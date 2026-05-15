Kayıt Banner
HYPERLIQUID (HYPE)

Son Dakika: HYPE Coin yatırımcıları için kötü haber

Bilmeniz Gerekenler

  • CME ve NYSE, piyasa manipülasyonu ve yaptırımlardan kaçınma endişeleri nedeniyle ABD’yi Hyberliquid’i düzenlemeye zorluyor: BBG
  • New York Menkul Kıymetler Borsası ve Chicago Ticaret Borsası tarafından atılan bu adım kısa vadede ciddi yükseliş yaşayan HYPE Coin için güçlü panik satışlarını tetikleyebilir.
  • HYPE Coin zirveden 44 dolara geriledi.
  • Piyasa etkisi: Negatif
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Yeni nesil DEX platformu olarak 2023 yılında faaliyetine başlayan Hyperliquid kısa sürede devasa hacimlere ulaştı. Aster gibi yeni rakiplerin oyuna dahil olmasıyla bu alan büyüdü. Ancak bu büyüme bazıların rahatsız ediyor ve Bloomberg’in raporuna göre 2 kurum şimdiden harekete geçti.

HYPE Coin Son Dakika

Dün Coinbase ile ortaklığını duyuran Hyperliquid bugün yine manşetlerde ancak HYPE Coin için bugünkü haber son derece olumsuz. İddiaya göre NYSE ve CME piyasa manipülasyonu, yaptırımlardan kaçınma ve diğer suç potansiyelleri nedeniyle ABD’ye Hyperliquid’i soruşturmaları için baskı uyguluyor. New York Menkul Kıymetler Borsası ve Chicago Ticaret Borsası tarafından atılan bu adım HYPE Coin fiyatının aniden 44 dolara gerilemesine neden oldu.

Coinbase duyurusuyla 47 dolar sınırına dayanan altcoin ATH seviyesini hedefliyordu ancak bugünkü haberin somut adımlarını görmeye başlarsak, protokole başlatılacak olası soruşturma daha büyük kayıplar getirebilir. Kısa vadede ciddi kazançlar elde ettiğinden olası dava veya soruşturma haberinin endişesiyle yatırımcılar kar satışlarını hızlandırıp fiyatı 35 dolara itebilir.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

HYPE token son 24 saatte %23 yükseldi 47 dolara ulaştı

HYPE Coin alınır mı? XRP yükselişi ve kripto para yatırımcılarının gündemi

Son Dakika: HYPE Coin neden yükseliyor? Müjde geldi

HYPE 40 dolar desteğini kaybetti Ethereum yeniden 2.300 dolar civarına toparlandı

HYPE, $42 direncini aşamayınca %2 geriledi gözler $35 desteğinde

Hyperliquid ETF ilk günde 1,8 milyon dolar işlem hacmine ulaştı

Grayscale, HYPE ETF için yeni başvurusunu yaptı staking seçeneği öne çıktı

TAGGED: ,
Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
Bir Önceki Yazı HYPE token son 24 saatte %23 yükseldi 47 dolara ulaştı
Bir Sonraki Yazı Rusya’da ruble destekli A7A5 stablecoin’i dolar bazlı USDT’ye güçlü rakip oldu
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Bitcoin ve Dogecoin 200 günlük ortalamada sıkıştı
DOGECOIN (DOGE)
Rusya’da ruble destekli A7A5 stablecoin’i dolar bazlı USDT’ye güçlü rakip oldu
Tether (USDT)
HYPE token son 24 saatte %23 yükseldi 47 dolara ulaştı
HYPERLIQUID (HYPE)
15 Mayıs piyasalar ve Trump’ın açıklamaları
BITCOIN (BTC)
Shiba Inu’da günlük yakım oranı %1.034 arttı fiyat yükseldi
SHIBA INU (SHIB)
Lost your password?