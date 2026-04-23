Son Dakika: Trump saldırı emri verdi, artık sona doğru

  • Trump: Hürmüz'e mayın döşeyen her tekneye ateş açılması için donanmaya emir verdim.
  • Petrol üç haneli seviyelere dönerken BTC 78 bin doların altına indi.
  • Hafta sonu hareketliliğin artması bekleniyor ve İran'ın yaptığı açıklamalar barış görüşmelerinin olmayacağı yönünde.
  • Piyasa etkisi: Negatif
Fatih Uçar
Bitcoin fiyatı 80 bin dolara yaklaşsa da belirsiz ortam nedeniyle bunu devam ettiremedi. Dün bu yükselişin geri çekilme ile neticelenebileceğinden bahsetmiştik. Trump’ın ateşkes için son tarihi belirsiz olsa da Pazar günü barış görüşmeleri için en uygun tarih gibi görünüyor.

Trump’ın saldırı emri

Belirsizliğin ortasında petrol üç haneli seviyelere dönerken BTC 78 bin doların altına indi. Pentagon yetkilileri bu hafta Kongre’ye boğazın mayınlardan temizlenmesi için altı ay süreye ihtiyaç olduğunu söyledi. Trump ise yazı hazırlandığı sırada boğaza daha fazla mayın bırakılmaması için saldırı emri verdiğini açıkladı.

“Amerika Birleşik Devletleri Donanması’na, Hürmüz Boğazı sularına mayın döşeyen her türlü tekneyi – ne kadar küçük olursa olsun (Onların donanma gemilerinin tamamı, 159 tanesi, denizin dibinde!) – vurup imha etme emri verdim. Hiç tereddüt edilmeyecek. Ayrıca, mayın “temizleme” gemilerimiz şu anda boğazı temizliyor. Bu faaliyetin üç katına çıkarılmasını emrediyorum! Bu konuya gösterdiğiniz ilgiden dolayı teşekkür ederim. Başkan DONALD J. TRUMP”

İran abluka kalkmadan ve nükleer şartından vazgeçilmeden anlaşma yapmayacağını söylüyor. Trump bu şartlarda ısrar ederken ateşkesi süresiz olarak uzatıp “İran’daki çift başlı yönetim arasında karara varsın bize cevap versinler” dedi. Hafta sonu hareketliliğin artması muhtemel.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
