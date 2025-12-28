Altcoin Kralı İçin 2026 Bombası: TVL’si 10x Yapabilir

En büyük altcoin Ethereum cephesinde piyasa hissiyatı ikiye bölünmüş durumda. Buna göre Blockchain içi kullanım ve kurumsal ilgi artarken ETH coin’in fiyatı aynı hızla eşlik etmiyor. ETH, yaklaşık 2.924 dolar seviyesinde işlem görürken yıllık bazda yüzde 12’nin üzerinde değer kaybetti. Yine de sektör içinden bazı isimler 2026’nın Ethereum için “sermaye kilidi” tarafında kırılma yılı olabileceğini savunuyor. Sharplink Gaming eş CEO’su Joseph Chalom, Ethereum’un toplam kilitli değerinin (TVL) 2026’da 10 kata kadar büyüyebileceğini öne sürdü.

2026’da Ethereum’un TVL’sini Artırabilecek İki Motor: Stablecoin ve RWA

Chalom’un 2026 senaryosunun merkezinde stablecoin’ler ve gerçek dünya varlıklarının (RWA’lar) tokenizasyonu yer alıyor. Beklentiye göre stablecoin piyasası yaklaşık 308 milyar dolardan gelecek yılın sonunda 500 milyar dolara yürüyebilir. Stablecoin faaliyetinin yarısından fazlasının halihazırda Ethereum üzerinde gerçekleşmesi büyümenin doğrudan ağ kullanımına ve Blockchain içi teminata yansıması ihtimalini güçlendiriyor.

İkinci başlık ise RWA tarafı. Chalom, 2026’da tokenleştirilmiş RWA’ların 300 milyar dolara ulaşabileceğini düşünüyor. Bu beklentisine gerekçe olarak da büyük finans kuruluşlarının deneme aşamasından çıkarak Blockchain içi fon tekliflerini ölçeklendirmesini gösterdi. Ünlü CEO BlackRock, JPMorgan ve Franklin Templeton gibi kurumların Blockchain’deki varlığını genişletmesi altcoin kralını “tercih edilen uzlaşma katmanı” rolünü pekiştiren bir unsur olarak işaret etti.

ETH İçin Güvenlik, Kurumsal İlgi ve Fiyat Hedefleri

Ethereum için kurumsal benimsenme anlatısını destekleyen bir diğer veri seti ağ güvenliği. Milk Road’a göre Ethereum 2020’de sıfırdan 2025’te 32 milyonun üzerinde stake edilmiş ETH seviyesine ulaştı ve 105 milyar doların üzerinde ekonomik değeri güvence altına aldı. Doğrulayıcı sayısı da aynı dönemde sıfırdan 1 milyonu aşan aktif doğrulayıcıya çıktı. Bitcoin’in güvenliği hashrate ile okunurken, Ethereum için “ekonomik güvenlik” metriğinin kurumlar açısından giderek daha kritik hale geldiği vurgulanıyor.

Fundstrat kurucu ortağı Tom Lee ise Wall Street’in hisse senedi ve finansal enstrümanları tokenleştirme eğiliminin Ethereum’a yarayacağını iddia etti. Lee, Ethereum’un nötr mimarisi, güçlü çalışma süresi ve derin geliştirici ekosistemi nedeniyle kurumsal tokenizasyon için doğal aday olduğunu söyledi. Fiyat tarafında 2026’nın başı için 7.000–9.000 dolar bandını, benimsenmenin hızlanması halinde daha uzun vadede 20.000 dolara uzanan bir potansiyeli gündeme getirdi.

Kripto para analisti Christopher Perkins de kurumsalların güvenilirlik, güvenlik ve risk yönetimi sunan Blockchain’leri tercih edeceğini belirterek Ethereum’un ilgili alanlarda liderliğini koruduğunu ifade etti.

Son derece pozitif beklentilere rağmen fiyatın geride kalması ise kafaları karıştırıyor. ETH coin yaklaşık 2.900 dolar civarında seyrederken yıllık performans negatif bölgede. Analist Benjamin Cowen, daha genel piyasa koşullarının ve özellikle Bitcoin döngüsünün Ethereum’da güçlü bir kırılmayı geciktirebileceği uyarısı yaptı. Buna karşın TVL artışı kurumsal kullanım ve güçlenen güvenlik seti 2026’ya girerken zeminin “kullanım odaklı” biçimde sağlamlaştığı görüşünü destekliyor.