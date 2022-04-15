Kripto para piyasalarında binlerce farklı altcoin bulunuyor. Fakat bunların sadece yüzlercesi yatırımcılarına ciddi kazançlar getirecek. İşte 7 sektör ve onlarca altcoin!

Kripto odaklı bir finansal medya kuruluşu, 2024’ten önce yatırım yapılacak en iyi kripto sektörlerini belirliyor. On binlerce alternatif arasında seçenekleri bir nebze azaltmak için bu çalışma faydalı olabilir. Önümüzdeki iki yıl boyunca ilgi görecek alanları önceden sezebilirseniz bu dalda çalışma yapan projelere çok daha erken dönemde yatırım yaparak kazançlarınızı katlama imkanına kavuşursunuz.

Hangi Altcoinler Alınır?

Blockworks, önümüzdeki iki yıl içinde en ciddi büyümeyi gösterebilecek yedi kripto alanını gündemine taşıdı. Listede ilk sırada layer2 olarak tanımlanan Ethereum (ETH) l2 çözümleri var. Blocksworks, Arbitrum, Optimism ve Starkware gibi projeleri vurgulayarak TVL (toplam kilitli varlık) değerlerine dikkat çekiyor.

“Bu üç L2’nin tek başına 5 milyar doların üzerinde bir TVL’si var, bu sayı muhtemelen artmaya devam edecek”.

Daha sonra Blockworks, çok zincirli dünyanın yükselişte olduğunu söylüyor; bu, farklı blockchainler arasındaki varlıkların birlikte çalışabilirliğinin toplu kabul için önemli olacağı anlamına geliyor. Bu varsayıma dayanarak Blockworks, Anyswap ve Wormhole gibi blockchain köprülerinin “Web3’ün benimsenmesinde en önemli faktörlerden biri” olduğunu söylüyor. Vitalik Buterin ise yakın zamanda bu köprülerin büyük siber saldırılarla gündeme gelebileceğini söylemişti. Peki sonrasında ne oldu? Ronin köprüsü hacklendi ve 625 milyon dolar Kuzey Koreli siber saldırganların eline geçti.

Blockworks, merkezi olmayan veri depolama sektörünün önümüzdeki iki yıl içinde büyümesini ve özellikle Filecoin (FIL) ve Arweave (AR) gibi en iyi altcoinleri öne çıkarmasını bekliyor.

Ardından Blockworks, merkezi olmayan özerk organizasyonun (DAO) ve sosyal tokenlerin benimseme açısından bir patlama yaşamasını bekliyor.

“DAO‘lar gerçek dünya varlıklarını ve protokol yönetimini satın alıp kontrol edecek ve bu satın almalar, merkezi olmayan topluluklardan kaynaklanan gücün bir kanıtı olarak hareket edecek”.

Kripto Paralarda İki Sektör Çok Önemli

Blockworks, geçen yıl zaten büyük bir hype yaşayan blockchain tabanlı oyunlara dikkat çekiyor. Büyük bir oyun stüdyosu dijital varlıkları özümsemeye başladığında kitlesel olarak benimsenmeye devam edeceğini tahmin ediyor.

“Önemli bir oyun stüdyosu dijital varlıkları benimseyecek ve bunları yüksek hasılat yapan bir oyunda uygulayacak. Bu sektör, dijital varlıkları değer spekülasyonunun dışında ana akım haline getirme potansiyeline sahip”.

Yedinci ve son sektör ise “türev ticareti”, Blockworks 2024 yılına kadar bu alanın inanılmaz ölçüde büyüyeceğini söylüyor. Son olarak Blockworks, merkezi olmayan finansın (DeFi) başka bir alt kolu olan, teminatsız kredilendirmeye dikkat çekiyor. Bu alanın potansiyel olarak tüm kredi sektörün gündemine gireceğini söylüyor.

“Teminatlı kredilendirme, Defi‘nin tüm kredi sektörüne sızmasını sağlıyor. İpotekler, takas marjı, sigorta ve kredi kartları kullanım durumlarından sadece birkaçıdır”.

Önümüzdeki iki yıl içinde bu 7 alandaki başarılı altcoinler çok ciddi büyüme yaşayabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.