1-7 Aralık Haftası Kripto Paralarda Önemli Gelişmeler (26 Olay)

Özet

  • Cuma günü Renzo (REZ) Token Yakımı (5 Kasım ilk yakımda 114.405.671 REZ dolaşımdan çıkarıldı. Bu ikinci yakım olacak.)
  • Çarşamba günü Ethereum Fusaka güncellemesi devreye alınacak.
  • Powell Salı günü Shultz Anma Konferansında konuşacak.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Yıllardır her hafta olduğu gibi bu hafta da önümüzdeki günlerde bizi bekleyen önemli gelişmeleri ele alıyoruz. Kripto para piyasaları yoğun haftalar geçirdi ve yatırımcılar fazlasıyla darbe aldı. Artık yılın son Fed toplantısına günler kaldı ve 2025’in de sonuna geliyoruz. Peki Aralık ayının ilk haftasında kripto para yatırımcılarını neler bekliyor?

Kripto Paralar Önemli Gelişmeler

Hükümet kapanması sebebiyle birçok önemli raporu göremedik hatta bir kısmı ABD kurumları tarafından iptal edildi yani yayınlanmayacak. Ancak Fed’in 10 Aralık tarihinde faiz kararını açıklaması gerekiyor. Karar neredeyse kesinleşti ve 25bp indirim bekleniyor. Ancak Fed Başkanı Powell’ın vereceği mesaj yakından izlenecek.

Peki Fed toplantısına bir haftadan az bir süre kalmışken kripto para yatırımcılarını neler bekliyor? Gün, saat ve beklenti detaylarıyla kripto paraları bekleyen önemli gelişmelere göz atalım.

1 Aralık Pazartesi

  • 17:45 ABD S&P İmalat PMI Nihai (Önceki: 51,9)
  • SUI Kilit Açılışı (Arzın %1,19’u – 43,92 Milyon SUI)
  • EIGEN (%10,79)
  • 1-7 Aralık Solana Economic Zone Dubai
  • AXL Testnet V1.3.1 Yükseltmesi (Axelar, Cosmos $2.42 SDK 0.50’yi destekleyecek, blok süresi 5 saniyeden 1 saniyeye düşecek.)
  • ONT MainNet V3.0.0 Yükseltmesi (Yeni tokenomik. Sınırlı ONG. Kilitli likidite.)

2 Aralık Salı

  • 04:00 Powell Konuşacak (Hoover Enstitüsü’nün George P. Shultz Anma Konferansı – Stanford, Kaliforniya)
  • 13:00 Euro Bölgesi İşsizlik Oranı (Beklenti ve Önceki: %6,3)
  • 13:00 Euro Bölgesi Çekirdek TÜFE Yıllık Öncü (Beklenti: %2,5 Önceki: %2,4)
  • 18:00 Fed’den Bowman Temsilciler Meclisi’nde ifade verecek.
  • VeChain (VET) – Hayabusa Mainnet
  • ENA Kilit Açılışı (%0,58)
  • Flare Fork

3 Aralık Çarşamba

  • 10:00 Türkiye Enflasyon (Beklenti: %31,59 Önceki: %32,87)
  • Binance Blockchain Week
  • 11:30 ECB Başkanı Konuşacak
  • 16:15 ABD ADP İstihdam Değişimi (Beklenti: 20K Önceki: 42K)
  • 22:00 Nvidia’nın CEO’su Huang, Cumhuriyetçi Bankacılık Komitesi ile görüşecek.,
  • Ethereum $2,990.63‘un Fusaka Güncellemesi

4 Aralık Perşembe

  • 16:30 ABD İlk İşsizlik Başvuruları (Önceki: 216K)
  • 20:00 Fed/Bowman Konuşacak

5 Aralık Cuma

  • 18:00 Michigan Üniversitesi Duygu Endeksi Öncü (Beklenti: 52 Önceki: 51)
  • 18:00 ABD PCE Fiyat Endeksi Yıllık (Beklenti: %2,8 Önceki: %2,7) – (Eylül)
  • 18:00 ABD Fabrika Siparişleri Aylık (Önceki: %1,4)
  • Renzo (REZ) Token Yakımı (5 Kasım ilk yakımda 114.405.671 REZ dolaşımdan çıkarıldı. Bu ikinci yakım olacak.)

6 Aralık Cumartesi

  • Algorand India Summit
