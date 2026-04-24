Son Dakika: Pazar günü görüşme olabilir, Trump teklif yolda diyor

Salı ve Çarşamba günü beklenen görüşmeler olmadığı için Trump ateşkesin süresini uzatmıştı. Ancak dünkü açıklamalarında İran’a birkaç gün verdiğinden bu hafta sonunun boş geçmesi beklenmiyordu. Gün boyu yine çelişkili açıklamalar geldi ancak güncel durum görüşmenin olabileceğini söylüyor.

İran-ABD barış görüşmeleri

Pakistanlı üst düzey bir hükümet yetkilisi ABC News’e verdiği demeçte, ABD ve İran heyetlerinin bu hafta sonu Pakistanlı yetkililerle ayrı ayrı görüşmeler yapacağını söyledi. Eğer bu haber de yalanlanmazsa önümüzdeki 2 gün boş geçirilmeyecek dolaylı da olsa görüşmeler yapılacak demektir. Yetkili, bu görüşmelerin olumlu geçmesi halinde ABD ve İran heyetlerinin Pazar günü doğrudan bir araya geleceğini belirtti. Yetkili, İran heyetinin Pakistan’a ulaştığını, ABD heyetinin ise yerel saatle Cumartesi akşamı gelmesinin beklendiğini söyledi.

Trump yazı hazırlandığı sırada yaptığı açıklamalarda şunları söyledi;

“İran, ABD’nin taleplerini çözüme kavuşturmayı amaçlayan bir teklif sunmayı planlıyor. İran’la müzakere eden ABD’li yetkililer, şu anda iktidarda olan kişilerle görüşüyor. İran görüşmek ve bir anlaşmaya varıp varamayacaklarını görmek istiyor.”

Pakistan Dışişleri Bakanlığı ise “İran Dışişleri Bakanı, son bölgesel gelişmeleri ve bölgesel barış ve istikrar için sürdürülen çabaları görüşmek üzere Pakistan’ın üst düzey yetkilileriyle toplantılar yapacak” dedi. Brent petrol vadelileri yazı hazırlandığı sırada 105,33 dolarda kapandı.

BTC tarafındaysa hafta sonunun belirsizliği nedeniyle temkinli kalmak isteyen yatırımcıların satışları var.