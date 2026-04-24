BITCOIN (BTC)

Son Dakika: Pazar günü görüşme olabilir, Trump teklif yolda diyor

  • İran Dışişleri Bakanı Araghchi, Pakistanlı yetkililerle görüşmek üzere İslamabad'a geldi - Tehran Times
  • Trump: İran, ABD'nin taleplerini çözüme kavuşturmayı amaçlayan bir teklif sunmayı planlıyor
  • Trump: İran'la müzakere eden ABD'li yetkililer, şu anda iktidarda olan kişilerle görüşüyor. İran görüşmek ve bir anlaşmaya varıp varamayacaklarını görmek istiyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Salı ve Çarşamba günü beklenen görüşmeler olmadığı için Trump ateşkesin süresini uzatmıştı. Ancak dünkü açıklamalarında İran’a birkaç gün verdiğinden bu hafta sonunun boş geçmesi beklenmiyordu. Gün boyu yine çelişkili açıklamalar geldi ancak güncel durum görüşmenin olabileceğini söylüyor.

İran-ABD barış görüşmeleri

Pakistanlı üst düzey bir hükümet yetkilisi ABC News’e verdiği demeçte, ABD ve İran heyetlerinin bu hafta sonu Pakistanlı yetkililerle ayrı ayrı görüşmeler yapacağını söyledi. Eğer bu haber de yalanlanmazsa önümüzdeki 2 gün boş geçirilmeyecek dolaylı da olsa görüşmeler yapılacak demektir. Yetkili, bu görüşmelerin olumlu geçmesi halinde ABD ve İran heyetlerinin Pazar günü doğrudan bir araya geleceğini belirtti. Yetkili, İran heyetinin Pakistan’a ulaştığını, ABD heyetinin ise yerel saatle Cumartesi akşamı gelmesinin beklendiğini söyledi.

Trump yazı hazırlandığı sırada yaptığı açıklamalarda şunları söyledi;

“İran, ABD’nin taleplerini çözüme kavuşturmayı amaçlayan bir teklif sunmayı planlıyor. İran’la müzakere eden ABD’li yetkililer, şu anda iktidarda olan kişilerle görüşüyor. İran görüşmek ve bir anlaşmaya varıp varamayacaklarını görmek istiyor.”

Pakistan Dışişleri Bakanlığı ise “İran Dışişleri Bakanı, son bölgesel gelişmeleri ve bölgesel barış ve istikrar için sürdürülen çabaları görüşmek üzere Pakistan’ın üst düzey yetkilileriyle toplantılar yapacak” dedi. Brent petrol vadelileri yazı hazırlandığı sırada 105,33 dolarda kapandı.

BTC tarafındaysa hafta sonunun belirsizliği nedeniyle temkinli kalmak isteyen yatırımcıların satışları var.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Altcoinlerde beklenen yükseliş kısa vadede gelebilir mi?

Son Dakika: CNN müjdeyi verdi İran konusunda yeni gelişme

Riot Platforms 500 BTC’lik dev satış transferi sonrası hissede düşüş

Bitcoin’de 8,6 milyar dolarlık vade dolumu öncesi sert hamle, XRP rakuten ile 1,38 dolara dayandı

Son Dakika: 24 Nisan ABD verileri açıklandı

Bitcoin ETF’lerinde 8 gün aralıksız 2 milyar dolarlık giriş kaydedildi

Kripto paralarda gerçek yükseliş için aşılacak eşik burası

Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
Tether’da 344 milyon dolarlık dondurma kararı sonrası İran’a ait cüzdanlar ABD yaptırımında
5 Saniyede Bir Güncellenen Kripto Asistanı
Ripple’dan 120 şirketle kritik hamle, CLARITY Act için Washington’da baskı yükseldi
Shiba Inu topluluğunda viral paylaşım sonrası sabır ve beklenti yükseldi
Ethereum Foundation’dan 10.000 ETH satışı fiyatı 2.387 dolara çekti
