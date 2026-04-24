XRP Coin yine aynı yükseliş sinyalini verdi, fiyat kaç dolar olacak?

  • XRP Ledger, toplam 34,94 milyon XRP ile en büyük borsa çıkışlarından birini yaşarken yılın altıncı yükseliş sinyalini veriyor.
  • XRP ETF girişleri geçen hafta günlükte 10 milyon doları aşarken bu hafta 2 milyon doları üzerinde ve talep istikrarlı.
  • XRP Coin İran temalı karmaşık sinyallerin ardından 1,43 dolara geriledi. Olumlu senaryoda 1,54 ve 1,6 dolar hedefleniyor. Gerilim artarsa 1,38 dolar altı kapanışlarla 1,35 ve 1,3 dolar mümkün.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar

Ripple (XRP) davadan kurtuldu ancak Trump’ın saldırgan tavrından dünyanın geri kalanı gibi kurtulamadı. Tarifeler, saldırılar derken şimdi de boğaları kilitleyen şey İran savaşı. Ancak Santiment son zamanların en büyük sinyallerinden birine dayanarak XRP Coin için yükseliş görebileceğimizi söylüyor.

Hafta sonuna birkaç saat kala ABD görüşmeler olacak diyor. Tasnim ise yazı hazırlandığı sırada İran’ın henüz karar vermediğini açıkladı ancak Dışişleri Bakanı zaten Pakistan yetkilileriyle görüşeceklerini açıklamıştı. Dolaylı da olsa muhtemelen görüşmeler olacağından hafta sonunda “sürpriz” bir gelişme olmadıkça ılımlı hava devam edebilir.

Santiment ise XRP Ledger, toplam 34,94 milyon XRP ile en büyük borsa çıkışlarından birini müjdelediği için yükseliş bekliyor. Yılın en büyük altıncı çıkışı ve öncekilerde fiyat bu sinyalin ardından yükselmişti. Tarihsel olarak böylesi büyük çıkış günleri yükseliş hareketinin habercisidir.

ETF kanalında işler yolunda giriyor, 9 Nisan’dan bugüne henüz net çıkış görmedik ve 14-16 Nisan arasında 10 milyon doları aşan istikrarlı günlük girişler gördük. Bu hafta da 2 milyon doların üzerinde girişler sürdüğünden kurumsal yatırımcıların iştahlı olduğunu söyleyebiliriz.

Girişler hızlanırken kanalın direnç seviyesini test eden XRP Coin İran temalı karmaşık sinyallerin ardından 1,43 dolara geriledi. 1,4 doların destek olarak korunması olumlu ve kanalın orta alanının üzerinde kaldığından yeniden 1,507 dolarlık direnç çizgisini test etmesi beklenebilir.

Eğer Santiment’in sinyali doğru çalışır ve hafta sonu işler yolunda giderse beklentiyi fiyatlayan boğaların fiyatı dirence taşıması olası. Ardından sıra 1,54 ve 1,6 dolar aralığına gelecek.

Fakat bir sorunumuz var 29 Nisan Çarşamba günü Fed faiz kararını açıklayacak. Bu toplantı Powell’ın koltuğu Warsh’a bırakmadan önceki son toplantısı ve %99,5 ihtimalle faizler sabit bırakılacak. Mayıs toplantısında da oran çok farklı değil çünkü enerji enflasyonu TÜFE’yi aylıkta %1 artırırken yıllıkta çok daha büyük hedef sapmalarına kapı aralayacak. 50 günü aşan İran süreci kısa vadede çözülecek gibi değil. Anlaşma sağlansa bile petrol arzının savaş öncesi seviyelerine dönmesi için aylar geçmesi gerekecek. Mayınların temizlenmesi, vurulan kuyuların ve diğer tesislerin onarılması derken petrolün eski seviyelerine hemen dönmesi mümkün değil.

Yatırımcılar tam da bu yüzden hafta sonu gelecek iyi haberlere Fed’in toplantıda risklere dikkat çekme ihtimalinin endişesiyle temkinli yaklaşabilir. Düşüşte hedef 1,38 dolar altı kapanışlarla 1,35 ve 1,3 dolar.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
