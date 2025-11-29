Cardano’daNeler Oluyor? 70 Milyon ADA’lık Teklif Rekor Sürede Onaylandı



Cardano $0.416233 ekosistemi, merkeziyetsiz yönetişim modeli açısından önemli bir eşiği daha geride bıraktı. Cardano tarihinde ilk kez, DRep’ler tarafından sunulan bir bütçe teklifi yalnızca iki günden kısa sürede yüzde 50 onay eşiğini aşarak rekor kırdı. “Cardano Critical Integrations Budget” adıyla sunulan bu teklif, hazine fonundan 70 milyon ADA’nın ekosistemin kritik entegrasyonları için ayrılmasını öngörüyor. Bu gelişme, hem Cardano’nun yönetişim yapısının olgunluğunu hem de topluluğun karar alma süreçlerindeki hızını gözler önüne seriyor.

70 Milyon ADA’lık Ortak Hamle: Kurumlar İlk Kez Aynı Masada

Hızla kabul edilen bütçe teklifi, sadece teknik bir karar olmanın ötesinde, Cardano ekosisteminde şimdiye kadar görülmemiş bir kurumsal iş birliğini de temsil ediyor. Teklif; Input Output, EMURGO, Cardano Foundation, Intersect ve Midnight Foundation tarafından ortaklaşa hazırlandı. Bu yönüyle Cardano tarihinde ilk kez tüm ana yapıların birlikte sunduğu resmi bir bütçe önerisi olarak kayda geçti.

Rekor hızda ilerleyen oylama süreci, Voltaire döneminin en somut çıktılarından biri olarak yorumlanıyor. Chang hard fork güncellemesiyle birlikte devreye alınan iki aşamalı yönetişim modeli, ağın kontrolünü doğrudan ADA sahiplerine bıraktı. Bu sistem sayesinde her kullanıcı, bütçe kararlarından protokol güncellemelerine kadar birçok konuda söz sahibi olabiliyor.

70 milyon ADA’lık kaynağın temel hedefi ise ekosistemin büyük ölçekli altyapı ihtiyaçlarını karşılamak. Planlanan fon; birinci sınıf stabilcoin entegrasyonları, kurumsal saklama çözümleri, on-chain analiz sistemleri, zincirler arası köprüler ve küresel fiyat oracle’larının ağa dahil edilmesini amaçlıyor. Böylece Cardano’nun 2026’ya uzanan büyüme yolculuğunda teknik ve finansal anlamda daha rekabetçi bir konuma taşınması hedefleniyor.

Hoskinson’dan “Uyanan Dev” Mesajı ve Midnight Token Gelişmesi

Cardano’nun kurucusu Charles Hoskinson da yaşanan bu gelişmenin ardından yaptığı paylaşımda oldukça iddialı ifadeler kullandı. Hoskinson, Cardano’nun “uyuyan dev” olduğunu ve artık harekete geçtiğini vurgulayarak, önümüzdeki dönemde ekosistem için son derece heyecan verici adımların geleceğini söyledi. Bu açıklamalar, yatırımcı tarafında beklentilerin yeniden yükselmesine yol açtı.

Öte yandan Cardano ekosistemine yönelik bir diğer dikkat çekici gelişme de Midnight ağına ait NIGHT token’ın 8 Aralık’ta Cardano yerel varlığı olarak piyasaya sürülecek olması. NIGHT token, lansmanla birlikte hem Cardano merkezli DEX’lerde hem de bazı merkezi borsalarda işleme açılacak. Midnight’ın gizlilik odaklı yapısı, özellikle kurumsal kullanıcılar ve veri güvenliğini önceleyen projeler için yeni bir alternatif olarak görülüyor.

Son günlerde ayrıca Cardano’nun bazı büyük stablecoin projeleriyle teknik entegrasyon görüşmeleri yürüttüğüne dair haberler de ekosistemde yakından takip ediliyor. Bu adımlar, bütçe fonuyla birlikte düşünüldüğünde, Cardano’nun yalnızca uygulama tarafında değil, likidite ve kurumsal altyapı açısından da güçlü bir döneme girdiğini işaret ediyor.

Sonuç olarak Cardano’nun bu adımı, sadece bugünkü teknik ihtiyaçlara yanıt vermekle kalmıyor, aynı zamanda 2026 sonrası için güçlü bir altyapı inşasına zemin hazırlıyor. Rekor hızda alınan kararlar, ağın bürokratik engellerden arınmaya başladığını ve kurumsal yatırımcılar için daha öngörülebilir bir ekosisteme dönüştüğünü gösteriyor. Ancak bu bütçenin etkin ve şeffaf biçimde kullanılıp kullanılmayacağı, önümüzdeki dönemde Cardano’nun itibarını doğrudan etkileyecek en önemli sınavlardan biri olacak.