Arthur Hayes USDT Rezervleri Konusunda Uyardı, Kripto İflası Tehlikesi



İçeriği yapay zeka ile özetle



ChatGPT







Grok



FUD kripto paraların eksikliğini hep hissettiği bir şey ve bu eksikliği ortadan kaldırmak için Hayes tekrar sahnede. BitMEX borsasının kurucu ortağı Hayes kripto para yatırımcılarının yakından tanıdığı bir isim. Bugün Tether rezerv tasdik raporunu ele alan kripto zengini belirginleşen riske “kendi penceresinden” dikkat çekti.

Tether Rezervlerindeki Sorun

Hayes’in birkaç saat önce tepki çeken paylaşımı Fed’in faiz indirimleri nedeniyle Tether’in pozisyonlarındaki değişime odaklanıyor. Şirketin ABD tahvili varlığını azalacak gelirleri öngörerek Altın’a kaydırdığından bahseden Hayes şunları yazdı;

“Tether ekibi, büyük bir faiz oranı trade’i yürütmenin ilk aşamalarında. Bu denetimi nasıl yorumladığım ise, Fed’in faiz oranlarını düşüreceğini ve bunun da faiz gelirlerini yok edeceğini düşündükleri yönünde. Buna karşılık, teoride para değerinin düşmesiyle birlikte yükselmesi gereken altın ve BTC satın alıyorlar. Altın + BTC pozisyonunda yaklaşık %30’luk bir düşüş, özkaynaklarını silip süpürür ve teoride USDT iflas eder. Bazı büyük yatırımcılar ve borsaların, Tether’in ödeme gücü riskini değerlendirebilmek için bilançolarını gerçek zamanlı olarak görmek isteyeceklerinden eminim. Patlamış mısırlarınızı hazırlayın, ana akım medyanın bu konuyu çılgınca ele alacağını tahmin ediyorum, özellikle de bu stablecoini destekledikleri için Lutnick ve Cantor’a hakaret etmek isteyen TDS’li tüm editörler.”

Ancak Tether bahsedilen BTC veya altın satın alımlarını yeni çıkarılan USDT karşılığı nedeniyle kazançlarından ve rezerv fazlasından finanse ediyor. Bu konuda Hayes “Benim de varsayımım buydu, ama o zaman neden nakit varlıkları, onların tanımladığı şekliyle, ödenmemiş yükümlülüklerden daha az? Burada neyi gözden kaçırıyorum?” cevabını verdi.

Kripto Para FUD

Tether’in durumu gerçekten da kafa karıştırıcı çünkü 180 milyar dolarlık (aşağı yuvarlama) USDT dolaşım arzına karşılık 181 milyar dolarlık rezerv riskten izole edilmiş gibi görünmüyor. Şirket rezerv fazlası ve her çeyrek milyarlarca dolarlık kazanç açıklıyor. Ancak bu altın ve Bitcoin $90,811.29 fiyatındaki dalgalanma ile rezervlerde boşluk oluşturabilir. Tahviller, fonlar 140 milyar dolara yakın varlığı temsil ediyor. Değerli metaller ve BTC ise 20 milyar doların üzerinde. Üstelik BTC fiyatındaki gerilemeyi (rapordan bugüne) düşünürsek rakam daha düşük.

Greg Osuri konuyla ilgili şunları yazdı;

“Tether’in 174 milyar dolarlık borcu ve bunu karşılamak için 139 milyar dolarlık nakit varlığı var; şu anda bu bir saatli bomba gibi. Güvende olmak için USDT’den çıkış yapardım.”

Tether muhtemelen diğer yatırımları ve net karlarının rezervlerinden ayrıştırıldığı yeni bir açıklama duyurusu paylaşacaktır. İlerleyen saatlerde bu FUD’ı dağıtmak için bir şeyler yapmaları muhtemel. Yeni BDO raporunun yarın geldiğini görebiliriz bu süreci yönetmek için hızlı hareket etmeleri muhtemel. Ancak yine de şirketin olası bankrun’a dayanacak güçlü rezervleri var ve itfaları uzun süre sürdürebilirler bunu FTX çöküşünde de göstermişlerdi.