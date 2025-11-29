Kurumsal Hamleler ve Aralık Ayı Beklentileri: Yıl Nasıl Kapanacak?



Bitcoin $90,811.29 son haftalarda sert bir değer kaybı yaşayarak yatırımcı güvenini ciddi şekilde test ediyor. Son bir ayda yüzde 20’den fazla gerileyen lider kripto para, ekim ayı başındaki 126 bin doların üzerindeki zirvesinden bu yana toplamda yüzde 40’ın üzerinde düşmüş durumda. Kasım ayı ise Bitcoin için Haziran 2022’den bu yana en kötü performansın görüldüğü dönem olarak kayıtlara geçti. O dönem de kripto piyasası derin bir krizden geçiyordu. Son düşüşte fiyatın 80 bin dolar bandına kadar sarkması, son yedi ayın en düşük seviyesinin görülmesine yol açtı.

Kurumsal Para Çıkışları ve Destek Sinyalleri

Bitcoin fiyatındaki zayıflığın arkasındaki en önemli nedenlerden biri kurumsal fon hareketleri olarak öne çıkıyor. Özellikle iShares Bitcoin Trust ETF kasım ayında yaklaşık 2,2 milyar dolarlık çıkış kaydetti. Analistler, ETF geri çekilmelerinin teknik destek seviyelerinin daha hızlı kırılmasına neden olarak piyasadaki stresin artmasına yol açtığını ifade ediyor.

JPMorgan ise son değerlendirmesinde makroekonomik koşulların artık kripto fiyatlarını, geleneksel dört yıllık halving döngüsünden daha fazla etkilediğini vurguladı. Bankaya göre geçmişte erken aşama projeler büyük özel fonlama turlarıyla büyürken, bireysel yatırımcılar piyasaya daha pahalı seviyelerden giriyordu. Günümüzde ise bireysel katılım belirgin biçimde azalırken, piyasanın derinliğini büyük ölçüde kurumsal yatırımcılar sağlıyor.

Buna karşın bazı kurumlar uzun vadeli duruşlarını koruyor. ARK Invest, ARK 21Shares Bitcoin ETF’teki pozisyonunu artırarak 70 binden fazla yeni pay satın aldı. Bu adım, zor piyasa koşullarına rağmen Bitcoin’e uzun vadede duyulan güvenin sürdüğünü gösteriyor. Ayrıca JPMorgan’ın, BlackRock tarafından yönetilen Bitcoin ETF’i IBIT’e endeksli yapılandırılmış bir tahvil hazırlığında olması da piyasada dikkatle izleniyor. Bazı yatırımcılar bunu kısa vadeli spekülatif bir hamle olarak görürken, bazıları kurumsal ilginin derinleştiği şeklinde yorumluyor.

Strategy Tartışması ve Aralık Ayı Senaryoları

Piyasanın bir diğer sıcak başlığı ise Strategy oldu. JPMorgan’ın yayımladığı rapora göre şirket, MSCI endekslerinden çıkarılması hâlinde 2,8 milyar dolara kadar fon çıkışı riskiyle karşı karşıya kalabilir. Şirketin 50 milyar dolarlık piyasa değerinin yaklaşık 9 milyar dolarlık bölümü bu endeksleri takip eden pasif fonlara bağlı durumda. Ekim ayında yaşanan 19 milyar dolarlık büyük tasfiye dalgasına rağmen Strategy geri adım atmamış, Bitcoin alımlarını sürdürmüştü.

Şirketin CEO’su Michael Saylor ise Strategy’nin bir fon gibi değil, yazılım gelirleri olan bir operasyonel şirket olarak değerlendirilmesi gerektiğini savunuyor. Saylor’a göre Bitcoin, şirket için pasif bir varlık değil, üretken bir hazine aracı konumunda ve yüksek volatiliteye rağmen alımlar devam edecek.

Teknik tarafta ise deneyimli trader Peter Brandt, son fiyat hareketlerinin “ölü kedi sıçraması” formasyonuna benzediğini, ancak uzun vadede yükseliş beklentisini koruduğunu belirtiyor. 80 bin dolar seviyesi en yakın güçlü destek olarak izlenirken, bu bölgenin altına sarkılması 70 bin dolar bandına doğru yeni bir düşüşü tetikleyebilir. Daha sert bir satış dalgasında 60–65 bin dolar aralığı son savunma hattı olarak görülüyor.

Bu tabloya ek olarak, ABD’de açıklanan son enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesi ve faiz indirimi umutlarının ötelenmesi de kripto piyasası üzerinde baskı oluşturdu. Makroekonomik cephedeki bu gelişmeler, aralık ayında Bitcoin’in yönü üzerinde belirleyici olacak başlıca faktörler arasında yer alıyor.