1-7 Aralık Haftası Kripto Paralarda Önemli Gelişmeler (26 Olay)

Yıllardır her hafta olduğu gibi bu hafta da önümüzdeki günlerde bizi bekleyen önemli gelişmeleri ele alıyoruz. Kripto para piyasaları yoğun haftalar geçirdi ve yatırımcılar fazlasıyla darbe aldı. Artık yılın son Fed toplantısına günler kaldı ve 2025’in de sonuna geliyoruz. Peki Aralık ayının ilk haftasında kripto para yatırımcılarını neler bekliyor?

Kripto Paralar Önemli Gelişmeler

Hükümet kapanması sebebiyle birçok önemli raporu göremedik hatta bir kısmı ABD kurumları tarafından iptal edildi yani yayınlanmayacak. Ancak Fed’in 10 Aralık tarihinde faiz kararını açıklaması gerekiyor. Karar neredeyse kesinleşti ve 25bp indirim bekleniyor. Ancak Fed Başkanı Powell’ın vereceği mesaj yakından izlenecek.

Peki Fed toplantısına bir haftadan az bir süre kalmışken kripto para yatırımcılarını neler bekliyor? Gün, saat ve beklenti detaylarıyla kripto paraları bekleyen önemli gelişmelere göz atalım.

1 Aralık Pazartesi

17:45 ABD S&P İmalat PMI Nihai (Önceki: 51,9)

S&P İmalat PMI Nihai (Önceki: 51,9) SUI Kilit Açılışı (Arzın %1,19’u – 43,92 Milyon SUI)

Kilit Açılışı (Arzın %1,19’u – 43,92 Milyon SUI) EIGEN (%10,79)

(%10,79) 1-7 Aralık Solana Economic Zone Dubai

AXL Testnet V1.3.1 Yükseltmesi (Axelar, Cosmos $ 2.42

ONT MainNet V3.0.0 Yükseltmesi (Yeni tokenomik. Sınırlı ONG. Kilitli likidite.)

2 Aralık Salı

04:00 Powell Konuşacak (Hoover Enstitüsü’nün George P. Shultz Anma Konferansı – Stanford, Kaliforniya)

13:00 Euro Bölgesi İşsizlik Oranı (Beklenti ve Önceki: %6,3)

13:00 Euro Bölgesi Çekirdek TÜFE Yıllık Öncü (Beklenti: %2,5 Önceki: %2,4)

18:00 Fed’den Bowman Temsilciler Meclisi’nde ifade verecek.

VeChain (VET) – Hayabusa Mainnet

(VET) – Hayabusa Mainnet ENA Kilit Açılışı (%0,58)

Flare Fork

3 Aralık Çarşamba

10:00 Türkiye Enflasyon (Beklenti: %31,59 Önceki: %32,87)

Binance Blockchain Week

11:30 ECB Başkanı Konuşacak

16:15 ABD ADP İstihdam Değişimi (Beklenti: 20K Önceki: 42K)

22:00 Nvidia’nın CEO’su Huang, Cumhuriyetçi Bankacılık Komitesi ile görüşecek.,

Ethereum $ 2,990.63 Fusaka Güncellemesi

4 Aralık Perşembe

16:30 ABD İlk İşsizlik Başvuruları (Önceki: 216K)

20:00 Fed/Bowman Konuşacak

5 Aralık Cuma

18:00 Michigan Üniversitesi Duygu Endeksi Öncü (Beklenti: 52 Önceki: 51)

18:00 ABD PCE Fiyat Endeksi Yıllık (Beklenti: %2,8 Önceki: %2,7) – (Eylül)

Fiyat Endeksi Yıllık (Beklenti: %2,8 Önceki: %2,7) – (Eylül) 18:00 ABD Fabrika Siparişleri Aylık (Önceki: %1,4)

Renzo (REZ) Token Yakımı (5 Kasım ilk yakımda 114.405.671 REZ dolaşımdan çıkarıldı. Bu ikinci yakım olacak.)

6 Aralık Cumartesi

Algorand India Summit