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Bitcoin (BTC) Balinaları Yarışıyor: Zulalarını Artıran Balinaların Son Gelişmeleri

Kriptoların diplerinden yararlanan ancak hamleleriyle aslında piyasası daha büyük diplerden kurtaran BTC balinaları satın alımlarıyla yarışıyor.
18:10
16 Nisan 2022
Ayşe Kılıçarslan Yazar: Ayşe Kılıçarslan

Son günlerde makroekonomik nedenlerin kriptolara ne kadar etki ettiğini gözlemliyoruz. Kriptolar, Nisan’ın ilk haftasından sonra bu etkileri daha net hissediyor. Bu süreçte balinalar, süreçleri fırsat biliyor ve alımlarına devam ediyor. Uzmanlar, balinaların bu Bitcoin (BTC) alımları olmasaydı piyasanın daha dip bir noktada olacağını söylüyor. Bu balinalardan olan Terra’nın vakfı LFG ve MicroStrategy bir yarış içerisinde gibi gözüküyor. LFG, adım adım hedeflerine yaklaşırken MicroStrategy’i de stok anlamında geçebilecek konuma geliyor.

Terra ve MicroStrategy

Terra’nın kar gütmeyen vakfı Luna Foundation (LFG), Bitcoin (BTC) alımlarına devam ederek 43.000 BTC’ye kadar ulaştı. LFG, bu stoklarını Terra’nın stablecoini olan UST için biriktirse de piyasaya en azından nefes aldırıyor. LFG, şu anda en büyük 18. BTC sahibi olarak bir BTC balinası olmayı hak ediyor. LFG, 3 gün önce 100 milyon dolarlık ve dün 5 milyon dolarlık BTC alımlarını duyurmuştu. Bu son satın alımlarla beraber 1,72 milyar dolarlık 42.530 BTC LFG’nin kendi cüzdanında bulunuyor.

Diğer bir BTC balinası olan ve satın alımlarıyla adından sıkça söz ettiren MicroStrategy ise, geçen hafta 4,167 BTC daha stoklayarak 129.218 BTC’ye ulaştı. Terra’nın BTC stokları henüz MicroStrategy’nin üçte biri kadar olsa da Terra’nın durmayacağı ve 10 milyar dolarlık rezerv hedefini yavaş yavaş tamamlayacağı düşünülüyor.

Neden BTC?

Terra’nın Bitcoin satın alması çoğu için sürpriz gibi olsa da UST için BTC stoklama uzun vadede iyi plan gibi duruyor. Do Kwon, BTC’ye bütün kripto ekosisteminin ihtiyacı olduğunu ve fırsat buldukça satın alımlara devam edeceklerini söylüyor. Bu rezervle beraber Terra, UST’nin sabit değerini BTC ile değiştirerek 1 UST için 0,99 dolar değerinde BTC’ye eşleyecek ve bu onu bir hibrit stablecoin statüsüne eriştirecektir. Kwon, artık BTC’nin tek sabit rezerv varlık olacağını düşündüğünü de iletiyor.

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