Shiba Inu’da bir günde yüzde 405’lik token yakımı ve 2,5 milyon SHIB dolaşımdan çıktı

Popüler meme tabanlı kripto para projelerinden biri olan Shiba Inu, son 24 saatte yaşanan keskin yakım (burn) artışı ile dikkat çekti. Ekosistemde süregelen hareketliliğin bir sonucu olarak, ağ üzerinde işlem hacminin artış göstermesi token yakımlarını da beraberinde getirdi. Böylece Shiba Inu’nun ekosistemindeki canlılık yeniden piyasada konuşulmaya başlandı.

Token Yakımında Rekor Artış

Son veriler, Shiba Inu’da 24 saatte token yakım oranının yüzde 405 yükseldiğini gösteriyor. Bu süre içinde toplamda 2,5 milyonun üzerinde SHIB kalıcı olarak dolaşımdan silindi. Yakılan tokenler sıfır bakiyeli, işlemlere kapanmış özel cüzdanlara gönderildiği için, bir daha piyasaya geri dönmesi mümkün olmuyor. Bu hareket, var olan SHIB sayısında kayda değer bir azalma meydana getiriyor.

Yapılan düzenli yakımlar, Shiba Inu’nun uzun vadeli azlık stratejisinin önemli bir parçası. Arzda yaşanan bu düşüş, talep sabit kaldığı veya arttığı sürece, fiyat oluşumunu etkileyen temel faktörler arasında yer alıyor. Yani piyasadaki toplam token sayısı azaldıkça, var olanların değeri üzerinde belirleyici bir rol oynayabiliyor.

Piyasada Görece Dengelenme

Son dönemde yakım oranlarındaki artışa, Shiba Inu ağında gözlenen yoğun kullanım eşlik etti. Ağdaki hareketlilik ve işlem sayısındaki sıçrama, dönemsel olarak daha fazla token’in yakılmasına yol açtı. Bu, topluluğun ekosistem içindeki faaliyetlerini sürdürdüğüne işaret etti.

Uzun süreli baskı döneminin ardından, Shiba Inu fiyatı toparlanma sinyalleri vermeye başladı. Kripto piyasasının genel olarak toparlanmasının da etkisiyle, nisan ayında SHIB yüzde 3,82’lik bir değer artışı yakaladı. Son veriler, bu yükselişin önceki kayıp serisinin sona erdiğini ve varlığın yeniden yükseliş eğilimine girdiğini gösteriyor.

Yakım oranlarındaki sert yükseliş ve piyasa koşullarındaki iyileşme sayesinde, Shiba Inu’nun son haftalarda daha istikrarlı bir zeminde ilerlediği gözlemleniyor. Bu gelişmeler, hem yatırımcılar hem de topluluk için olumlu bir hava oluşturdu.

Yakım ve Aktiviteden Doğan İyimserlik

Token’in fiyatı şimdilik sınırlı bir şekilde yükselmiş olsa da, hem yakım miktarlarındaki artış hem de topluluğun aktif kalması projenin temel dinamiklerinde güçlenmeye işaret ediyor. Analistler ve yatırımcılar, bu tür metrikleri varlığın gelecekteki performansını değerlendirebilmek için yakından izlemeye devam ediyor.

Genel tabloya bakıldığında, büyük kripto para birimlerinde işlem hacminin artması ve piyasanın yeniden güven kazanması, Shiba Inu’nun olumlu tarafta kalmasını sağladı. Önümüzdeki haftalarda token yakım etkisinin ve fiyat hareketinin sürdürülebilir olup olmayacağı merak konusu.

Nisan ayının sonuna yaklaşırken, Shiba Inu’nun ayı pozitif bölgede kapatma ihtimali güçlenmiş durumda. Ancak bu eğilimin devam edip etmeyeceği, piyasadaki genel seyrin ve topluluk hareketinin belirleyici olacağı aktarılıyor.