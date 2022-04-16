Robinhood, yakın zamanda SHIB listelenmesi ile gündeme gelse de bu diğer meme token için bu açıklamaları yaparak yeniden gündeme oturuyor.

Robinhood, yakın zamanda Shiba Inu (SHIB) listelemesi ile sıkça konuşulmuştu. Bu sefer Robinhood’un CEO’su Tenev, Dogecoin (DOGE) için gelecek öngörülerini paylaşıyor.

Yeni Ödeme Yöntemi: DOGE

Tenev, DOGE’nin artık Elon Musk sayesinde internetin geleceğinin para birimi olarak gördüğünü söylüyor. Vladimir Tenev, bir zamanlar bir şaka coin olarak bilinen bu kripto para biriminin artık çok farklı noktalarda bulunduğunun da altını çiziyor. Bunlara ek olarak Tenev, bir meme’den yola çıkarak ortaya çıkan bu altcoinin günlük ödemelerde ve internette online işlemlerde kullanılabilecek bir dijital varlığa Elon Musk’ın katkılarıyla yavaş yavaş dönüştüğünü belirtiyor.

Ayrıca Tenev, DOGE’nin işlem başına yaklaşık 0,003 dolarlık bir işlem ücreti almasının da önemi vurguluyor. Düşük işlem ücreti, DOGE’nin benimsenmesi için başlı başına bir sebep olabilirken Tenev, diğer büyük ağlara oranla DOGE’nin en ucuz ve güvenilir alternatif olduğunu savunuyor. Ayrıca Tenev, Dogecoin’in yükseltmeyle beraber madenciliği kolaylaştırdığını ve işlem verimliliğini artırdığını da belirtiyor. Ancak Tenev, eğer Dogecoin online ödeme işlemlerinde bir alternatif olmak istiyorsa Visa gibi devlerle yarışabilmesi için blok boyutu sınırını artırmaya odaklanması gerektiğini bildiriyor.

DOGE’nin Fiyat Performansı

Bu süreçte özellikle sosyal medyada sıkça Elon Musk’ın Twitter’ı satın alma planları konuşuluyor. Bir yandan Musk’ın bu planını suya düşürecek gelişmeler yaşanırken diğer yandan da Musk, bu konuyu rafa kaldırmış olarak gözükmüyor. Dogecoin takipçileri ise, en büyük DOGE hayranlarından olan Musk’ın bu hamlesinin elbette ki DOGE’nin fiyatına etki edeceğine inanıyor.

Bu yazı yazılırken DOGE, son 24 saatteki %2,4 düşüşüyle 0,1452 dolardan işlem görüyor. Ayrıca DOGE, haftalık olarak %2 ve aylık ise %24 artış trendinde ilerliyor. Yaşanan Elon Musk gelişmeleri daha ihtimalken bile DOGE’nin fiyatını etkilemeye yetiyor. Tüm kripto piyasası kana bulanırken DOGE, az da olsa yükseliş göstermesiyle bu gelişmelerin fiyatını dinç tutmasına yarar sağladığı görülebiliyor.