Son Dakika: Trump saldırı emri verdi, artık sona doğru

Bitcoin fiyatı 80 bin dolara yaklaşsa da belirsiz ortam nedeniyle bunu devam ettiremedi. Dün bu yükselişin geri çekilme ile neticelenebileceğinden bahsetmiştik. Trump’ın ateşkes için son tarihi belirsiz olsa da Pazar günü barış görüşmeleri için en uygun tarih gibi görünüyor.

Trump’ın saldırı emri

Belirsizliğin ortasında petrol üç haneli seviyelere dönerken BTC 78 bin doların altına indi. Pentagon yetkilileri bu hafta Kongre’ye boğazın mayınlardan temizlenmesi için altı ay süreye ihtiyaç olduğunu söyledi. Trump ise yazı hazırlandığı sırada boğaza daha fazla mayın bırakılmaması için saldırı emri verdiğini açıkladı.

“Amerika Birleşik Devletleri Donanması’na, Hürmüz Boğazı sularına mayın döşeyen her türlü tekneyi – ne kadar küçük olursa olsun (Onların donanma gemilerinin tamamı, 159 tanesi, denizin dibinde!) – vurup imha etme emri verdim. Hiç tereddüt edilmeyecek. Ayrıca, mayın “temizleme” gemilerimiz şu anda boğazı temizliyor. Bu faaliyetin üç katına çıkarılmasını emrediyorum! Bu konuya gösterdiğiniz ilgiden dolayı teşekkür ederim. Başkan DONALD J. TRUMP”

İran abluka kalkmadan ve nükleer şartından vazgeçilmeden anlaşma yapmayacağını söylüyor. Trump bu şartlarda ısrar ederken ateşkesi süresiz olarak uzatıp “İran’daki çift başlı yönetim arasında karara varsın bize cevap versinler” dedi. Hafta sonu hareketliliğin artması muhtemel.