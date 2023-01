Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasası yılın başından bu yana Bitcoin (BTC) öncülüğünde toparlanmaya çalışırken veriler en büyük akıllı sözleşme ağı Ethereum’un yeniden deflasyonist hale geldiğini gösteriyor.

Yakımı Yapılan ETH Miktarı Basılan Miktarı Geçti

Ultrasound.money’den alınan veriler, Ether‘in (ETH) net ihracının ya da yıllık enflasyon oranının yüzde -0,07’ye düştüğünü ortaya koyuyor. Bu, yakımı yapılan ETH miktarının basılan miktarı geride bırakarak geçtiği anlamına geliyor.

Dijital varlık broker’ı GlobalBlock’ta piyasa analisti olan Marcus Sotiriou, yakılan Ether’deki son artışı kripto para piyasasının genelindeki olumlu yatırımcı duyarlılığından kaynaklanan NFT satışlarındaki artışa bağladı.

Ultrasound.money’e göre, son yedi gün içinde yaklaşık 24 milyon dolar değerinde 14 bin 700’den fazla Ether’in (ETH) yakımı yapıldı. Bu ETH’lerin 3 bin 400 kadarı gerçekleştirilen NFT işlemleriyle yakıldı. Ultrasound.money, NTF pazaryeri OpenSea‘nin platformlar arasında yedi günlük ve 30 günlük en çok gas yakımını tetikleyen platform olduğunu tespit etti.

Cryptoslam’ın verilerine göre, NFT satış hacmi geçtiğimiz hafta yüzde 5’in üzerinde bir artışla 242 milyon dolara yükseldi ve satış hacminin yüzde 80’i ya da yaklaşık 195 milyon doları Ethereum ağına dayanıyor.

Sotiriou CoinDesk’e verdiği demeçte, “Tüm bunlar Ethereum ağı üzerinde daha fazla NFT satışı olduğu, daha fazla işlem gerçekleştiği ve bunun sonucunda daha fazla ETH‘nin yakımının yapıldığı anlamına geliyor” dedi.

Piyasa katılımcıları, platformun protokolünü bir iş ispatı (PoW – Proof of Work) protokolünden daha enerji verimli olan hisse ispatı (PoS – Proof of Stake) protokolüne kaydıran geçen sonbahardaki Ethereum‘un The Merge güncellemesinin Ether’i deflasyonist hale getireceğini bekliyordu.

Ağ Kullanımı Arttıkça Yakım Oranı Artacak

ETH’nin enflasyon oranı aynı zamanda Ethereum Improvement Proposal (EIP)-1559 olarak bilinen ve ağdaki işlemler için ödenen işlem ücretlerinin yakıldığı ya da dolaşımdan çıkarıldığı ayrı bir mekanizmaya bağladı. EIP-1559, ağ kullanımı ile yakılan ETH miktarına bağlıdır: Blockchain üzerinde ne kadar çok işlem gerçekleştirilirse, o kadar çok ETH’nin yakımı yapılır.

ETH, Kasım ayında kripto para borsası FTX’in iflasıyla tetiklenen yüksek volatilitenin ortasında yakılan ETH miktarı arttığında deflasyonist hale geldi. Ancak ETH daha sonra, kripto para piyasasının durgunluk içinde kalmasıyla düşük ağ kullanımı nedeniyle enflasyonist hale geldi. Ancak piyasa toparlandıkça Ethereum platformunun kullanımı arttı ve ETH tekrar deflasyonist hale gelmiş durumda. Günlük yakım, son altı ay içinde yalnızca bin ila 2 bin ETH’nin arasında değişen seviyelerin üzerine çıktı.