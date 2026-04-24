XRP Coin yine aynı yükseliş sinyalini verdi, fiyat kaç dolar olacak?

Ripple (XRP) davadan kurtuldu ancak Trump’ın saldırgan tavrından dünyanın geri kalanı gibi kurtulamadı. Tarifeler, saldırılar derken şimdi de boğaları kilitleyen şey İran savaşı. Ancak Santiment son zamanların en büyük sinyallerinden birine dayanarak XRP Coin için yükseliş görebileceğimizi söylüyor.

XRP Coin yükseliş sinyali

Hafta sonuna birkaç saat kala ABD görüşmeler olacak diyor. Tasnim ise yazı hazırlandığı sırada İran’ın henüz karar vermediğini açıkladı ancak Dışişleri Bakanı zaten Pakistan yetkilileriyle görüşeceklerini açıklamıştı. Dolaylı da olsa muhtemelen görüşmeler olacağından hafta sonunda “sürpriz” bir gelişme olmadıkça ılımlı hava devam edebilir.

Santiment ise XRP Ledger, toplam 34,94 milyon XRP ile en büyük borsa çıkışlarından birini müjdelediği için yükseliş bekliyor. Yılın en büyük altıncı çıkışı ve öncekilerde fiyat bu sinyalin ardından yükselmişti. Tarihsel olarak böylesi büyük çıkış günleri yükseliş hareketinin habercisidir.

XRP Coin fiyat tahmini

ETF kanalında işler yolunda giriyor, 9 Nisan’dan bugüne henüz net çıkış görmedik ve 14-16 Nisan arasında 10 milyon doları aşan istikrarlı günlük girişler gördük. Bu hafta da 2 milyon doların üzerinde girişler sürdüğünden kurumsal yatırımcıların iştahlı olduğunu söyleyebiliriz.

Girişler hızlanırken kanalın direnç seviyesini test eden XRP Coin İran temalı karmaşık sinyallerin ardından 1,43 dolara geriledi. 1,4 doların destek olarak korunması olumlu ve kanalın orta alanının üzerinde kaldığından yeniden 1,507 dolarlık direnç çizgisini test etmesi beklenebilir.

Eğer Santiment’in sinyali doğru çalışır ve hafta sonu işler yolunda giderse beklentiyi fiyatlayan boğaların fiyatı dirence taşıması olası. Ardından sıra 1,54 ve 1,6 dolar aralığına gelecek.

Fakat bir sorunumuz var 29 Nisan Çarşamba günü Fed faiz kararını açıklayacak. Bu toplantı Powell’ın koltuğu Warsh’a bırakmadan önceki son toplantısı ve %99,5 ihtimalle faizler sabit bırakılacak. Mayıs toplantısında da oran çok farklı değil çünkü enerji enflasyonu TÜFE’yi aylıkta %1 artırırken yıllıkta çok daha büyük hedef sapmalarına kapı aralayacak. 50 günü aşan İran süreci kısa vadede çözülecek gibi değil. Anlaşma sağlansa bile petrol arzının savaş öncesi seviyelerine dönmesi için aylar geçmesi gerekecek. Mayınların temizlenmesi, vurulan kuyuların ve diğer tesislerin onarılması derken petrolün eski seviyelerine hemen dönmesi mümkün değil.

Yatırımcılar tam da bu yüzden hafta sonu gelecek iyi haberlere Fed’in toplantıda risklere dikkat çekme ihtimalinin endişesiyle temkinli yaklaşabilir. Düşüşte hedef 1,38 dolar altı kapanışlarla 1,35 ve 1,3 dolar.