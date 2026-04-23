Bitcoin ETF’lerinde 1.3 milyon BTC ile rekor varlık, IBIT liderliği kaptırmadı

Amerika Birleşik Devletleri’nde işlem gören spot Bitcoin ETF’leri, üst üste yedi gündür net giriş kaydederek kurumsal yatırımcılardan gelen ilgiyi güçlendirdi. Son açıklanan verilere göre, toplam spot Bitcoin ETF bakiyeleri yaklaşık 1.3 milyon BTC’ye ulaştı; bu miktarın piyasa değeri 103 milyar dolar civarında.

IBIT’in açık ara liderliği

Varlık yönetim devi BlackRock tarafından sunulan iShares Bitcoin Trust (IBIT), ETF’ler arasında öne çıkan fon olmayı sürdürdü. IBIT yalnızca son yedi işlem gününde 1.4 milyar dolarlık giriş çekerek, tüm fonlara yapılan yatırımların yüzde 73’ünden fazlasını tek başına topladı. IBIT’in portföyünde şu an yaklaşık 809.870 BTC bulunuyor; bu da ABD’deki spot Bitcoin ETF’lerinde tutulan varlıkların yüzde 62’sine karşılık geliyor.

BlackRock, milyarlarca dolarlık portföyleri yöneten dünyanın en büyük varlık yönetim şirketlerinden biri. IBIT, özellikle piyasadaki oynaklık ve likidite ihtiyacı dönemlerinde yatırımcılara cazip görülen başlıca Bitcoin araçlarından biri haline geldi.

Morgan Stanley de Bitcoin Trust fonuyla dikkat çeken kurumsallardan biri olarak öne çıktı. Şirketin Nisan başında faaliyete geçen Bitcoin Trust fonu (MSBT), 95 milyon dolarlık yeni giriş elde etti ve lansmandan bu yana henüz tek bir çıkış günü kaydetmedi.

Girişlerde yeni bir zirve

Kripto piyasalarında son haftalarda aktif talep göze çarpıyor. ABD merkezli spot Bitcoin ETF’lerine son yedi seansta toplamda 1.9 milyar dolar değerinde para girişi oldu. Bu veri, mart ayındaki bir önceki yedi günlük döneme göre daha güçlü; çünkü o süreçte toplam giriş miktarı 1.2 milyar dolarda kalmıştı.

ETF’lere yönelik istikrarlı talep, Bitcoin fiyatındaki toparlanma sürecini de destekliyor. Son 30 günde Bitcoin yüzde 11 değer artışı yaşadı ve kısa süre önce ocak sonundan beri ilk kez 79.000 dolar seviyesinin üzerine çıktı.

Fiyat hareketleri ve piyasa duyarlılığı

Son 24 saatte Bitcoin fiyatı yüzde 0,40 gerilemeyle 74.005 dolar civarında seyretti, ancak bu düşüş yatırımcıların kısa vadeli kâr satışlarına işaret ediyor. Bununla birlikte, ETF tabanlı girişler ve genel eğilimin pozitif kalması piyasadaki yapının hâlen güçlü olduğunu gösteriyor.

CryptoAppsy verilerine göre Bitcoin, 74.005 dolar seviyesinde işlem gördü. Toplamda, ABD’deki spot Bitcoin ETF’leri 1.3 milyon BTC tutarak, 103 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşmış durumda.

Ethereum odaklı ürünlere olan ilginin de yeniden arttığı dikkati çekiyor. ABD’deki spot Ether ETF’leri, üst üste on gündür 633,6 milyon dolarlık para girişiyle yatırımcıların radarına girdi.

Tüm hareketliliğe rağmen piyasada tam anlamıyla iyimser bir hava yok. Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi 46 puana çıkarak ocak ayı sonrasındaki en yüksek seviyeye ulaştı; ancak halen “korku” bölgesinde yer alıyor.

