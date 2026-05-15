Son Dakika: HYPE Coin yatırımcıları için kötü haber

Yeni nesil DEX platformu olarak 2023 yılında faaliyetine başlayan Hyperliquid kısa sürede devasa hacimlere ulaştı. Aster gibi yeni rakiplerin oyuna dahil olmasıyla bu alan büyüdü. Ancak bu büyüme bazıların rahatsız ediyor ve Bloomberg’in raporuna göre 2 kurum şimdiden harekete geçti.

HYPE Coin Son Dakika

Dün Coinbase ile ortaklığını duyuran Hyperliquid bugün yine manşetlerde ancak HYPE Coin için bugünkü haber son derece olumsuz. İddiaya göre NYSE ve CME piyasa manipülasyonu, yaptırımlardan kaçınma ve diğer suç potansiyelleri nedeniyle ABD’ye Hyperliquid’i soruşturmaları için baskı uyguluyor. New York Menkul Kıymetler Borsası ve Chicago Ticaret Borsası tarafından atılan bu adım HYPE Coin fiyatının aniden 44 dolara gerilemesine neden oldu.

Coinbase duyurusuyla 47 dolar sınırına dayanan altcoin ATH seviyesini hedefliyordu ancak bugünkü haberin somut adımlarını görmeye başlarsak, protokole başlatılacak olası soruşturma daha büyük kayıplar getirebilir. Kısa vadede ciddi kazançlar elde ettiğinden olası dava veya soruşturma haberinin endişesiyle yatırımcılar kar satışlarını hızlandırıp fiyatı 35 dolara itebilir.