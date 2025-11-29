Popüler Altcoin Fiyatı 140 Doların Altında Kaldı: ETF Girişleri Yetersiz



İçeriği yapay zeka ile özetle



ChatGPT







Grok



Kripto para piyasalarında son günlerde görülen toparlanma sinyallerine rağmen Solana (SOL), 140 dolar seviyesinin üzerine kalıcı biçimde çıkmayı başaramadı. Geniş piyasa zayıflığıyla birlikte SOL fiyatı 140 doların altına gerileyerek 137 dolara kadar düştü. Aynı dönemde Solana borsa yatırım fonlarına (ETF) yeniden para girişi yaşanmasına rağmen, fiyat tarafında beklenen toparlanma gerçekleşmedi. Bu durum, kurumsal yatırımcıların düşük seviyelerden birikim yaparken piyasanın genel risk iştahının hâlâ kırılgan olduğunu ortaya koyuyor.

ETF’lerde Üç Haftalık Çıkış Serisi Sona Erdi

28 Kasım tarihinde Solana ETF’lerine toplamda milyonlarca dolarlık giriş yaşanması, üç hafta süren kesintisiz çıkış dönemini de sona erdirdi. Günün en güçlü girişi 4,33 milyon dolarla Grayscale’in GSOL fonundan geldi. Fidelity’nin FSOL fonu 2,42 milyon dolarlık girişle onu takip etti. Buna karşılık 21Shares’in TSOL fonu 1,38 milyon dolarlık çıkış yaşayarak kazanımların bir kısmını geri verdi. Bitwise’ın BSOL, VanEck’in VSOL ve Canary’nin SOLC fonlarında ise herhangi bir para hareketi kaydedilmedi.

Toplam rakamlara bakıldığında, 28 Kasım itibarıyla tüm Solana ETF’lerindeki kümülatif net giriş 618,59 milyon dolara ulaştı. Toplam yönetilen varlık büyüklüğü ise 888,25 milyon dolar seviyesinde bulunuyor. Aynı gün işlem hacmi 30,01 milyon dolar olarak ölçüldü. Kasım ayı içinde en son çıkış 26 Kasım’da 8,10 milyon dolarla gerçekleşmişti. Ondan önceki iki günde ise ETF’lere sırasıyla 53,08 milyon dolar ve 57,99 milyon dolarlık güçlü girişler kaydedilmişti.

Kasım ayı geneline bakıldığında fon hareketlerinin büyük bölümünün birkaç oyuncu tarafından domine edildiği görülüyor. Grayscale’in GSOL fonu bugüne kadar toplam 77,83 milyon dolarlık net giriş yakaladı. Bitwise’ın BSOL fonu ise 527,79 milyon dolarlık toplam girişle Solana ETF’leri arasında açık ara lider konumda. Fidelity FSOL fonunun kümülatif varlıkları 32,30 milyon dolar seviyesinde bulunurken, 21Shares TSOL lansmanından bu yana 27,60 milyon dolarlık net çıkış yaşadı. VanEck ve Canary ise daha sınırlı varlık büyüklükleriyle piyasada yer alıyor.

Fiyat Baskısı Devam Ediyor, Teknik Görünüm Zayıf

ETF tarafındaki toparlanmaya rağmen Solana fiyatı son 24 saatte yüzde 2, son 30 günde ise yaklaşık yüzde 30 değer kaybetti. SOL, gün içerisinde 143 doları test etse de bu seviyeyi koruyamayarak yeniden 137 dolar bölgesine geriledi. Son yedi günlük verilere bakıldığında ise yüzde 8’lik sınırlı bir toparlanma dikkat çekiyor. Ancak analistlere göre bu artış, aylık düşüş trendini tersine çevirecek güçte değil.

ETF’lere sermaye girişine rağmen 140 dolar seviyesinin aşılamaması, kurumsal alımlar ile piyasa fiyatı arasındaki kopukluğu da gözler önüne seriyor. Bu durum, kurumsal yatırımcıların uzun vadeli perspektifte düşük fiyatlardan pozisyon topladığını, bireysel yatırımcıların ise hâlâ temkinli davrandığını düşündürüyor.

Öte yandan Solana ekosistemiyle ilgili farklı bir gelişme de piyasada yakından izleniyor. Geçtiğimiz günlerde Solana tabanlı bazı merkeziyetsiz finans projelerinde toplam kilitli değer (TVL) tarafında yeniden artış yaşandığı bildirildi. Bu artış, ağın teknik kullanımının tamamen zayıflamadığını ancak fiyat tarafında makro koşulların daha belirleyici olduğunu ortaya koyuyor. Bitcoin $90,811.29 ve Ethereum $2,990.63’da görülen dalgalanmanın da Solana üzerindeki baskıyı artırdığı ifade ediliyor.