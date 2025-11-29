Balinalar Zararına Satarken Mega Balinalar Topluyor! Bitcoin’de Artış Mı Bekleniyor?



Kripto para piyasasının amiral gemisi Bitcoin $90,811.29, 80 bin dolara kadar geriledikten sonra 93 bin dolar seviyesine kısa süreli bir toparlanma yaşasa da bu yükselişi kalıcı hâle getirmeyi başaramadı. Son günlerde fiyatın yeniden 90 bin dolar civarında sıkışması, piyasadaki satış baskısının gücünü ortaya koyuyor. Teknik göstergeler de bu zayıflığı destekliyor. Bitcoin hâlâ 20, 50, 100 ve 200 günlük hareketli ortalamalarının altında işlem görüyor. Bu tablo, kısa ve orta vadede ayı baskısının sürdüğüne işaret ederken özellikle büyük yatırımcıların (balinaların) panik satışına yöneldiği görülüyor.

10,5 Milyon Dolarlık Zarar: Balinalar Pes Ediyor

On-chain analiz platformu Lookonchain tarafından paylaşılan son veriler, piyasadaki paniğin boyutunu net şekilde ortaya koydu. Buna göre büyük bir Bitcoin balinası, elindeki 500 BTC’yi yaklaşık 45,37 milyon dolar karşılığında satarak zararına pozisyon kapattı. Bu işlemle birlikte yatırımcının realize ettiği kayıp 10,5 milyon doları aştı. Söz konusu balina, Ekim ayında dip alımı yapmak amacıyla 500 BTC’yi 111.899 dolar seviyesinden, yaklaşık 55,95 milyon dolar ödeyerek Binance borsasından çekmişti. Ancak fiyatlardaki düşüş durmayınca Bitcoin 80 bin doların altına sarktı ve balinanın kâğıt üzerindeki zararı bir ara 20 milyon doların üzerine çıktı.

Şu anda Bitcoin 90 bin dolar civarında dalgalanırken bu yatırımcı daha fazla kayıp yaşamamak adına satış yapmayı tercih etti. Üstelik bu sadece tekil bir örnek değil. Checkonchain verilerine göre kısa vadeli yatırımcıların (STH) realize ettiği zarar 10.200 BTC’ye, uzun vadeli yatırımcıların (LTH) realize ettiği zarar ise 2.237 BTC’nin üzerine çıktı. Özellikle Kasım ayı boyunca uzun vadeli yatırımcıların dahi zararına satış yapması, düşüş trendinin ne kadar uzun sürdüğünü gösteriyor.

Mega Balinalar Sahada: Düşüşü Fırsata Çeviriyorlar

Piyasadaki bu teslimiyet havasına rağmen her büyük oyuncu aynı yönde hareket etmiyor. “Mega balina” olarak adlandırılan en büyük cüzdan grubu, satış dalgalarını fırsata çevirerek agresif biçimde alım yapıyor. Mega balinaların toplam bakiyesinde yaşanan değişim, Ekim ortası seviyelerine yeniden yükseldi. Bu grup, üst üste üç gün boyunca 100 bin BTC’nin üzerinde net birikim yaptı. Son verilere göre mega balina grubunun net bakiyesi yaklaşık 103 bin BTC artmış durumda. Bu davranış, söz konusu yatırımcıların mevcut fiyatları cazip bir iskontolu seviye olarak gördüğünü ve orta-uzun vadede yükseliş beklentisi taşıdığını gösteriyor.

Teknik tarafta ise yön henüz netleşmiş değil. Directional Momentum Index (DMI) verilerine göre negatif yön göstergesi (-DI) 41 seviyelerinde seyrederken, pozitif yön göstergesi (+DI) yalnızca 16 civarında bulunuyor. Bu görünüm, düşüş momentumunun hâlâ güçlü olduğunu ve satış baskısının devam edebileceğini ortaya koyuyor. Eğer zararına satışlar sürerse Bitcoin’in 90 bin doların altına sarkarak 86.497 dolar civarında destek bulması bekleniyor. Ancak mega balinaların alımları satış baskısını absorbe ederse, fiyat önce 92.942 dolardaki EMA20’yi test edebilir, ardından 100.131 dolardaki EMA50 seviyesi yeni hedef hâline gelebilir.

Öte yandan piyasayı etkileyen farklı bir gelişme daha var. ABD’de işlem gören spot Bitcoin ETF’lerinde son günlerde yeniden sınırlı da olsa para girişleri görülmeye başlandı. Bu durum, kurumsal tarafta dip seviyelerden alım iştahının tamamen kaybolmadığını gösteriyor. Ancak ETF girişlerine rağmen spot piyasada güçlü bir toparlanmanın gelmemesi, yatırımcı güveninin henüz tam olarak geri dönmediğine işaret ediyor.