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Çoğunun Bilmediği Keşfedilmeyi Bekleyen 3 Metaverse Coin!

Metaverse dünyasında özellikle CEEK, SAND ve MANA dikkat çekiyor ancak bu metaverse projelerinin yerel tokenları da gelecek vaat ediyor.
17:20
16 Nisan 2022
Ayşe Kılıçarslan Yazar: Ayşe Kılıçarslan

Metaverse coinler, özellikle oyun platformlarında kullanılması ve Play to Earn (P2E) modelinde çalışan diğer platformlarda yatırımcılarına fiyat artışının da ötesinde ödül ve kazanım sağlatmasıyla fazlasıyla dikkat çekiyor. Her ne kadar Ceek VR (CEEK), The Sandbox (SAND) ve Decentraland (MANA) metaverse coinlerde başı çekse de çoğu kimsenin bilmediği bu 3 metaverse coin de gelecek vaat ediyor.

Highstreet (HIGH-STREET)

Ekim 2021’de piyasaya sürülen Highstreet (HIGH), gerçek ve dijital dünyayı birleştiren metaverse coin olarak karşımıza çıkıyor. Platformda dijital gayrimenkul satın alımı yatırımcılara sunulurken ayrıca gizemli ada koleksiyonu oluşturma ile koleksiyonerlere de hitap ediyor. Oyun içerisinde yatırımcılar, multi şekilde diğer oyuncularla ilerlemeyi de tercih edebiliyor. Ayrıca oyuncular, oyun içerisinde canavarları yenerek ve görevleri tamamlayarak HIGH ve STREET tokenı kazanabiliyor. Buna ek olarak HIGH, Binance ve PancakeSwap gibi platformlardan satın alınabiliyor.

Ethernity (ERN)

Mart 2021’de piyasada sürülen Ethernity (ERN), dünyanın ilk kimliği doğrulanmış ve lisanslı NFT platformu olarak biliniyor. Bu platformda hem spor hem içerik üreticiliği hem de koleksiyonculuk dikkat çekiyor. Ethernity’de en çok dikkat çeken şey, çoğu platformda NFT’ler 1.000 dolara kadar mal olabilirken bu platformda lisanslı olmasına rağmen aşırı uygun oluşlarıyla göze çarpıyor. Kurumsal benimsenmesi fazla olan ERN şu anda KuCoin, Binance, Gateio gibi popüler platformlardan satın alınabiliyor.

LUKSO (LYXe)

Bu iki metaverse coine göre biraz eski olan ve Mayıs 2020’de piyasaya sürülen LUKSO, fiziksel ve dijital tüketim malları için standart belirleme ve çözüm sağlama amacıyla kullanılan bir blockchain altyapısı olarak karşımıza çıkıyor. LUKSO, metaverse evreninde ürün kontrolü sağlarken bir yandan da dijital dünyada kalıcı kimlikler oluşturmayı da sağlıyor. Platformun yerel tokenı LYXe, tüm bunların etkinleştirilmesi için fayda sağlarken KuCoin, Gateio ve Uniswap’te satın alınabilmesiyle erişim kolaylığı da taşıyor.

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