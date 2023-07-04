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1 Temmuz’da sosyal medya platformu Twitter’ın yeni kullanıcı engeli oldukça ses getirmişti. Milyarder yatırımcı Elon Musk tarafından yönetilen platformun aldığı yeni kararın kripto para piyasalarına da etkisi olacağı belirtiliyor.

Twitter Kısıtlaması!

Güncelleme, daha katı oran sınırlarının getirilmesini içeriyor. Twitter’a göre bu, kullanıcıların günde görebileceği tweet sayısını düzenleyecek. Musk ise iyi niyetle yapıldığını belirterek yeni kuralları savundu. Ayrıca, kuralın “Twitter bağımlılığı” ve sistem manipülasyonunu ele alacağını da sözlerine ekledi.

Bu değişikliğin kripto para piyasası için geniş kapsamlı sonuçları olabilir. Kripto tartışmasının geliştiği sosyal medya platformlarından biri olarak, güncelleme bilgi yayma konusunda kısıtlamalara yol açabilir. Ayrıca kripto ile ilgili projelerin işlevselliğini etkileyebilir. Genel olarak, birkaç proje platformu toplulukları için en hızlı bilgi aracı olarak kullanır.

Projelerin çoğu onaylanmış hesap olsa da binlerce ila milyonlarca kripto topluluğunun bilgileri görüntüleyememesi, bunun boşuna yapıldığı anlamına gelebilir. Ayrıca, analistlerin topluluklarıyla mikro blog platformu aracılığıyla iletişim kurmayı tercih etmeleri yeni bir haber değil. Ancak yeni politika yürürlükteyken, bu hedefler adına işler zorlaşabilir.

Kripto Para Etkileri!

ReBlonde Eş CEO’su ve Başkanı Motti Peer, konu hakkında açıklamalarda bulundu. Aynı zamanda bir finans piyasası ve kripto uzmanı olan Peer, yeni kuralın genel piyasa sağlığı üzerinde olumsuz bir etkisi olabileceğini belirterek şunları söyledi:

Bu sınırlar, sosyal etkileşim, madeni para görünürlüğü ve Korku, Belirsizlik ve Şüphenin (FUD) potansiyel yayılması için zorluklar oluşturuyor. Kullanıcılar, tartışmaları, ağları ve işbirliğini etkileyen, gelişen kripto ortamına ayak uydurmakta zorlanabilirler.

Konuyu daha fazla ele alırken Peer, tweet’lere sınırlı erişimin bilinçli yatırım kararlarını engelleyebileceğinden bahsetti. Ayrıca, piyasadaki olumsuz havayı artırabileceğini de ekledi. Peer, kullanıcıların diğer alternatifleri keşfetmesi gerektiğini vurgularken, kuralın kripto para katılımını geri çekebileceği noktasını da belirtti.