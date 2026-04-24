Ethereum (ETH)

Ethereum 2.300 dolar sınırında kritik kırılım sinyalleri verdi

Bilmeniz Gerekenler

  • ⚡ Ethereum, 2.300 dolarlık dirençte kırılım sinyalleri veriyor.
  • Kısa vadede sıkışan fiyat hareketi piyasanın yönünü arıyor.
  • Bitcoin’in yükselişi, $ETH ’de gecikmeli bir toparlanma beklentisini güçlendirdi.
  • 🔎 Kritik seviye 2.300 – 2.400 dolar; üstüne çıkış yeni bir yükseliş dalgası başlatabilir.
En büyük ikinci kripto para olan Ethereum, son dönemde fiyat hareketlerinde öne çıkan bir sıkışma sürecine girdi. Analistlerin dikkat çektiği teknik göstergeler, 2.300 dolar seviyesinde uzun süredir devam eden direncin yaklaşan bir kırılımın habercisi olabileceğini ortaya koyuyor. Bitcoin’in yükselişe geçtiği ve yeni zirveler test ettiği dönemde Ethereum’un bir miktar geride kalması ise piyasada gecikmeli bir yükseliş beklentisini artırıyor.

İçindekiler
1 2.300 dolar bandında sıkışma ve kırılım ihtimali
2 Teknik göstergeler ve piyasa görünümü
3 Destek ve direnç bölgeleri
4 Bitcoin öncülüğünde toparlanma beklentisi
5 Yakın vade ve izlenecek göstergeler

2.300 dolar bandında sıkışma ve kırılım ihtimali

Ethereum şu anda 2.300 dolar civarında fiyatlanıyor ve bu seviye kripto paranın hem kısa vadede hem de orta vadede test ettiği güçlü bir direnç noktası olarak öne çıkıyor. Kripto para piyasasında işlem ve analiz yapan gözlemciler, son haftalarda fiyat hareketlerinin giderek daraldığını ve volatilitenin sıkıştığını belirtiyor. Historysel olarak bu gibi sıkışma dönemleri, ani ve büyük hareketlerin öncüsü olabiliyor.

TradingView platformu üzerinden paylaşılan bir analizde, Ethereum’un haftalık grafiğinde “dip seviyelerin süpürülmesi” ve mevcut yapının bir trend değişimine işaret ettiği tespit edildi. Analist, “5.000 dolara doğru bir yol açılıyor, ancak nihai giriş noktası olarak 2.400 dolar seviyesinin yeniden test edilmesine dikkat edin” değerlendirmesini yaptı.

“5.000 dolara giden yol netleşiyor, fakat en iyi alım için 2.400 dolar seviyesine dikkat edilmeli; bu bölgenin üzerinde kalıcı hareket, yapısal kırılımı güçlendirir.”

Bu seviyenin aşılması halinde, mevcut konsolidasyonun sona erip fiyatın daha yüksek hedeflere yönelmesi mümkün görünüyor. Ancak tekrar eden reddedilmeler, Ethereum’un bir süre daha yatayda kalmasına yol açabilir.

Teknik göstergeler ve piyasa görünümü

Daha detaylı teknik analizler, piyasada satıcı baskısının zayıflamaya başladığına işaret ediyor. Göreli Güç Endeksi (RSI) şu anda 45 seviyelerinde seyrediyor; bu da piyasada belirgin bir yön eksikliğine işaret ediyor. RSI’ın bu bölgede kalması, satıcıların üstünlüğünü yitirmeye başladığını gösteriyor.

Benzer biçimde, MACD göstergesi de hafif negatif bölgede olsa da düşüş ivmesinin azaldığı gözleniyor. Olası bir MACD kesişimi, yukarı yönlü hareketi destekleyebilir. Kısa ve orta vadeli hareketli ortalamalarda yatay bir görünüm oluşurken, uzun vadeli hareketli ortalamalar da belirgin bir trend göstermiyor. Uzmanlar, bu tür yapıları genellikle “yeni bir büyük harekete hazırlık” dönemi olarak yorumluyor.

CryptoAppsy verilerine göre, Ethereum (ETH) şu anda 2.328 dolar seviyesinden işlem görüyor ve son 24 saatte %0,44 artış kaydetti.

Destek ve direnç bölgeleri

Ethereum fiyatı bir süredir belirgin bir aralıkta işlem görüyor. Önemli destek bölgeleri 1.800 – 2.000 dolar aralığında yer alıyor. Direnç tarafında ise uzun zamandır kırılamayan 2.300 – 2.400 dolar bandının önemi öne çıkıyor.

  • Destek: 1.800–2.000 dolar
  • Direnç: 2.300–2.400 dolar

Analistler, bu direnç seviyesinin net bir şekilde aşılması halinde, yükseliş trendinin güçlenebileceğini düşünüyor. Tersine, ana desteklerin altına inilmesi, yükseliş beklentilerinin boşa çıkmasına ve bir düzeltme dalgasının başlamasına yol açabilir.

Bitcoin öncülüğünde toparlanma beklentisi

Piyasanın genel yapısına bakıldığında, Bitcoin’in 77.000 – 78.000 dolar bandına çıkarak güçlü destek seviyesini aştığı görülüyor. Ethereum ise eşdeğer destek seviyesini henüz yeniden kazanabilmiş değil. Bu durum, Ethereum’un Bitcoin’e göre geri kaldığı ve ilerleyen dönemde olası bir “takip eden yükseliş” senaryosunun devreye girebileceğini gündeme getiriyor.

Analistlerin büyük kısmı, Bitcoin güçlü haftalık kapanışlarını sürdürdükçe Ethereum’un da arkadan benzer bir performans gösterebileceği görüşünde birleşti. Altcoinlerin önce geride kalıp ardından hız kazanması, önceki piyasa döngülerinde de sık rastlanan bir olgu olarak öne çıkıyor.

Yakın vade ve izlenecek göstergeler

Genel değerlendirmede, Ethereum için kısa vadede nötr bir beklenti hakim. Ancak teknik görünüm, aşağı yönlü baskının giderek azaldığına ve fiyatın güçlü bir kırılım için hazırlık yaptığına işaret ediyor.

Kritik eşik olan 2.300 – 2.400 dolar bandının üzerinde kalıcı bir hareket teyit edilirse, yükseliş hedeflerinin 2.600 dolar ve üzerine taşınması beklenebilir. Uzmanlar, özellikle RSI’ın 50’nin üzerine tırmanması ve MACD’de yükseliş kesişiminin görülmesinin, sürdürülebilir bir trend için onay işlevi göreceğini belirtiyor.

Ethereum, şu an için direnç bandının hemen altında yatay bir süreçte kalmayı sürdürüyor; önümüzdeki haftalarda yaşanacak kırılım, kripto paranın yönünü belirleyecek ana unsur olacak.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
