Son Dakika: Tether 344 milyon dolarlık USDT’yi dondurdu, şimdiye kadarki en büyüğü

Piyasa büyüklüğü bakımından ilk sıradaki stablecoin olan USDT’nin arkasındaki şirket Tether bugün en büyük varlık dondurma işlemini gerçekleştirdi. 344 milyon dolarlık varlık ABD ile işbirliği kapsamında donduruldu. Kripto paraların küresel ölçekte yayılması bu alandaki şirketlerin kolluk kuvvetleriyle birlikçe çalışma yeteneklerini de olumlu etkiliyor.

Yıllarca Tether hep büyük FUD haberleriyle gündeme geldi ancak yıkılmadı. Halen USDT dünyanın en büyüğü ve bugün şirket 344 milyon dolarlık varlığı dondurarak kripto paraların nereye evrildiğini herkese gösterdi. Nakamoto kontrolsüz bir para idealiyle Bitcoin’i oluşturmuştu fakat bugün geldiğimiz noktada kripto paralar birçok yönüyle geleneksel finansa benzedi.

ABD makamları tarafından Tether ile paylaşılan bilgilerin ardından 2 adresteki 334 milyon USDT donduruldu. Tether yazı hazırlandığı sırada paylaştığı duyuruda şunları yazdı;

“Bu çalışma, şirketin ABD ve yurtdışındaki makamlardan gelen yasal taleplere verdiği yanıtın rutin bir parçası haline gelmiştir. Bugüne kadar Tether, 65 ülkede 340’tan fazla kolluk kuvveti ile işbirliği yaptı ve devam ediyor. Uygulamada bu, fonlar dağıtıldıktan sonra tepki vermek yerine, aktif davalar sırasında soruşturmacılarla doğrudan koordinasyon sağlamak anlamına gelir. Tether, USDT dahil olmak üzere finansal ürünlerimizin suç amaçlı kullanımına karşı sıfır tolerans politikası uygulamaktadır ve Özel Olarak Belirlenmiş Vatandaşlar (SDN) Listesi ile ilgili OFAC yönergelerine uzun süredir uymaktadır. Yasadışı faaliyetler veya yasadışı aktörlerle bağlantılı olduğunda, varlıkların daha fazla hareket etmesini önlemek için bunları tespit etmek ve talep üzerine dondurmak üzere küresel olarak kolluk kuvvetleriyle yakın işbirliği içindeyiz.”