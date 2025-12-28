BITCOIN (BTC)

“Back to Orange” Geri Döndü: Bitcoin Yatırımcıları Aynı Soruyu Soruyor

Özet

  • Saylor’ın “Back to Orange” paylaşımı, Strategy’nin yeniden Bitcoin alabileceği beklentisini güçlendirdi.
  • Tahmin piyasalarında 2025 bitmeden 100.000 dolar hedefinin olasılığı yaklaşık yüzde 1’e indi.
  • 95.000 dolar bandı ise yaklaşık yüzde 7 oranı ile öne çıkıyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi

Michael Saylor’ın “Back to Orange” paylaşımı şirketi Strategy’nin yeni bir Bitcoin alım turuna dönebileceği beklentisini güçlendirdi. Paylaşımda geçmiş birikim dönemlerindeki alım kümelerini ve kilometre taşlarını gösteren bir portföy grafiği yer aldı. Aynı zaman diliminde tahmin piyasaları 2025 bitmeden Bitcoin’in 100.000 dolara ulaşma ihtimalinin sert biçimde gerilediğine işaret ediyor. Piyasa verilerinde söz konusu hedef için olasılık yaklaşık yüzde 1 seviyesinde görülüyor.

İçindekiler
1 Saylor’ın “Back to Orange” Mesajı Strategy için Ne Anlatıyor?
2 Bitcoin 2025’i 100.000 Doların Altında Kapatmaya Hazırlanıyor

Saylor’ın “Back to Orange” Mesajı Strategy için Ne Anlatıyor?

“Back to Orange” ifadesi, Strategy’nin Bitcoin alımlarını takip eden yatırımcılar arasında “Green Dots” paylaşımlarının karşıtı bir sinyal. Saylor’ın son paylaşımı önceki alım dönemlerindeki birikim kümelerini ve bu alımlara bağlı eşikleri işaret eden bir grafikle desteklendi. Yine de gönderi içinde yeni bir alım yapıldığına dair açık bir teyit bulunmuyor.

Michael Saylor’ın Paylaşımı

Geçen hafta “Green Dots” paylaşımından yalnızca bir gün sonra Strategy’nin Bitcoin alımlarına ara vermesi birikim stratejisinin daha ölçülü yürütüldüğü yorumlarına zemin hazırladı. Alıma ara verilmiş olması “Back to Orange” mesajının yeni bir alım turu beklentisini artırmasını engellemedi. Özellikle uzun vadeli inanç temelli alım yaklaşımına atıf yapan yatırımcılar yeni bir birikim dalgası olasılığını öne çıkardı.

Bitcoin 2025’i 100.000 Doların Altında Kapatmaya Hazırlanıyor

Öte yandan tahmin piyasaları 2025’in sonuna yaklaşılırken daha temkinli bir fiyat görünümünü fiyatlıyor. Polymarket verilerinde Bitcoin’in yıl bitmeden 100.000 dolara ulaşma olasılığı yaklaşık yüzde 1 düzeyinde. 100.000 doların üzerindeki hedeflerin olasılıkları da yüzde 1’in altında. En yüksek olasılık ise yaklaşık yüzde 7 ile 95.000 dolar bandında toplanmış durumda. CryptoAppsy verilerine göre Bitcoin’in fiyatı da haberin hazırlandığı sırada yaklaşık 88.000 dolar civarında işlem görüyor ve önceki güne kıyasla sınırlı bir yükseliş söz konusu.

Teknik tarafta analist Ted Pillows, Bitcoin/stablecoin oranına odaklanan bir grafik paylaştı ve aylık ölçekte güçlü bir destek alanına dikkat çekti. Grafikteki çerçeve geçmişte tepe bölgelerde tekrar eden geri çekilme bölgeleriyle uyumlu bir uzun vadeli okuma sunarken, oranı haftalık ve aylık grafiklerde ana talep bölgelerine geri dönmüş şekilde gösteriyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

2026 “Rüya Yıl” mı Olacak? Kobeissi Letter’ın Senaryosu Kripto Para Yatırımcısına Umut Oldu

Galaxy Digital’den Bitcoin İçin 2026 Tahmini: “Kaotik”

Bitcoin Artık Makroya mı Mahkum? En Büyük Kripto Parada Korelasyon Neden Bu Kadar Arttı?

Kripto Paralarda 85.7 Trilyon Dolarlık Dev Pazar: Binance Tek Başına Yüzde 29’u Süpürdü

Bitcoin’in Zorlandığı Seviyeler, ZEC, XMR ve HYPE’ı Nasıl Etkiliyor?

Bitcoin Grafiklerinde Alarm: Kritik Haftalar Piyasayı İkiye Böldü

Sessiz Sessiz İlerliyor: Bitcoin, Altın ve Gümüşten Rol Çalmaya Mı Hazırlanıyor?

TAGGED: , , ,
Bu Haberi Paylaş
Ömer Ergin
By Ömer Ergin Kripto Para Gazetecisi
Takip Et:
Paranın geleceği olduğuna inandığım Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiğim için çevrimiçi kripto para haberciliğine yöneldim. 8 yılı aşkın süredir sektörün içinde, merkezindeyim. Son 3 yıldır COINTURK'te kripto para gazeteciliği yaparak Türk kripto para yatırımcısına doğrudan kaynağından haber getiriyorum.
Bir Önceki Yazı Altcoin Kralı İçin 2026 Bombası: TVL’si 10x Yapabilir
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Altcoin Kralı İçin 2026 Bombası: TVL’si 10x Yapabilir
Ethereum (ETH)
Dev Borsa 2026’nın Şifresini Verdi: Kripto Para Piyasasını Bu 3 Alan Ele Geçirecek
Kripto Para

Lost your password?