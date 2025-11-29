Bitcoin ve Altcoin’lerde Kırmızı Hafta Sonu: Pi Coin’de Son Durum



Geçtiğimiz hafta sonu başlayan Bitcoin $90,811.29 toparlanma girişimi, haftanın son işlem gününde 93 bin doların hemen üzerine kadar taşındı. Ancak bu seviye güçlü bir direnç olarak çalıştı ve Bitcoin burada tutunamayarak sert satışlarla yeniden 90 bin doların altına çekildi. Lider kripto para, yalnızca birkaç saat içinde yaklaşık 3 bin dolarlık geri çekilme yaşarken, altcoin piyasasında da genel tablo kırmızıya döndü. Piyasa değeri yüksek birçok altcoin günlük bazda değer kaybederken, toplam kripto piyasasının değeri tek günde 50 milyar dolardan fazla azaldı.

Bitcoin’de 93 Bin Dolar Duvarı Aşılamadı

Bitcoin için son iki haftalık süreç oldukça sert geçti. 21 Kasım’daki büyük satış dalgası, fiyatı Nisan ayından bu yana görülen en düşük seviye olan 82 bin doların altına kadar sürükledi. Sadece on gün içerisinde yaklaşık 25 bin dolarlık değer kaybı yaşayan Bitcoin’de paniğin zirveye ulaştığı bu noktada alıcılar nihayet devreye girdi ve 80 bin dolar bölgesi güçlü bir destek olarak çalıştı.

Bu seviyeden başlayan tepki alımları ile fiyat önce 84 bin dolar civarında dengelendi. Haftanın başında alımların belirgin şekilde artmasıyla birlikte Bitcoin, 88 bin dolar direncini birkaç kez test etti. Çarşamba akşamı bu seviye aşıldı ve fiyat 90 bin dolara ulaştı. Perşembe ve cuma günleri ise yükseliş devam etti ve Bitcoin 93 bin doların üzerine kadar çıktı. Ancak bu noktada satış baskısı yeniden güç kazandı ve fiyat kısa sürede 90.300 dolar seviyesine kadar geri çekildi.

Bitcoin’in toplam piyasa değeri 1,8 trilyon doların üzerinde kalmaya devam ederken, altcoinler üzerindeki hakimiyeti yüzde 57 seviyesinde bulunuyor. Teknik analistler, 93 bin doların üzerinde kalıcı kapanışlar gelmeden yükseliş trendinin netleşmeyeceğini belirtiyor.

Altcoinlerde Sert Kayıplar ve Ayrışan Performanslar

Bitcoin’deki geri çekilme altcoin piyasasına da doğrudan yansıdı. Ethereum $2,990.63 yeniden 3.000 dolar seviyesinin altına sarkma riskiyle karşı karşıya kalırken, XRP 2,40 doların altına geriledi. Solana ve Cardano $0.416233 günlük bazda yüzde 3-4 arasında değer kaybederken, PUMP, SHIB ve HASH gibi bazı altcoinlerde düşüşler daha sert oldu.

Son günlerde dikkat çeken Pi Network’ün PI token’ı da yükseliş ivmesini kaybederek son 24 saatte yüzde 7 düşüşle 0,25 doların altına indi. Buna karşılık piyasadaki genel olumsuz havaya rağmen bazı token’larda güçlü ayrışmalar yaşandı. M token’ı günlük bazda yüzde 16’nın üzerinde yükselirken, Quant (QNT) ise yüzde 8 civarında artış gösterdi.

Bu gelişmelerle birlikte toplam kripto piyasasının değeri 3,22 trilyon dolardan 3,17 trilyon dolar seviyesine geriledi. Yalnızca bir gün içerisinde yaklaşık 50 milyar dolarlık piyasa değeri silinmiş oldu.

Piyasalardaki bu dalgalanma, ABD’de spot Bitcoin ETF’lerine yönelik son haftalarda görülen dalgalı fon girişleriyle de ilişkilendiriliyor. Son gelen veriler, bazı günlerde güçlü girişler olurken bazı günlerde ciddi çıkışların yaşandığını ve kurumsal yatırımcıların halen temkinli bir duruş sergilediğini ortaya koyuyor.

Sonuç olarak Bitcoin’in 93 bin dolar seviyesinde yaşadığı başarısız deneme, piyasada henüz net bir yükseliş trendinin başlamadığını gösteriyor. Kısa vadede 88-90 bin dolar bandı kritik destek bölgesi olarak öne çıkarken, bu seviyenin altına sarkılması satış baskısını yeniden hızlandırabilir. Öte yandan ETF akışları ve makroekonomik gelişmeler, önümüzdeki günlerde yön konusunda belirleyici olmaya devam edecek.