RIPPLE (XRP)

Ripple’dan 120 şirketle kritik hamle, CLARITY Act için Washington’da baskı yükseldi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Ripple 120 şirketle birleşti, ABD’de CLARITY Act için baskı artırıldı.
  • $XRP ’de belirsizliğin giderilmesi için Washington’da çok geniş bir koalisyon oluşturuldu.
  • 🟠 Yasanın kaderi, stablecoin tartışmalarında hızlı uzlaşı sağlanmasına bağlı.
  • 📌 Kritik durum: Artık ana soru yeni kuralların nasıl şekilleneceği ve ne zaman yürürlüğe gireceği.
COINTURK

Amerika Birleşik Devletleri’nde uzun süredir gündemde olan kripto para düzenlemeleri için önemli bir dönemece girildi. Kripto para şirketlerinden oluşan geniş bir ittifak; yasal belirsizliklerin sona ermesi için Washington’a baskı yapıyor. Bu hareketin önde gelen isimlerinden Ripple, 120’ye yakın dijital varlık firmasının oluşturduğu koalisyona dahil olmuş durumda. Koalisyonda Ripple’ın yanı sıra OKX, Chainalysis ve Chainlink Labs gibi sektörde tanınmış oyuncular da yer alıyor. Birlik, Blockchain Association ve Crypto Council for Innovation ile el ele verilen bu çabaların ana hedefi, Senato Bankacılık Komitesi’nin CLARITY Act tasarısının görüşmelerini hızlandırmak.

1 Dijital varlık sektörü tek bir çatı altında çözüm arıyor
2 Capitol Hill’de yasa rüzgarları ve stablecoin tartışmaları
3 Kritik eşikte ilk kez bu kadar geniş birliktelik

Dijital varlık sektörü tek bir çatı altında çözüm arıyor

Kripto ekosistemi son yıllarda düzenleyici belirsizlikler ve dağınık kontrol mekanizmaları nedeniyle ciddi anlamda sıkıntı yaşıyor. Belirli bir çerçevenin olmaması, farklı kamu kurumlarının birbirine karışan yetki alanları ve aynı tür kripto varlıkların farklı uygulamalara tabi tutulması gibi sorunları beraberinde getirdi. CLARITY Act’in destekçileri, bu düzenlemenin kabul edilmesiyle birlikte net sorumluluk paylaşımının ve piyasada tutarlı regülasyon kurallarının sağlanacağını belirtiyor.

Ripple, 2012 yılında kurulan ve sınır ötesi ödemeler için blockchain tabanlı finansal çözümler sunan bir teknoloji şirketi olarak biliniyor. Şirket, ABD’de ve küresel ölçekte kripto finansmanında öncüler arasında yer alıyor.

Capitol Hill’de yasa rüzgarları ve stablecoin tartışmaları

Başkentteki gözler bir süredir CLARITY Act üzerinde. Son olarak, ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC) Başkanı Mike Selig, yasanın günün sonunda ABD Başkanı Donald Trump’ın imzasına sunulabileceğini ifade etti. Bu açıklama, Kongre’de kapsamlı bir düzenleme için uzlaşının eskisine göre çok daha yakın olunduğuna işaret ediyor.

Belirsizlikler halen devam ediyor. Senatör Thom Tillis, CLARITY Act’in Bankacılık Komitesi’ndeki görüşülmesinin Mayıs ayına ertelenmesi çağrısında bulundu. Temelde sabitkoinlerin getiri sağlamasıyla ilgili maddeler konusundaki anlaşmazlık henüz çözülemiş değil. Bazı temsilciler, yeni koruma mekanizmalarının oluşturulmasının gerekli olduğunu savunarak sürecin yavaşlatılmasını isterken; bazıları ise bu ertelemenin kripto sektörü için netlik arayışını daha da uzatacağı yönünde uyarıda bulunuyor.

Kritik eşikte ilk kez bu kadar geniş birliktelik

Yaşanan tüm bu gelişmeler ABD’de kripto paralar için yol ayrımına yaklaşıldığını gösteriyor. Ripple ve sektördeki diğer büyük şirketler, Kongre’ye daha hızlı ve kesin adımlar atılması yönünde ciddi baskı yapıyor. Ancak teknik detaylar kadar, kripto varlıkların nasıl tanımlanıp nasıl denetleneceğine ilişkin ideolojik ayrılıklar da hala sürdüğünden, müzakereler kolay sonuçlanmayabilir.

CLARITY Act’in geleceği, tarafların en temel çekişme noktalarında ne kadar çabuk uzlaşacaklarına bağlı görünüyor. Son tabloya bakıldığında, ABD’de kripto regülasyonlarının yürürlüğe girmesi artık “olup olmayacağından” çok “nasıl ve ne zaman hayata geçeceği” sorusuna dönüşmüş durumda.

Ripple ve 120 civarındaki şirketin içinde bulunduğu koalisyon, “Tek bir düzenleme eksikliği sektörü zorluyor, kalıcı bir çözüm için CLARITY Act’e ihtiyaç var” görüşünü sektörün geniş kesimlerine yaymayı başardı.

COINTURK
By COINTURK
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
