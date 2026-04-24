Tether’da 344 milyon dolarlık dondurma kararı sonrası İran’a ait cüzdanlar ABD yaptırımında

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İran ile bağlantılı birden fazla kripto para cüzdanına yaptırım uygulandığını açıkladı. Son dönemde Orta Doğu’da devam eden ateşkes sürecinin gölgesinde alınan bu karar, ABD’nin ülkedeki baskıyı artırma stratejisinin bir uzantısı olarak görülüyor. Scott Bessent, uzun yıllar finans ve ekonomi politikaları alanında çalışan, 2023’te Hazine Bakanı olarak göreve gelen bir isim olarak biliniyor.

Tether’ın kararı ve nedenleri

Bu gelişmeden bir gün önce stabilcoin şirketi Tether, ABD otoriteleri tarafından tespit edilen iki cüzdanda yer alan toplam 344 milyon dolarlık USDT’yi dondurdu. Şirketten yapılan açıklamada, uygulamanın ABD Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) ve emniyet birimleriyle eşgüdümlü şekilde yürütüldüğü ifade edildi. Dondurulan cüzdanlarda yer alan fonların İran’la ilişkili olduğu, ABD basını ve CNN’in ismini gizli tutan kaynaklarca da doğrulandı.

“Tahran yönetiminin ülke dışına çıkarmaya çalıştığı parayı adım adım izleyeceğiz ve rejimle bağlantılı tüm finansal ağları hedef alacağız” açıklamasını yapan Bessent, ABD’nin yaptırım politikasında kararlı olduğunu vurguladı.

Kripto paralarla ambargonun aşılması

İran son yıllarda, Amerika Birleşik Devletleri ve müttefiklerinin uyguladığı ekonomik yaptırımlardan kaçınmak amacıyla kripto paralara önemli ölçüde başvurdu. Özellikle Bitcoin madenciliği konusunda üst sıralarda yer alan ülkede, bu dijital varlıklar ekonomik sirkülasyonun ayrılmaz parçalarından biri haline geldi.

Geçtiğimiz haftalarda yayımlanan bir Financial Times haberinde, İran’ın Hürmüz Boğazı’ndan geçen petrol tankerlerinden alınan geçiş ücretlerini Bitcoin ile tahsil ettiği ortaya çıkmıştı. Böylece ülke, dolarla yapılan geleneksel ödemeler yerine kripto parayla ticaretin yollarını geliştirmeye çalışıyor.

Dondurulan cüzdanların ayrıntıları ve İran’ın rezervi

Blockchain analiz şirketi Chainalysis’in geçtiğimiz yıla ait tahminlerine göre, İran’daki kripto para varlıklarının toplam büyüklüğü 7,8 milyar dolara kadar ulaştı. Bu portföyün önemli bir kısmı ise İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından kontrol ediliyor. Raporda, bu kurumun milyonlarca dolarlık kripto parayı özel cüzdanlar arasında transfer etme konusunda deneyim kazandığı vurgulanıyor.

Tether’ın dondurduğu iki Tron cüzdanının, geçmiş yıllarda da sıkça işlem yaptığı ortaya çıktı. Hesaplardan biri 213 milyon, diğeri ise 131 milyon dolar değerinde USDT barındırıyordu. Her iki adres, akıllı kontrat düzeyinde kara listeye alındı.

Uzmanlara göre, bu adımlar İran’ın küresel finansal sisteme erişimini daha da kısıtlayacak. Ancak ülkenin, yaptırımları aşmak amacıyla kripto para tabanlı yeni yöntemler geliştirme eğiliminin süreceği öngörülüyor.