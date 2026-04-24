Nakamoto 284 BTC satışı sonrası aktif yönetim kararıyla dikkat çekti

Kripto para piyasasında faaliyet gösteren ve Nasdaq’ta işlem gören Nakamoto, Inc., elindeki Bitcoin hazinesini artık daha aktif şekilde yönetme kararı aldığını kamuoyuna duyurdu. Şirket uzun süredir uyguladığı türev ve koruma stratejilerini şimdi şeffaflıkla paylaşmaya başladı. Nakamoto, çeşitli platformlarda toplamda 5.058 BTC tutarak halka açık şirketler arasındaki en yüksek 20. Bitcoin sahibi konumunda bulunuyor. Şirketin bugüne kadar atıl duran Bitcoin’leri, artık kazanç potansiyelini artırma hedefiyle türev ürünlerde değerlendirilip aynı zamanda riskler sınırlandırılacak.

Yeni Hazine Yönetimi ve Stratejik İşbirlikleri

Şirket, son dönemde elindeki 284 BTC’yi adet başına 70.400 dolardan satarak aktif yönetimin ilk adımlarını attı. Satış fiyatı, Nakamoto’nun maliyetinin altında gerçekleşmiş olsa da, şirket bu hamleyle yeni bir yol haritasına geçiş mesajı verdi.

Yürütülen türev stratejisinin yönetimi için Bitwise ile özel bir ortaklık kurulurken, kripto alım-satım işlemlerinin güvenli şekilde yürütülmesi ve saklanması için de Kraken ile çalışılıyor. Böylece Nakamoto, mevcut hazinesini farklı adreslere taşıma ve operasyonel esnekliği artırma yolunda ilerliyor.

24 Nisan itibarıyla Nakamoto’nun bilinen cüzdanında 3.988 BTC kaldığı görülüyor; kalan bölüm ise türev stratejilerde teminat olarak kullanılmış durumda. Bu stratejide, hazinenin yalnızca küçük bir bölümü risk yönetimi için ayrıldı.

Türevlerde Odak: Bitcoin İmplied Volatility

Nakamoto, Bitcoin implied volatility (beklenen oynaklık) üzerinden gelir sağlamayı hedefliyor. Bu amaçla kurulacak yeni bir yapı, düzenli nakit akışı yaratmayı ve farklı opsiyon işlemleriyle şirketin bilançosunu güçlendirmeyi amaçlıyor. Bitcoin’in doğrudan bir getiri sağlamaması nedeniyle bu yaklaşım, geleneksel pasif saklama yöntemlerine kıyasla daha aktif bir gelir yolu oluşturuyor.

Implied volatility verisi, piyasanın ileriye dönük beklentilerini ve opsiyon piyasasındaki fiyatlamaları yansıtıyor. Nakamoto, opsiyon primlerini ölçüp piyasa riskini ve yatırımcı eğilimini bu verilerle değerlendirme imkânı bulacak. Şirket, Bitcoin’in değer kaybına karşı koruma sağlamak için put opsiyonları ve put spread işlemleri açarken, aynı zamanda call opsiyonları satarak fon elde edecek. Hedef; hem BTC bazında hem de dolar olarak yönlü kazanç elde etmek.

Gelir Modeli, Sektördeki Konum ve Piyasa Durumu

Nakamoto, elde ettiği gelirleri ek BTC satın almak, operasyonel masrafları karşılamak veya işletme sermayesine destek amacıyla kullanabilecek. Şirketin temel hedefi, elindeki BTC’leri satmadan gelir akışı sağlamak ve kripto piyasasında DAT şirketi olarak pozisyonunu korumak.

Kripto Appsy verilerine göre, Nakamoto’nun son BTC satışı 70.400 dolarlık fiyattan gerçekleşti. Şirketin uyguladığı yaklaşım, sektörde hazine yönetimini yalnızca BTC’yi saklamakla sınırlı tutan birçok kuruma örnek teşkil edebilir.

Son dönemde bazı şirketler, Satsuma örneğinde olduğu gibi, BTC hazinelerini satma baskısıyla karşı karşıya kaldı. Ayrıca, eski madenci şirketler de hazinelerini satarak yapay zekâ sektörüne yöneliyor. Nakamoto ise playbook şirketler arasında hem BTC satan hem de finansal yapısını korumak için yeni stratejiler deneyen tek şirket konumunda.

Nakamoto’nun finansal göstergelerinde ise gerileme dikkat çekiyor. mNAV değeri 0,24 ile playbook şirketler arasında en düşük seviyede. Şirketin NAKA kodlu hissesi, Mayıs 2025’teki 22,60 dolarlık zirveden bu yana yüzde 99 değer kaybetti ve şu anda 0,21 dolar civarında işlem görüyor. Piyasada işlem hacmi düşük ve açık kısa pozisyonlar da sınırlı. Şayet Nakamoto’nun türev stratejileri başarıya ulaşırsa, benzer konumdaki şirketler için de yeni bir yol açabileceği öngörülüyor.

Şirket, Bitcoin hazinesinden getiri elde etmenin tek yolunun aktif yönetim ve türev işlemler olduğunu belirtiyor. Nakamoto, buna ek olarak BTC satışı yapmadan gelir oluşturmayı ve piyasa risklerini kontrol altında tutmayı hedefliyor.