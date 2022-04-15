En büyük kripto para birimi yazı hazırlandığı sırada 40.500 dolar seviyelerinden alıcı buluyor. Altcoinler BTC’nin kararsız seyrine karşı önemli destek seviyelerini kaybetti ve birçoğu negatif kaldı. ABD borsaları bugün tatil olduğu için piyasalar bir nebze durağan ve Bitcoin 40.000 doların üzerinde fiyatlanmaya devam ediyor.

Zilliqa Coin Yorumları

Bitcoin, 39.400 dolar seviyesinde kısa süreli bir destek oluşturduğundan ve 41.400 ile 41.800 dolarlık direnç alanından uzak kaldığı için piyasa nispeten yatay seyrediyor. Zilliqa da bir destek seviyesinden sıçradı, ancak kripto paranın yakın vadede dibini bulup bulmadığı belirsizdi. Güçlü satış hacmi, Zilliqa‘nın bir kez daha aşağı çekilmeye zorlanabileceğini düşündürüyor.

Hacim Profili Görünür Aralığı, Kontrol Noktasının 0,123 dolar olduğunu gösterdi. Bu, görünür fiyat grafiği için en büyük işlem hacminin 0.123 dolar seviyesinde görüldüğünü ve bunun güçlü bir direnç seviyesi olduğu anlamına geldiğini biliyoruz. ZIL 0,115 doları geçebilir ve destek olarak yeniden test edebilirse, kısa vadeli bir satın alma fırsatı olabilir. Nisan ayı fiyat hareketi göz önüne alındığında, fiyatın düşüş eğiliminde olduğu görülüyor. Öte yandan, bu aynı zamanda fiyat için yukarı doğru genişlemeden önceki bir birikim aşaması da olabilir. Fiyat için 0,1 dolar bölgesi belirleyici olacak.

RSI, nötr 50 çizgisinin altına düştü ve son iki günün yükseliş momentumunun tersine dönmesiyle aşağı yönlü görünüyor. Fiyat %78,6 geri çekilme seviyesinin altına düştü, bu da muhtemelen %100 (yükseliş hareketinin tamamen geri çekilmesi) seviyesine ve hatta daha da altına gitmesi anlamına geliyor. Bu fikri desteklemek için, OBV kontrol edilmeli. Piyasa yapısı düşüş eğilimindeyken OBV de düşüyor. ZIL’in 0,1 doların hemen üzerinde konsolidasyon/birikim görmesi mümkün ancak düşüş eğiliminin ağır bastığını göz ardı etmemek gerekiyor.

Gala Coin ve Waves Coin

GALA yazı hazırlandığı sırada 0,20 dolardan alıcı buluyor. Dört saatlik grafikte RSI nötr bölgenin altına sarkıyor. GALA hareketli ortalamaların altında ve Bitcoin’in volatilitesi fiyatı fazlasıyla baskılıyor. Taban destek olarak 0,1796 dolar yakından izlenmelidir. Giriş için uygun seviye ise 0,212 ideal olabilir. Bu bölgenin korunduğu senaryoda 0,23 ve 0,25 dolar aralığında yeni zirveler görebiliriz.

Waves Coin, hakkında ortaya atılan iddialar sebebiyle 63 dolar seviyelerinden bu yana kan kaybediyor. Hatırlayanlar fiyatın 32 dolar bölgesinde durulduğu günlerde %50 kayıp gelebilir uyarımızın ne denli haklı olduğunu görüyor. Waves yazı hazırlandığı sırada 21 dolardan alıcı buluyor. Bu seviyenin bile iyi bir giriş noktası olduğunu söylemek güç, alternatifi bol olan bir proje hakkında ağır suçlamaların olması insanların ondan çok kolay biçimde vazgeçmesini sağlayabilir. Kısa vadede 20,94 dolar desteği takip edilmeli, bu bölgenin kırıldığı senaryoda 15 dolar dip olarak belirlenebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.