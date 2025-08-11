Bitcoin 122.000, Ethereum 4.300 Doların Üzerinde: Kripto Paralar Neden Yükseliyor?

Bitcoin $120,786.28 yeni haftaya başlarken 122 bin dolar eşiğini aştı. Ethereum $4,212.94 ise 4 bin 300 doların üzerine çıktı. Birçok altcoin‘de ise yüzde 5 ve üzerinde yükseliş oldu. Piyasadaki hareketliliğin artmasının arkasında özellikle ABD Başkanı Donald Trump’ın 401(k) planlarında kripto paraya alan açan kararnamesi ve kurumsal talebin sürmesi var. SignalPlus İçgörüler Başkanı Augustine Fan, piyasadaki toparlanmanın, “401(k) portföylerine kripto para ve özel sermayeyi dahil etmeyi inceleme” çağrısıyla güçlenen başlıkların etkisini yansıttığını belirtti. Piyasayı ayakta tutan odağı bir diğer unsur ise spot ETF’lere olan girişler.

Bitcoin ve Kripto Paralarda 401(k) Kararının Etkisi Hissedilir Düzeyde

Trump, Perşembe günü imzaladığı kararname ile Çalışma Bakanlığı’na 401(k) emeklilik planlarında kripto para, özel sermaye ve diğer alternatif varlıkların değerlendirilebilmesi yönünde çalışma talimatı verdi. Fan’a göre milyonlarca Amerikalının emeklilik hesabına erişimi olan bu varlık sınıfı potansiyel olarak kayda değer bir alım talebi yaratabilir. Piyasadaki algı manşetlerin fiyatlandırmaya doğrudan yansıdığını gösteriyor.

Bitcoin cephesinde SoSoValue’nun verilerine göre spot ETF’ler haftalık bazda 253 milyon dolar net giriş çekerek geçen ayki tüm zamanların zirvesi sonrası konsolidasyona rağmen talebi canlı tuttu. Kurumsal bilanço-hazine alımları da izlenen başlıca tema olmaya devam ediyor.

Presto Research analisti Min Jung, hafta sonunda SharpLink Gaming’in resmi olmayan 52 bin 809 adet ETH alımına işaret ederek büyük cüzdanların etkisini vurguladı. Makro cephede ise temkinli duruş öne çıkıyor çünkü Salı günkü TÜFE ve Perşembe günkü ÜFE verileri açıklanacak. Fed Başkanı Jerome Powell son FOMC’de Eylül faiz indirimi kararının veri akışına bağlı olduğunu ifade etmişti. Şu anda CME FedWatch, 17 Eylül’de 25 baz puan faz indirim olasılığını yüzde 88,4 gösteriyor.

Ethereum Rekora Koşuyor

Ethereum, Aralık 2021’den bu yana en yüksek seviyeyi görerek 4 bin 300 doların üzerine çıktı ve 4 bin 878 dolarla kaydettiği rekoruna yaklaşık yüzde 10 mesafede. SoSoValue verilerine göre haftalık 461 milyon dolarlık girişle spot Ethereum ETF’leri Bitcoin ETF’lerini geride bıraktı ve yükseliş ivmesini destekledi.

CoinGlass’a göre son 24 saatte 350 milyon doların üzerinde long ve short tasfiyesi oldu. Tutarın 215 milyon doları short tasfiyelerinden geliryor. Türev piyasalarda yaşanan geniş ölçekli short tasfiyeleri de yükselişi destekliyor. BTC Markets analisti Rachael Lucas, momentum, girişler ve manşetlerin ETH’yi desteklediğini ve Vitalik Buterin’in servetine ilişkin eşiğin yeniden aşıldığını söyledi.

Kısa vadedeki performans farkı kurumsal girişlerin sürüp sürmeyeceğine bağlanıyor. ETH’de zirveye yaklaşırken fiyat davranışı ETF’lere fon akışlarının devamlılığına ve haber akışına duyarlı. Yatırımcıların takip ettiği denklem “ivme, ETF’lere girişler ve politika manşetleri” şeklinde.