Ethereum Foundation’dan BitMine’a 10.000 ETH’lik yeni satış, toplam hacim 23,87 milyon dolar

Ethereum Foundation, yapılan resmi açıklamalara göre kısa süre önce 10.000 ETH’yi BitMine Immersion Technologies şirketine tezgah üstü piyasa yöntemiyle sattı. İşlem, ortalama 2.387 dolarlık birim fiyatla gerçekleşti; toplam işlem hacmi ise 23,87 milyon dolara ulaştı. Foundation yetkilileri, elde edilen gelirlerin protokol araştırmaları, ağın gelişimi ve topluluk hibeleri başta olmak üzere temel faaliyetlerin finansmanı için kullanılacağını bildirdi. Şirketin merkezi İsviçre’de bulunan Ethereum Foundation, uzun süredir ağ üzerindeki Ar-Ge, geliştirme ve topluluk desteği gibi konularda küresel ekosistemin ana finansman kaynaklarından biri olarak görülüyor.

BitMine’ın Ethereum Birikimi Artıyor

BitMine Immersion Technologies, dijital varlık piyasasında agresif bir şekilde ethereum biriktirmeye devam eden kurumsal yatırımcılar arasında öne çıkıyor. Şirketin en üst düzey yöneticilerinden Tom Lee’nin liderliğinde, BitMine şirketinin güncel ETH bakiyesi 4.976.485 adede ulaşmış durumda. Sadece geçtiğimiz hafta şirketin 101.627 ETH’lik alım yapmasıyla birlikte, BitMine 2026 yılının şimdiye kadarki en büyük haftalık ethereum yatırımını gerçekleştirmiş oldu. Bu rakamlar doğrultusunda BitMine’ın cüzdanında bulundurduğu ether miktarı, dolaşımdaki toplam ethereum arzının yaklaşık %4,12’sini oluşturuyor ve bu varlıkların toplam piyasa değeri 11,5 milyar doları aşıyor.

Ethereum Foundation tarafından yapılan açıklamada, “Gerçekleştirilen 10.000 ETH satışının temel operasyon ve faaliyetlerimize destek olmak amacıyla kullanılması planlanıyor. Protokol araştırmaları, ekosistem geliştirmeleri ve topluluk hibe programları bunun başlıca öncelikleri arasında yer alacak,” ifadeleri yer aldı.

Foundation’ın Finansman Modeli ve Yeni Satış Stratejisi

Açıklamalara göre, foundation’ın temel finansman modeli ağırlıklı olarak belirli aralıklarla kripto varlık satışlarına dayanıyor. Bununla birlikte, yakın geçmişte 11 milyon dolarlık ETH’yi stablecoin’e çevirdiği de bilgisi paylaşıldı; elde edilen fonların araştırmalar, hibe projeleri ve ekosistemi destekleyici çalışmalara yönlendirildiği belirtildi. Daha önce foundation, bazen yinelenen varlık satışlarına yönelik yapılan eleştiriler karşısında, doğrudan ETH satışı ile staking ve merkeziyetsiz finans ürünlerine yapılan yatırımlar arasında daha dengeli bir portföy oluşturmaya çalışacağını ifade etmişti. Bu kapsamda, 2025’in başında 50.000 ETH’lik DeFi ekosistem cüzdanı oluşturulmuştu. Buna rağmen, operasyonel giderlerin karşılanması gerektiğinde doğrudan yapılan satışlar, finansman sürecinin önemli bir parçası olmayı sürdürüyor.

BitMine’ın Piyasa Hedefleri ve Son Satın Alımın Yeri

BitMine’ın son aylarda ether alımlarına hız kesmeden devam etmesi ve piyasada birçok dijital varlık saklama şirketinin alımlarını yavaşlattığı veya durdurduğu bir dönemde bu yönde hamleler yapması dikkat çekiyor. Şirketin toplamda 5 milyon ETH biriktirme hedefi olduğu, bunun da toplam arzın yaklaşık %5’ine karşılık geldiği belirtiliyor. BitMine, halihazırda en fazla ether tutan kurumsal kuruluş konumunda; toplam varlık büyüklüğü de 12,9 milyar dolara yaklaşmış durumda.

Celebek tezgah üstü işlemler sayesinde BitMine, bu alımlarını sadece kripto borsaları aracılığıyla yapmak yerine, büyük miktarlı işlemlerde likidite ve fiyat kaybını minimize edebiliyor. Söz konusu doğrudan satışlar, şirketin piyasadaki güvenli ve hızlı hareket etmesini kolaylaştırıyor.

CryptoAppsy verilerine göre, işlem sırasında Ethereum’un birim fiyatı 2.387 dolar olarak kaydedildi.