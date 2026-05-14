HYPE Coin alınır mı? XRP yükselişi ve kripto para yatırımcılarının gündemi

Kripto para piyasaları yoğun bir haftanın artık sonuna doğru ilerliyor. Enflasyon raporları, istihdam verileri derken ekonomiye dair bilmemiz gereken tüm kilit verileri gördük. Cuma günü Powell da görevi Warsh’a bırakacak ve bu yüzden Miran yazı hazırlandığı sırada istifasını sundu. BTC ise yoğun gündemi ortasında 82 bin dolarda. Peki HYPE, XRP ve kripto paraların geri kalanı için tahminler ne yönde?

Kripto paralarda gündem

Bugünün en büyük olayı Digital Asset CLARITY Act yani kripto paralara netlik getirecek yasanın Senato Bankacılık Komitesi tarafından onaylanmasıydı. CLARITY Yasası’nı 15’e karşı 9 oyla kabul eden Senatörler kısmen iki partinin yasaya desteği olduğunu gösterdi. Senato’da bugün gündem yoğundu. ABD Senatosu’nun 54’e karşı 45 oyla Kevin Warsh’ı Federal Rezerv Başkanı olarak onaylaması gündemi meşgul eden ikinci büyük gelişmeydi.

Coinbase, Hyperliquid’in resmi USDC hazine dağıtımcısı olacağını açıkladı ve Native Markets’tan USDH marka varlıklarını satın aldı. HYPE Coin için oldukça güzel bir duyuru ve bu yüzden HYPE Coin boğanın en güzel günlerini andıran bir grafikle karşımızda.

Yüksek enflasyon tüm olumlu gelişmelere rağmen yatırımcıların odağında. Ancak şimdilik yukarıdaki olumlu haberlerin etkisiyle BTC yapay zeka coşkusunda hisse senetlerine eşlik etmeye karar verdi.

XRP ve HYPE Coin

Ripple (XRP) için CLARTY son derece önemli bir gelişme ve bu yüzden fiyatı 1,52 doları aştı. Sherpa oylama heyecanının XRP fiyatına yansıyacağı beklentisiyle günler önce alım yaptığını ve fiyat gerçek zirvesine ulaşana kadar bekleyeceğini yazdı. Onun beklediği ilk tepe 1,71 dolarda bulunuyor.

Bizim izlediğimiz kilit seviye 1.51 dolardaki kanal direnci. BTC öncülüğünde birçok altcoin 70 günü aşan kanallarını kırdı ve XRP neredeyse 100 gündür burada sıkıştığından böyle bir şeyi zaten bekliyorduk. CLARITY bu kırılmanın tetikleyicisi oldu. 1,604 doların korunduğu ortamda 1,840 desteğinin tekrar kazanılması şaşırtıcı olmaz. Fakat orta ve uzun vadede enflasyonun getireceği olası faiz artırımların piyasa tarafından henüz fiyatlanmadığı gerçeği, bu risk unutulmamalı.

HYPE Coin için en kötü günlerde bile işler yolunda. Bugün Coinbase duyurusuyla ilgili detayları zaten paylaşmıştık.

Sherpa şimdilik bu hareketin tersine döneceğini ve 35 dolara kadar düşüş görebileceğimizi söylüyor. Buna rağmen devam eden belirsizlik ortamında en iyi altcoinlerden birinin Hyperliquid (HYPE) olduğunu da söylemeyi ihmal etmiyor.