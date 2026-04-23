Tether (USDT)

Son Dakika: Tether 344 milyon dolarlık USDT’yi dondurdu, şimdiye kadarki en büyüğü

Bilmeniz Gerekenler

  • Tether bugün, iki adrese ait toplam 344 milyon dolarlık USD₮'nin dondurulması konusunda ABD Hükümeti'ne destek verdiğini duyurdu.
  • Tether: 65 ülkede 340'tan fazla kolluk kuvveti ile işbirliği yapıyoruz.
  • Kripto paralar küresel ölçekte yaygınlaştıkça geleneksel finansal piyasalara daha da benziyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Piyasa büyüklüğü bakımından ilk sıradaki stablecoin olan USDT’nin arkasındaki şirket Tether bugün en büyük varlık dondurma işlemini gerçekleştirdi. 344 milyon dolarlık varlık ABD ile işbirliği kapsamında donduruldu. Kripto paraların küresel ölçekte yayılması bu alandaki şirketlerin kolluk kuvvetleriyle birlikçe çalışma yeteneklerini de olumlu etkiliyor.

Yıllarca Tether hep büyük FUD haberleriyle gündeme geldi ancak yıkılmadı. Halen USDT dünyanın en büyüğü ve bugün şirket 344 milyon dolarlık varlığı dondurarak kripto paraların nereye evrildiğini herkese gösterdi. Nakamoto kontrolsüz bir para idealiyle Bitcoin’i oluşturmuştu fakat bugün geldiğimiz noktada kripto paralar birçok yönüyle geleneksel finansa benzedi.

ABD makamları tarafından Tether ile paylaşılan bilgilerin ardından 2 adresteki 334 milyon USDT donduruldu. Tether yazı hazırlandığı sırada paylaştığı duyuruda şunları yazdı;

“Bu çalışma, şirketin ABD ve yurtdışındaki makamlardan gelen yasal taleplere verdiği yanıtın rutin bir parçası haline gelmiştir. Bugüne kadar Tether, 65 ülkede 340’tan fazla kolluk kuvveti ile işbirliği yaptı ve devam ediyor. Uygulamada bu, fonlar dağıtıldıktan sonra tepki vermek yerine, aktif davalar sırasında soruşturmacılarla doğrudan koordinasyon sağlamak anlamına gelir.

Tether, USDT dahil olmak üzere finansal ürünlerimizin suç amaçlı kullanımına karşı sıfır tolerans politikası uygulamaktadır ve Özel Olarak Belirlenmiş Vatandaşlar (SDN) Listesi ile ilgili OFAC yönergelerine uzun süredir uymaktadır. Yasadışı faaliyetler veya yasadışı aktörlerle bağlantılı olduğunda, varlıkların daha fazla hareket etmesini önlemek için bunları tespit etmek ve talep üzerine dondurmak üzere küresel olarak kolluk kuvvetleriyle yakın işbirliği içindeyiz.”

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
