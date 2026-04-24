Dogecoin’de haftalık kapanış öncesi en güçlü yükseliş ve 0,0950 desteği kritik sınırda

Dogecoin haftanın sonuna yaklaşırken mart ayından bu yana en güçlü kapanışını gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Fiyat hareketleri istikrarlı bir seyre sahip olsa da, kurumsal yatırımcıların ilgisi düşük seviyede kaldı. Amerika Birleşik Devletleri’nde spot Dogecoin ETF ürünlerine yönelik girişlerin bu hafta da sıfır olduğu ve toplam yönetilen varlıkların 11,19 milyon dolarda kaldığı görülüyor.

Destek bölgesi ve teknik görünüm

Şu anda 0,09837 dolardan işlem gören Dogecoin, 0,0950 dolar seviyesinin üzerinde tutunmayı başardı. Bu bölgenin kısa vadeli güçlü bir destek olarak çalıştığı ve son geri çekilmelerde fiyatın buradan güç kazandığı dikkat çekiyor. Ancak, 200 haftalık hareketli ortalamanın 0,136 dolarda olması, Dogecoin’in yukarı yönlü kalıcı bir toparlanma yaşaması açısından belirgin bir engel oluşturuyor. Yatırımcılar, bu teknik seviyenin aşılması halinde yükselişin ivme kazanabileceğini belirtiyor.

Son günlerde alıcılar 0,095 dolar civarındaki hareketleri yakından takip etti ve bu bölgenin korunması sayesinde satış baskısında azalma yaşandı. Teknik göstergeler, mevcut seviyelerde kısa vadeli bir tabanın oluştuğuna işaret ediyor ancak piyasadaki genel direnç nedeniyle güçlü bir ivme beklenmiyor.

Piyasa dinamikleri ve yükseliş beklentisi

İşlem hacimlerinin büyük ölçüde kısa vadeli pozisyonlamalar üzerinden şekillendiği görülüyor. Önceki dönemlere kıyasla volatilitenin azaldığı dikkati çekiyor. Piyasa katılımcıları, haftalık kapanışla birlikte DOGE’un mevcut destek bölgesini koruyup koruyamayacağına odaklanmış durumda.

Dogecoin’in fiyat hareketlerinde ağırlıklı olarak bireysel yatırımcıların etkili olduğu gözleniyor. Özellikle XMoney ve XChat gibi platformlarla entegrasyon ihtimali piyasa beklentilerini canlı tutuyor. Bu senaryo, işlem aktivitesinin sürmesini sağladı.

Kurumsal ilgi ve tarihsel görünüm

Kurumsal yatırım tarafında ise hareketlilik yok denecek kadar düşük. Spot ETF verileri de, giriş ve fon tutarlarında bu hafta herhangi bir değişim olmadığını gösterdi. Bu durum, Dogecoin’in hala ağırlıklı olarak spekülatif talebe dayandığının göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Geçmiş fiyat hareketlerine bakıldığında, Dogecoin benzer piyasa koşullarından sonra çoğu zaman güçlü kazanımlar elde etti. Geçtiğimiz yıl 20 Nisan’dan sonraki haftalarda varlıkta dikkat çeken yükselişler yaşandığı biliniyor. Fakat uzmanlar, geçmiş performansın gelecekte benzer sonuçlar doğuracağına dair kesin bir garanti olmadığını vurguluyor.

ABD’de spot Dogecoin ETF’lerinin varlık büyüklüğü 11,19 milyon dolarda sabit kalırken, fiyatlar kısa vadeli desteğin üzerinde tutunmayı sürdürüyor; ancak 200 haftalık hareketli ortalamanın aşılması, direnç bakımından en büyük sınav olarak öne çıkıyor.