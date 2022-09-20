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Balina ve Diğer Veriler Bu Kripto Parada Ralliye İşaret Ediyor!

Popüler kripto para için olumlu sinyaller gelmeye devam ediyor. Bu altcoin ralliye başlayabilir.
20:30
20 Eylül 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Alanındaki en iyi kripto paralardan biri son gelen verilerle dikkatleri uzun bir sürenin ardından üzerine çekti. Uzun vadeli yatırım sepetlerinin vazgeçilmezleri arasında yer alan bu altcoin yıllardır popüler kripto para projelerine destek veriyor. Veri besleme ve oracle alanında sunduğu hizmetler nedeniyle Michael Poppe gibi bazı analistler bu kripto paranın uzun vadede iyi getiri sağlayabileceğinden bahsetti.

Chainlink (LINK) Geleceği

Oracle dediğimizde elbette akıllara Chainlink geliyor. Çok sayıda DeFi projesi fiyat beslemeleri için Chainlink ile çalışıyor. Anlık ve hızlı şekilde veriye ulaşım için altyapı sağlayan Chainlink, Oracle alanında kripto para piyasasının büyük bölümüne tek başına hizmet veriyor. Yıllardır birçok ayı piyasası gördü ve zorlu süreçlerden başarıyla çıktı.

Son kripto para kışından etkilenmediği söylenemez ancak her fırsatta piyasanın genelinden iyi performans göstererek kısa vadedeli dipleri değerlendiren yatırımcıları da mutlu etmeyi bildi. Peki kısa vadede yeni ralli başlayacak mı? Güncel veriler dikkat çekici ve LINK fiyatı açısından umut vadediyor. O halde fiyat görünümüne göz atalım.

LINK Yükselir Mi?

Blockchain analitik platformu Santiment, LINK balinalarının sadece dört ayda elinde bulundurdukları arzı %3’ün üzerinde artırdığını söylüyor. Ayrıca 10 bin ila 1 milyon LINK tokeni tutan adresler son 3 yıllık zaman diliminde tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Chainlink‘in ünlü “feeds” protokolü, kripto pazarında daha fazla benimsenmeye başlıyor. Konumsal pazarlar platformu Thales, yakın zamanda Ethereum L2 çözümü Arbitrum’a genişlemeyi duyurdu. Bugün kripto paraların geri kalanıyla zayıf seyreden LINK fiyatı 7,3 dolar seviyesinde bulunuyor.

Bugün yaşanan %2,5’lik yükseliş haftalık kayıpları %6’ya kadar düşürdü. MVRV oranı yeniden yeşile döndü. Ayrıca, aşağıdaki grafikte görüldüğü gibi, LINK’in MVRV’si son altı ayın çoğunda kırmızı renkteydi.

İlginç diğer bir gelişme şu: LINK son 2 yıldan uzun bir süredir Bitcoin karşısında piyasa ve sosyal hakimiyet çerçevesinde düşüş eğilimi gösterdi. Ancak unarCrush’ın yakın tarihli bir tweet’te bildirdiği gibi bu artık değişiyor. LunarCrush’tan yapılan bir güncellemeye göre, Chainlink’in sosyal hakimiyeti, iki yıldan fazla bir süredir düştükten sonra nihayet toparlanıyor.

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