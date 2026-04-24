ABD Hazine Bakanlığı, İran bağlantılı 344 milyon dolarlık kripto varlığı dondurdu

ABD Hazine Bakanlığı, İran ile bağlantılı finansal ağları sekteye uğratmak amacıyla kripto para alanında önemli bir adıma imza attı. Cuma günü yapılan resmi açıklamada, toplam değeri 344 milyon doları bulan kripto varlığın dondurulduğu belirtildi. Operasyonun, İran’ın finansal dolaşımını engelleme çabalarının bir parçası olduğu kaydedildi.

İran’la Bağlantılı Kripto Cüzdanlarına Yaptırım

Hazine Bakanı Scott Bessent, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, ABD Hazine Bakanlığı’na bağlı Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi’nin, İran merkezli ya da İran’a destek sağladığı tespit edilen kripto para cüzdanlarına yaptırım uyguladığını açıkladı. Bu kapsamda çeşitli dijital cüzdanlara erişimin engellendiği ve 344 milyon dolarlık dijital varlığın dondurulduğu ifade edildi.

“Tahran yönetiminin ülke dışına aktarmaya çalıştığı paranın izini sürmeye devam edeceğiz ve rejime bağlı tüm finansal damarları hedef alacağız,” değerlendirmesinde bulundu.

Bessent ayrıca, bu operasyonun ‘Ekonomik Öfke’ adı verilen daha geniş kapsamlı bir stratejinin parçası olduğunu belirtti.

Tether’den 344 Milyon Dolarlık Blacklist Hamlesi

Hazine Bakanlığı’nın açıklamasından bir gün önce, stabilcoin ihraççısı Tether, Tron blockchain’i üzerinde bulunan ve toplamda 344 milyon USDT tutan iki blokzincir adresini kara listeye aldı. Bu gelişmenin ardından ABD’nin de aynı miktardaki kripto varlığı dondurduğu duyuruldu.

ABD’de resmi bir kaynak, bu kripto cüzdanlarının İran rejimiyle doğrudan bağlantılı olduğunu ve işlemlerin İran’daki borsalarla gerçekleştiğini söyledi. Ayrıca, Merkez Bankası’na ait cüzdanlarla bağlantılı aracı adreslerin izinin sürüldüğünü paylaştı. ABD Hazine Bakanlığı, İran Merkez Bankası’nın sınır ötesi transferlerini gizlemek için dijital varlıklardan daha çok faydalanmaya başladığını aktardı.

Kripto Paralarla Yaptırımların Aşılması Endişesi

Yetkililerin verdiği bilgilere göre, İran son dönemde sınır ötesi işlemlerini gizlemek ve yaptırımları delmek amacıyla karmaşık kripto para transfer modellerini devreye alıyor. ABD’li yetkililer ise hem geleneksel paravan şirketlere hem de dijital varlık kullanımına karşı daha agresif adımlar atıldığını söyledi.

Bunun yanında, Hazine Bakanlığı, Çin merkezli bağımsız rafineri şirketi Hengli Petrochemical (Dalian) Refinery’yi de yaptırım listesine aldı. Kurum, söz konusu firmanın İran’ın petrol ekonomisinde önemli bir rol üstlendiğini belirtti. Hengli Petrochemical, Çin’de faaliyet yürüten ve sektöründe ön plana çıkan bir petrokimya kuruluşu olarak biliniyor.

Hazine’ye bağlı kurumlar, yasa dışı finans akışlarını tespit etmek için blockchain analiz şirketleriyle ve kripto para borsaları başta olmak üzere finansal kuruluşlarla yakın işbirliği içinde çalışmayı sürdürüyor.