Kripto para dünyasında sık sık insanların paralarını 10’a, 100’e ve hatta 1000’e katladıklarını duymuşsunuzdur. Ancak pek çok kişinin bütün yatırımını kaybettiğini ve paralarının hiç olduğunu da duymuşsunuzdur. Bu sebeple kripto para yatırımı yaparken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar bulunuyor ve analistler de kendi yatırım stratejilerini sık sık paylaşıyor. Piyasanın popüler isimlerinden olan Joe Parys de kripto para birimleri ile yatırım yaparken dikkat edilmesi gereken noktaları paylaştı. Parys bu noktada oldukça iddialı görünüyor ve 1 haftada yatırımcıların paralarını 100’e katlayabileceğini ifade ediyor.

Hadi Parys’in önerilerine bir göz atalım:

Kendi Araştırmanızı Yapın: Aslında analistlerin her zaman ifade ettiği gibi kripto para birimlerinde kazanç sağlamanın ilk yolu; kulaktan dolma bilgileri göz ardı edip kendi araştırmanızı yapmanız. Parys de yatırımcıların zaman harcamadıkları sürece başarısız olacaklarını ve araştırma yapmanın bu işin temelini oluşturduğunu ifade ediyor.

Ne Kadar Süre İle Yatırım Yapacağınızı Belirleyin: Parys’in önerilerinin ikincisi kripto para birimlerine ne kadar yatırım yapılacağının belirlenmesi. Bu noktada analist ne kadar süre ile ve ne kadar miktar ile yatırım yapılacağının belirlenmesinin çok önemli olduğunu ifade ediyor. Analist, çoğu insanın 100 kat kazanç elde edecek kadar çok dayanamadığını düşünüyor.

Parys’in önerilerinin ikincisi kripto para birimlerine ne kadar yatırım yapılacağının belirlenmesi. Bu noktada analist ne kadar süre ile ve ne kadar miktar ile yatırım yapılacağının belirlenmesinin çok önemli olduğunu ifade ediyor. Analist, çoğu insanın 100 kat kazanç elde edecek kadar çok dayanamadığını düşünüyor. Ne Zaman Satış Yapacağını Bilmek Gerek: Kripto para piyasasına aşina olanlar biliyordur bir söz var; “Satmadığın sürece zararda değilsin”. Aslında aynı sözün şu versiyonu da geçerli; “Satmadığın sürece karda değilsin.” Yani eğer bir kripto para biriminde kar elde ettiyseniz satış yapmanız gerektiği zamanı bilmeniz gerekiyor. Analist bu noktada yatırımcılara satış yapmaktan korkmamak gerektiğini söylüyor.

Kripto para piyasasına aşina olanlar biliyordur bir söz var; “Satmadığın sürece zararda değilsin”. Aslında aynı sözün şu versiyonu da geçerli; “Satmadığın sürece karda değilsin.” Yani eğer bir kripto para biriminde kar elde ettiyseniz satış yapmanız gerektiği zamanı bilmeniz gerekiyor. Analist bu noktada yatırımcılara satış yapmaktan korkmamak gerektiğini söylüyor. Riskleri Yönetin: Analiste göre kripto para birimleri ile kazanmanın dördüncü adımı riski yönetmek. Analist bu noktada yatırımın sadece tek bir kripto para birimine bağlanmaması gerektiğini ve her zaman riskin dağıtılması gerektiğini ifade ediyor. Ayrıca analist, yatırımcıların güvendikleri kripto para birimlerinin erken yatırımcılarından olmalarının da büyük kazançlar elde etmek için önemli olduğunu vurguluyor.

Yeni Projeye Yatırım Yaparken Dikkatli Olun: Analiste göre yeni yatırımcıların yaptığı en büyük hatalardan biri, herhangi birinden duydukları yeni bir projeye yatırım yaparken gözlerinin çok kara olması. Bu noktada analist yine ilk maddeye değiniyor ve kişilerin mutlaka kendi araştırmalarını kendilerinin yapması gerektiğini ifade ediyor. Çünkü rastgele yapılan bir alımda paranın birden %90 değer kaybetmesi çok büyük bir ihtimal olabiliyor.

Tüm bunlara bakıldığında aslında kripto para yatırımı yapacaksınız tamamen kendi iradeniz ile hareket etmeniz gerektiğini görüyoruz. Çünkü kendi iradeniz ile yapacağını alımlarda daha dikkatli olursunuz. Bu da kazanç ihtimalini arttırır.