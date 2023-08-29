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  •   BTC ve DOGE Müjdeye Doymuyor: Bitcoin İçin Yeni Gelişme, Twitter Cephesinden Geldi!

BTC ve DOGE Müjdeye Doymuyor: Bitcoin İçin Yeni Gelişme, Twitter Cephesinden Geldi!

Özet

  • Bitcoin (BTC), Grayscale'in BTC tröst ürününü ETF'e dönüştürme itirazının kabul edilmesi ile %6,7 oranında yükseldi ve 28.000 doları aştı.
  • Elon Musk, Twitter bünyesinde kripto para cüzdanı için lisans aldı, bu gelişme Twitter üzerinden kripto para ödemelerinin önünü açabilir.
  • Twitter'ın kripto para ödemeleri adımı, özellikle BTC ve hatta DOGE için büyük önem taşıyor, DOGE'un sert bir yükselişe geçme olasılığı artıyor.
  • Piyasaya etkisi: olumlu
19:55
29 Ağustos 2023
Ahmet Balıkesirli Yazar: Ahmet Balıkesirli

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) uzun süren sessizliği bugünkü müjdeler ile bozdu ve kripto para sektörü ani bir yükseliş elde etti. Bu müjdelerin ilki herkesin tahmin edebileceği gibi Grayscale cephesinden geldi ve Grayscale’in BTC tröst ürününü ETF’e dönüştürme itirazı mahkemece kabul edildi.

BTC İçin Müjdeler Bitmiyor

BTC fiyatı bu gelişme ile bir anda %6,7 yükseliş elde etti ve bazı borsalarda 28.000 dolara iğne atıldı. Lider kripto para birimi Bitcoin, haftalardır devam eden yatay pozisyonunu böylece bozmuş oldu ve aslında BTC kripto para sektöründeki yükseliş meşalesini yaktı.

İyi haberler ise bununla sınırlı kalmadı ve Twitter’ın veya yeni adıyla X’in eski CEO’su Elon Musk, yeni müjdeye imza attı. Aktarılan son bilgilere göre Elon Musk şimdi de Twitter bünyesinde bir kripto para cüzdanı için düğmeye bastı. Musk’ın, platformda ödeme yapılabilmesi için gerekli lisansları aldığı haberi gündeme bomba gibi düştü.

X, BTC’yi Hareketlendirdi

X’in kripto para ödeme lisansı almasından sonra sıradaki adımın ise Twitter bünyesinde kripto para ile ödeme yapmak olacağı tahmin etmesi güç olmayan bir durum.

Peki Twitter’ın bu adımı nasıl bir önem taşıyor? Aslında Twitter daha önce Jack Dorsey döneminde de BTC ödemelerini bir bakıma getirdi. Sadece “tip” hizmeti üzerinden bahşiş vermek isteyenlere sunulan BTC ile ödeme, kısıtlı bir hizmet olsa da ciddi etki yarattı. Şimdiki durum ise çok farklı ve bunun direkt platform içerisindeki kripto para cüzdanlarından ödeme yapılması olduğu görülüyor.

Elon Musk’ın ilk olarak BTC ile başlaması beklenen bir sonuç. Ancak bunun devamında çok konuşulan DOGE hamlesi de gelebilir. Musk, DOGE’un en büyük hayranlarından birisi ve ünlü ismin daha önce de Twitter için DOGE odaklı açıklamalarda bulunduğu biliniyor. Dogecoin, eğer resmi bir açıklama yapılırsa söz konusu gelişmeye çok sert ve yükseliş odaklı tepki verebilir.

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