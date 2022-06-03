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Piyasaya Güncel Bakış: Bitcoin (BTC) ve Altcoin’lerde Son Durum!

Bitcoin (BTC), son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde kaydettiği değer artışları ile birlikte 30.300 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı.
09:51
3 Haziran 2022
Kripto Para Piyasasına Güncel Bakış: Bitcoin (BTC) ve Altcoin'lerde Son Durum
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son 24 saatte kaydettiği yükseliş yönlü fiyat hareketleri ile birlikte 30.300 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Piyasadaki çoğu kripto para birimi, Bitcoin’deki yükselişin de etkisiyle değer artışlarına hız kazandırdı. Ancak Ethereum (ETH), piyasada son 24 saatteki yükseliş eğilimine karşın düşük oranlı bir değer kaybı kaydetti ve 1.800 dolar seviyelerine geriledi. Kripto para birimlerinin toplam piyasa değeri, %1’e yakın bir artış ile 1,30 trilyon dolara ulaştı. Coinglass verilerine göre ise kripto para piyasasında, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde yaklaşık 200 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Bitcoin (BTC), Kritik Fiyat Seviyelerinde

Son haftalarda volatilitesi oldukça yüksek fiyat hareketleri kaydeden Bitcoin (BTC), dün öğlen saatlerinde yönünü yeniden yukarı çevirdi. Bitcoin (BTC), son 24 saatlik zaman diliminde kaydettiği yükseliş yönlü fiyat hareketleri ile birlikte 30.300 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Piyasadaki çoğu kripto para birimi, Bitcoin’deki yükselişin de etkisiyle değer artışlarına hız kazandırdı. Ancak Ethereum (ETH), kripto para piyasasında son 24 saatteki yükseliş eğilimine karşın düşük oranlı bir değer kaybı kaydetti ve 1.800 dolar seviyelerine geriledi.

Kripto Para Piyasasında Son Durum

Kaydettikleri son fiyat hareketleri ile birlikte Binance Coin (BNB) 305 dolar, Cardano (ADA) 0,58 dolar, XRP 0,40 dolar, Solana (SOL) 40 dolar ve Polkadot (DOT) ise 9,78 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para birimlerinin toplam piyasa değeri %1’e yakın bir artış ile 1,30 trilyon dolara ulaştı. Ayrıca kripto para piyasasındaki volatilite de son günlerde önemli ölçüde artış gösterdi. Coinglass verilerine göre kripto para piyasasında, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde yaklaşık 200 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

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