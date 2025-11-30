30 Kasım Kripto Paralarda Son Durum, Haftanın Altcoinleri



Kasım ayının son gününde hacimler önemli ölçüde gerilerken BTC 90 bin doları korunmak için mücadele ediyor. Cuma günkü piyasa açılışıyla direnç seviyesi test edilse de kilit bölge aşılamadı. Tatil olması nedeniyle zayıflayan hacim kripto paraların daha çok yana ve aşağı hareket etmesine neden oldu.

Bitcoin (BTC)

80.900 dolarda 21 Kasım günü dip seviyeye ulaşana BTC 90 bin doları birkaç gündür koruyor. Dar aralıkta konsolide olan fiyat ETF tarafında beklenen desteği görmedi. 28 Kasım günü sadece 78 milyon dolarlık net giriş oldu. IBIT Cuma günkü yarım seans sırasında 113 milyon dolarlık çıkış yaşadı.

ETF yatırımcılarının iştahsızlığı ve spot piyasalardaki talep eksikliği kendini fazlasıyla hissettiriyor. Cuma günkü 15 milyar dolarlık opsiyonun sona ermesi Fed toplantısına kadar daha sakin görünüm için beklentileri artırmıştı. Yeni hafta sürprizlerle dolu olacak ancak şimdilik momentum eksikliği, son direnç testinin başarısızlığı gibi negatiflikler haftalık kapanışa ilerlerken 88 bin dolar testi ihtimalinin artmasına neden oluyor.

Son dört günün en düşük seviyelerinde alıcı bulan BTC muhtemelen gün sonuna doğru daha fazla volatilite gösterecektir. Olası düşüşte 89.500 dolar altı kapanışlar 88.000 ve 86.300 dolar testlerini beraberinde getirebilir.

Kripto Paralar Son Durum

AVAX geçtiğimiz günlerde bir miktar pozitif ayrışsa da hızlı kar satışları onu tekrar 14 dolara itti. SOL Coin 135 doları korumak için mücadele ederken XRP Coin 2,2 dolar desteğini geri almaya çalışıyor. Ethereum (ETH) $2,990.63 yeniden 3 bin doların altında ancak haftalıkta BTC ile benzer artış yaşadı. SOL, DOGE, TRON gibi birçok piyasa değeri büyük kripto para ise haftalık kazançlarda BTC’nin gerisinde kaldı.

Haftanın yıldızları KAS, SPX, QNT, SKY, ENA oldu. Yüzde 20’nin üzerinde kazançla devam eden altcoinler günlükte sadece %1 kayıp yaşadı. ZEC zirveden döndü 457 dolar seviyesinde oyalanırken haftalık kayıplarını %20’ye çıkardı. MemeCore en büyük 100 kripto para arasında %36 kayıpla zarar birincisi oldu. TEL, QNT ve SKY Coin günlükte %4’ün üzerinde kazanç elde edebilen 3 altcoin. Yani son 24 saatte kripto paralar pek de güzel saatler yaşamadı.