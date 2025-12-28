“Back to Orange” Geri Döndü: Bitcoin Yatırımcıları Aynı Soruyu Soruyor

Michael Saylor’ın “Back to Orange” paylaşımı şirketi Strategy’nin yeni bir Bitcoin alım turuna dönebileceği beklentisini güçlendirdi. Paylaşımda geçmiş birikim dönemlerindeki alım kümelerini ve kilometre taşlarını gösteren bir portföy grafiği yer aldı. Aynı zaman diliminde tahmin piyasaları 2025 bitmeden Bitcoin’in 100.000 dolara ulaşma ihtimalinin sert biçimde gerilediğine işaret ediyor. Piyasa verilerinde söz konusu hedef için olasılık yaklaşık yüzde 1 seviyesinde görülüyor.

Saylor’ın “Back to Orange” Mesajı Strategy için Ne Anlatıyor?

“Back to Orange” ifadesi, Strategy’nin Bitcoin alımlarını takip eden yatırımcılar arasında “Green Dots” paylaşımlarının karşıtı bir sinyal. Saylor’ın son paylaşımı önceki alım dönemlerindeki birikim kümelerini ve bu alımlara bağlı eşikleri işaret eden bir grafikle desteklendi. Yine de gönderi içinde yeni bir alım yapıldığına dair açık bir teyit bulunmuyor.

Geçen hafta “Green Dots” paylaşımından yalnızca bir gün sonra Strategy’nin Bitcoin alımlarına ara vermesi birikim stratejisinin daha ölçülü yürütüldüğü yorumlarına zemin hazırladı. Alıma ara verilmiş olması “Back to Orange” mesajının yeni bir alım turu beklentisini artırmasını engellemedi. Özellikle uzun vadeli inanç temelli alım yaklaşımına atıf yapan yatırımcılar yeni bir birikim dalgası olasılığını öne çıkardı.

Bitcoin 2025’i 100.000 Doların Altında Kapatmaya Hazırlanıyor

Öte yandan tahmin piyasaları 2025’in sonuna yaklaşılırken daha temkinli bir fiyat görünümünü fiyatlıyor. Polymarket verilerinde Bitcoin’in yıl bitmeden 100.000 dolara ulaşma olasılığı yaklaşık yüzde 1 düzeyinde. 100.000 doların üzerindeki hedeflerin olasılıkları da yüzde 1’in altında. En yüksek olasılık ise yaklaşık yüzde 7 ile 95.000 dolar bandında toplanmış durumda. CryptoAppsy verilerine göre Bitcoin’in fiyatı da haberin hazırlandığı sırada yaklaşık 88.000 dolar civarında işlem görüyor ve önceki güne kıyasla sınırlı bir yükseliş söz konusu.

Teknik tarafta analist Ted Pillows, Bitcoin/stablecoin oranına odaklanan bir grafik paylaştı ve aylık ölçekte güçlü bir destek alanına dikkat çekti. Grafikteki çerçeve geçmişte tepe bölgelerde tekrar eden geri çekilme bölgeleriyle uyumlu bir uzun vadeli okuma sunarken, oranı haftalık ve aylık grafiklerde ana talep bölgelerine geri dönmüş şekilde gösteriyor.