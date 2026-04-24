Bitcoin 79.000 doları zorladı, rekor yükseliş sonrası dirençte kâr satışı arttı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Bitcoin 79.000 dolar direncinde kâr satışlarıyla duraksadı.
  • Stabilcoin arzındaki hızlı büyüme, kriptoya yeni likidite sağladı.
  • Kurumsal yatırımcıların davranışları, $BTC ’de yeni yönün belirleyicisi olacak.
  • ⚡ Kritik seviye: Piyasa, Fed toplantısı sonrası yeni bir yükselişin sinyalini arıyor.
COINTURK
COINTURK

Bitcoin haftayı 77.000 doların üzerinde geçirerek, Şubat başından bu yana ulaştığı en güçlü seviyesinde konsolide oldu. Kripto para piyasasının en büyük temsilcisi, nisan ayında yüzde 13,6 değer kazanarak son bir yılın en iyi aylık performansına yöneliyor. Bu yükseliş, Ekim’den Şubat sonuna kadar süren ve 2018’den beri görülen en uzun düşüş serisinin ardından dikkat çekti.

İçindekiler
1 Büyük resimde ekonomik güven arttı
2 Likidite artışında Tether etkisi
3 Kurumsal yatırımcılar ve direnç bölgeleri

Büyük resimde ekonomik güven arttı

Geniş çaplı piyasalarda yaşanan olumlu hava, ABD hisse senetlerindeki hızlı toparlanmayla destekleniyor. S&P 500 ile Nasdaq endeksi, yılın başındaki düzeltme eğiliminin ardından tekrar rekor seviyelere çıktı. Bu gelişmeler kripto paralardaki yükselişi destekleyen makroekonomik arka planın güçlendiğine işaret ediyor.

Kripto piyasasında yalnızca küresel ekonomik koşullar değil, sektöre özgü dinamikler de fiyatlara yön veriyor. Son dönemde ABD’deki faiz tartışmalarının yerini kurumsal bilançoların güçlenmesi aldı. Yatırımcılar enerji maliyetleri ve jeopolitik risklere rağmen riskli varlıklara ilgisini sürdürüyor.

Likidite artışında Tether etkisi

Piyasalardaki yükselişte önemli bir başka unsur da stabilcoin piyasasındaki hareketlilik olarak öne çıkıyor. Stabilcoin’lerin en büyüğü konumundaki Tether’in toplam arzı, son iki haftada yaklaşık 5 milyar dolarlık artışla 150 milyar dolar sınırına yaklaştı. Stabilcoin arzındaki bu yükseliş, kripto paralara yeni likidite girişini işaret ediyor. Analistlere göre; bu hareket, piyasa aktörlerinin dijital varlıklara yöneldiğine ve fiyatların desteklendiğine gösterge olarak görülüyor.

Kripto piyasasında özellikle hızlı pozisyon değişimlerinde stabilcoin’lerin, yatırımcıların dijital varlık alım gücünü artıran ana unsur haline geldiği vurgulanıyor. Bu gelişme, son aylardaki durgunluğun ardından likiditede önemli bir toparlanma anlamına geliyor.

Kurumsal yatırımcılar ve direnç bölgeleri

Piyasalarda henüz tüm belirsizlikler ortadan kalkmış değil. Orta Doğu’daki jeopolitik gerginlik ve İran kaynaklı belirsizlikler petrol fiyatlarını yüksek tutuyor. Ancak, kısa vadede yatırımcılar bu riskleri görmezden gelmeye başlamış gibi görünüyor.

Wintermute şirketinde tezgah üstü işlem yöneticisi Jasper de Maere, piyasa oyuncularının son dönemde jeopolitik gelişmelerle ilgili detaylı başlıklara eskisi kadar odaklanmadığını ifade etti.

Piyasa katılımcılarında belli bir yorgunluk gözleniyor ve genel olarak hisse ile kripto piyasalarının jeopolitik risklere karşı duyarsızlaştığı görülüyor.

Bitcoin, mevcut dalgalanmalara rağmen işlem aralığının üst bandına yakın seyrediyor. 79.000 dolar civarında ise ciddi bir direnç gözlendiği; bu seviyede kurumsal satış baskısının arttığı belirtiliyor.

Tesseract Group’un varlık yönetimi yöneticisi Adam Haeems’e göre, 79.000 dolar seviyesi üzerinde önemli miktarda kurumsal satıcı bulunuyor. Haeems, sürdürülebilir yeni bir yükseliş için bireysel değil kurumsal yatırımcıların motive edici etken olması gerektiğini belirtti. Ani yükselişlerin yalnızca kısa pozisyon kapatan yatırımcılarla sınırlı kaldığında ise düzeltme riskinin arttığına dikkat çekti.

Nisan ayındaki ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısının ardından spot Bitcoin ETF’lerine olacak girişlerin devamı halinde, 79.000 doların destek seviyesine dönüşebileceği ve işlem aralığının yükselebileceği ifade ediliyor. Ancak para girişlerinde yavaşlama yaşanırsa, fiyatların yeniden 75.000-77.000 dolar bandına inebileceği tahmin ediliyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

COINTURK
By COINTURK
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
