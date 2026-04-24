Aave’den Kelp DAO saldırısı sonrası DeFi United’a büyük destek: 25.000 ETH katkı kararı!

DeFi dünyasında geçen hafta gerçekleşen Kelp DAO siber saldırısının ardından, Aave protokolünün yönetim ekibi önemli bir adım attı. Aave, topluluk oylamasına sunulan yeni teklifle birlikte, merkeziyetsiz otonom organizasyonunun (DAO) hazinesinden 25.000 Ethereum’u DeFi United adlı ortak yardım fonuna aktarmayı gündeme getirdi. Bu meblağ yaklaşık 58 milyon dolara denk geliyor.

Kelp DAO saldırısının etkileri ve DeFi United fonu

Kelp DAO’da yaşanan olayda bir saldırgan, LayerZero köprüsündeki güvenlik açığından faydalanarak teminatsız rsETH üretti ve bu varlıkları Aave üzerinde teminat olarak gösterip gerçek değerli varlıklar çekti. Sonrasında oluşan açık nedeniyle Aave protokolünün önemli miktarda borçla karşı karşıya kaldığı ortaya çıktı. Kayıpları telafi etmek için başlatılan DeFi United fonu, önde gelen protokoller, şirketler ve bireysel yatırımcıların katkı sunduğu kolektif bir destek kampanyasına dönüştü.

DeFi United fonunda şu ana kadar Golem, BGD Labs ve farklı kullanıcıların katkısıyla toplam 69.534 Ethereum birikti. Güncel değeri yaklaşık 161 milyon dolar olan bu fon, sektörde son dönemin en büyük kurtarma girişimlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Diğer protokollerden destek yağdı

Olayın ardından sadece Aave değil, Lido DAO ve Ether.fi gibi diğer önemli DeFi platformları da fon toplama hamlesine katıldı. Perşembe günü yapılan açıklamalara göre Lido DAO, 2.500 Ethereum’a kadar destek verebileceğini bildirirken, Ether.fi de 5.000 Ethereum katkı önerisinde bulundu.

Aave’nin üst düzey yöneticileri de kişisel varlıklarıyla katkı sağladı. Platformun mühendislikten sorumlu başkan yardımcısı Emilio Frangella, 500 Ethereum bağışlayacağını duyururken, kurucu ve CEO Stani Kulechov ise Aave’yi yaşamının en önemli işi olarak tanımlayarak 5.000 Ethereum katkı yapacağını açıkladı.

“Aave benim hayatımın eseri ve onu korumak için tüm gücümle destek vermeye devam edeceğim.”

Kredi önerileri ve sistemdeki toparlanma süreci

Cuma günü ise Mantle, henüz kapanmamış borcun karşılanabilmesi için, Aave’ye düşük faizli 30.000 Ethereum’a kadar kredi imkanı sunan bir öneride bulundu. Yapılan hesaplamalara göre, saldırı sonrası Arbitrum üzerinde dondurulan yaklaşık 30.700 Ethereum da dahil olmak üzere, planlanan tüm katkıların onaylanması halinde oluşan kayıpların önemli ölçüde giderilebileceği belirtiliyor.

DCF GOD takma adlı X kullanıcısının yaptığı değerlendirmeye göre, bütün destek önerilerinin hayata geçmesi halinde Aave’nin Mantle’dan ek borç almasına gerek kalmayabileceği kaydedildi.

Öte yandan, The Block’un paylaştığı rakamlara göre merkeziyetsiz finans (DeFi) protokollerinin toplam kilitli varlık miktarı 80 milyar doların biraz üzerinde. Bu rakam, yıl başındaki 110 milyar dolara kıyasla yüzde 27’den fazla düşüş yaşandığını gösteriyor.

Önde gelen yatırım bankalarından JPMorgan, son dönemde yaşanan tekrarlayan saldırıların hem büyük kurumsal yatırımcıların DeFi alanına ilgisini azalttığını hem de birçok kullanıcının varlıklarını stabilcoinlere yönlendirdiğini belirtiyor.