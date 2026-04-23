ABD Donanması’ndan Bitcoin ağına sürpriz test!

ABD ordusunda dört yıldızlı amiral olan John Aquilino, Temsilciler Meclisi’nde yaptığı açıklamada, ABD askeri güçlerinin Bitcoin ağında aktif olarak bir node çalıştırdığını açıkladı. Amiral Aquilino bu görevini ABD Hint-Pasifik Komutanlığı (INDOPACOM) bünyesinde sürdürüyor. INDOPACOM, Amerika’nın Pasifik bölgesindeki askeri operasyonlarından sorumlu en üst düzey birlik sayılıyor.

Bitcoin node’u savunma amaçlı test ediliyor

Aquilino’nun verdiği bilgiye göre, ABD askeri yetkilileri Bitcoin blokzinciri üzerinde doğrudan bir node aracılığıyla sistemin işleyişini test ediyor. Ancak burada yapılan işlem Bitcoin madenciliği değil; amacı tamamen ağın nasıl çalıştığını gözlemlemek ve ağın güvenliği açısından çeşitli operasyonel deneyler yürütmek.

Blockchain üzerinde node çalıştırmak, Bitcoin ağındaki işlemlerin doğruluğunu bağımsız şekilde sınamak anlamına geliyor. Katılımcılar böylelikle üçüncü taraflara ihtiyaç duymadan ağın mevcut durumunu kendileri teyit edebiliyor. Bu süreçte node çalıştıran kişiler herhangi bir kazanç ya da ödül elde etmiyor, özel donanım gereksinimi bulunmuyor.

Amiral Aquilino, Meclis’te temsilcinin sorusunu şöyle yanıtladı: “Şu anda Bitcoin ağında bir node’a sahibiz. Madencilik yapmıyoruz. Sistemi izleme amacıyla kullanıyor ve Bitcoin protokolü üzerinden ağların nasıl korunabileceğiyle ilgili çeşitli operasyonel testler gerçekleştiriyoruz.”

Bitcoin ağı bağımsızlığını sürdürüyor

Şu anda küresel ölçekte Bitcoin ağında kamusal erişime açık 15 bin ila 20 bin arası tam node olduğu tahmin ediliyor. Ancak duvar arkasında çalışan node’lar düşünüldüğünde, gerçek sayının daha yüksek olduğu ifade ediliyor. Bir node’un ağdaki etkinliğine bakıldığında, bu tip büyük ve merkezi olmayan bir yapı üzerinde herhangi bir birey ya da kurumun önemli bir hakimiyet kurması çok zor.

ABD ordusunun bu adımı, Bitcoin’in çok uzun süredir merkezîleşme girişimlerine karşı dirençli yapısı ve devlet müdahalelerine karşı öne çıkan mimarisiyle ilgili tartışmaları tekrar gündeme taşıdı. ABD Hint-Pasifik Komutanlığı, özellikle Çin ile stratejik rekabetin yaşandığı Asya-Pasifik bölgesinde Amerikan askeri faaliyetlerinin kilit noktası kabul ediliyor.

Olası etkiler ve teknik ayrıntılar

Bir Bitcoin node’u ağın tam geçmiş kaydını saklayıp yeni işlemleri doğrularken, madencilik yapmadığı için ağa ek ödül ya da ekstra güç kazandırmıyor. Tamamen protokolü denetlemek ve işlemleri aktarmakla yükümlü. Dolayısıyla ABD ordusunun bireysel node çalıştırmasının genel ağ güvenliği veya merkeziyetsizliği üzerinde ciddi bir etkisi bulunmuyor.

Bununla birlikte, devlet kurumlarının kripto para alanındaki faaliyetleri uzun süredir kamuoyunda farklı bakış açılarıyla değerlendirilmekte. Askeri kurumların ağ üzerinde teknik analiz, siber savunma ve güvenlik eğitimi yürütmesi, gelecekte dijital para teknolojilerinin stratejik alanda nasıl kullanılabileceği yönünde bir gösterge olarak yorumlanabilir.