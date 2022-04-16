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Altcoinlerde Durum Ne: Holo, XRP ve AVAX Fiyat İncelemesi

Kripto piyasası, iki haftalık belirsizlik içerisinde sürüklenirken Holo (HOT), Ripple (XRP), Avalanche (AVAX) bu fiyat hareketlerinde seyrediyor.
16:30
16 Nisan 2022
Ayşe Kılıçarslan Yazar: Ayşe Kılıçarslan

Kripto piyasası, Bitcoin (BTC)’nin önderliğinde nispeten sakin bir gün geçiriyor. Piyasa değerine göre ilk yirmi kripto para birimine bakıldığında %0,1 ile %0,7 arasında fiyat değişimleri görülüyor. Bu süreçte Holochain (HOT), Ripple (XRP) ve Avalanche (AVAX) ise fiyat değerleri ile dikkat çekiyor.

Holochain (HOT) Fiyat Hareketleri

Her ne kadar çoğu yatırımcı tarafından bilinmese de Holo, kripto para birimlerinde tercih edilenler arasında yer alıyor. Bu yazı yazılırken Holo, çoğu kripto para birimin aksine %1’e yakın artışıyla 0,00504 dolardan işlem görüyor. Ayrıca Holo, her ne kadar haftalık %5 kadar düşüş yaşasa da aylık olarak %21’den fazla kazanç sağlattığını gösteriyor. Buna ek olarak HOT’ın grafiklerine bakıldığında 7 günlük ortalama değerinin yükselişte olduğu da görülüyor. HOT, 3 Nisan’da 0,0072 dolara kadar ulaşabilmişti. Bu fiyat direncini kıramayan HOT, kriptoların artık bahar görmesi ile kırabilirse 0,01 dolara kadar ulaşabilir.

Ripple (XRP) Fiyat Hareketleri

Gerek SEC ile devam eden dava süreci gerekse küresel olarak kurumsal kabullenişin artışıyla Ripple, o altın dönemlerine dönüyor gibi gözüküyor. Bu yazı yazılırken XRP, son 24 saatte daha stabil ilerleyerek yaklaşık 0,7772 dolardan işlem görüyor. Ayrıca XRP, çoğu altcoinin tersine haftalık %3’e yakın bir kazanç elde ettiği görülebiliyor. Ancak bu, XRP’nin aylık %2 kadar düşüşünü toparlayamadığını gösteriyor. XRP, 28 Mart’ta 0,92 dolara kadar ulaşabilmişti. Eğer XRP bu direnci kırabilseydi, belki de 1 doları aşabilirdi. Ancak SEC ile davanın sonuçlanması sonrası XRP’nin olumlu fiyat gelişmeleri yaşayacağı düşünülüyor. Bunun sonrasında ise XRP’nin ATH yaptığı dönemlere döneceği de düşünülüyor.

Avalanche (AVAX) Fiyat Hareketleri

Bunun yanı sıra altcoinler arasında Ethereum (ETH)’nin rakiplerinden biri olarak görülen Avalanche (AVAX) ise hem yaptığı ortaklıklar hem de komünitesi ile sürekli iletişim halinde bulunmasıyla gündemden düşmeyen altcoinler arasında bulunuyor. Bu yazı yazılırken AVAX, %0,5 kadar bir artışla 77,6 dolardan işlem görüyor. Ayrıca AVAX, haftalık %7 kadar bir düşüş görse de kana bulanan kripto piyasasında aylık %5’e yakın yükselişini koruyor.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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