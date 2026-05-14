BITCOIN (BTC)

Senato komitesi Clarity Act’i 15’e 9 oyla onayladı Bitcoin 82 bin dolara çıktı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Clarity Act senatoda kabul edildi, Bitcoin anında 82 bin dolara sıçradı.
  • 🟢 İki Demokrat senatör Cumhuriyetçilerle birlikte oy kullandı, yasa için kritik eşik aşıldı.
  • 💡 En önemli nokta: $BTC fiyatı politika adımının ardından rekor seviyeye çıktı.
ABD Senatosu Bankacılık Komitesi, dijital varlık piyasası için düzenlemeler getiren Clarity Act yasa tasarısını 15’e 9 oyla kabul etti. Oylamada iki Demokrat senatör, Arizona’dan Ruben Gallego ile Maryland’den Angela Alsobrooks, Cumhuriyetçilerin yanında oy kullandı. Bu gelişmenin ardından Bitcoin’in fiyatı kısa sürede 82 bin dolara yükseldi.

İçindekiler
1 Clarity Act senatoda süreci geçti
2 Siyasi tartışmalar ve destekler
3 Sektörden yasa desteği ve itirazlar

Clarity Act senatoda süreci geçti

Clarity Act, kripto para alanında uzun süredir tartışılan yasal belirsizlikleri gidermeyi hedefliyor. Tasarı senato komitesinden geçtikten sonra Temsilciler Meclisi’ne gönderilecek. Meclis geçen yıl benzer bir versiyonu onaylamıştı. Tasarının aynı şekilde meclisten de geçmesi ve iki kanat arasında ortak bir metin oluşturulması halinde, yasa eski Başkan Donald Trump’ın önüne gidecek.

Komite toplantısı sırasında, yasa maddeleriyle ilgili özellikle iki konuda farklı görüşler gündeme geldi. Bunlardan ilki, dijital varlıklar ile suç gelirlerinin engellenmesi için alınacak önlemlerdi. Bir diğer tartışma ise, kripto para üzerinden gelir elde eden seçilmiş yetkililere yönelik etik kuralların nasıl uygulanacağıydı. Trump ve ailesi, son dönemde meme coin ve World Liberty Financial gibi dijital yatırımlardan yüksek miktarda kazanç sağlayarak bu tartışmanın odağında yer aldı.

Siyasi tartışmalar ve destekler

Virginia senatörü Demokrat Mark Warner, yasa sürecinde çeşitli zorluklar yaşanmasına rağmen görüşmelerin sürdüğünü vurguladı. Warner, son aylardaki çalışmalar için “kripto cehennemi” benzetmesini yaparak, uzlaşmanın mümkün olacağına inandığını belirtti. Komite başkanı Cumhuriyetçi Tim Scott ise sektörün yıllardır net kurallar olmadan faaliyet gösterdiğine işaret ederek, yeni düzenlemeye duyulan ihtiyacın altını çizdi.

“Bu, dijital varlık yeniliğinde tarihi bir adım. Komitenin bugünkü oylaması, ABD’nin dijital finansın geleceğini başkalarına bırakmayacağının açık bir mesajı.”

Kripto sektöründe dijital varlıklar alanında politikalarıyla bilinen Wyoming senatörü Cynthia Lummis, komitenin kararını “uzun ve aralıksız müzakereler” sonucu alınmış önemli bir gelişme olarak nitelendirdi. Lummis, ABD’nin dijital finans yarışında geri kalmaması gerektiğine vurgu yaptı.

Sektörden yasa desteği ve itirazlar

ABD’nin önde gelen kripto şirketleri arasında yer alan Coinbase, Circle ve Ripple yasayı destekliyor. Bu firmalar, düzenlemeler sayesinde sektörün daha net bir çerçevede işleyeceğini ve yatırımcıların kendilerini daha güvende hissedeceğini düşünüyor. Ünlü yatırım şirketi Andreessen Horowitz de süreci destekleyen aktörler arasında yer aldı. Ayrıca Beyaz Saray’ın da yasayı yakından takip ettiği ve tartışmalara zaman zaman dahil olduğu aktarıldı.

Banka tarafında ise özellikle JP Morgan, stablecoinler üzerinden sunulan ödül programlarının kullanıcıların bankalardan mevduat çekip kredi hacmini düşürebileceğinden endişe ediyor. Kripto şirketleri ise ödül sisteminin yalnızca ödeme işlemlerinde geçerli olacağını savunarak bu kaygıları reddediyor. Komitede gündeme gelen Demokratların değişiklik önerileri ise oylama aşamasını geçemedi, bazı maddeler teknik sebeplerle de kabul edilmedi.

Senatör Thom Tillis, komitedeki teklifin “güçlü bir iki partili uzlaşma” olduğunu ve sektör açısından önemli bir netlik yaratacağını sosyal medya hesabından paylaştı. Tillis, önümüzdeki haftalarda tasarının nihai haline ulaştırılması için çalışmaların süreceğini belirtti.

ABD Vadeli Emtia İşlemleri Komisyonu (CFTC) Başkanı Mike Selig ise yapılan oylamanın ülkeyi “kripto sermayesi” olmaya daha da yaklaştırdığını söyledi. Selig, yasanın dijital varlıkların menkul kıymet mi emtia mı sayılacağına dair kurallar getireceğini ve yeni bir hukuk zeminine kapı açacağını dile getirdi.

CryptoAppsy verilerine göre Bitcoin’in fiyatı Clarity Act’in senato komitesinden geçmesi sonrası kısa sürede 82 bin dolara ulaştı.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

