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Bitcoin (BTC) 23.000 dolar seviyesini geçmeyi başarırken, önde gelen bir CNBC analisti yatırımcıları uyarmaya devam ediyor.

‘Altına Yönelin’

CNBC’nin önde gelen analistlerinden Jim Cramer Pazartesi günü yatırımcıları Bitcoin‘deki son ralliye rağmen kripto paralardan uzak durmaları konusunda uyardı. Uzman, yatırımcıların gerçek bir değer deposu olan altına yönelmelerini istedi. Cramer’a göre, eğer enflasyona veya ekonomik krize karşı gerçek bir korunma istiyorsanız, altına bağlı kalmanız gerekiyor. Bitcoin, ivme kazanarak 23.155 dolara kadar yükseldi. Yatırımcılar Federal Rezerv’in faiz oranını azaltacağına veya tamamen durduracağına inanıyor. Coin Metrics’e göre Bitcoin’n fiyatı Ağustos ayından bu yana ilk kez Cumartesi günü 23.333,83 dolara yükseldi. Sene başından bu yana Bitcoin neredeyse % 40 oranında artış kaydetti.

Cramer, Mart 2021’e kadar uzanan Bitcoin vadeli işlemlerinin ve teknoloji ağırlıklı Nasdaq-100’ün günlük grafiğini inceledi. Cramer iki endeksin neredeyse aynı anda işlem gördüğüne dikkat çekti. Bu durum, Bitcoin’in bir para birimi veya istikrarlı bir değer deposu olmaktan ziyade bir risk varlığı olduğunu gösteriyor. Uzman yaptığı açıklamada, ”Facebook veya Google hisseleriyle işlem yapmaya çalışan işletme sahiplerini hayal edin. Bu çok saçma, çok değişken. Bitcoin de farklı değil” dedi. Cramer ayrıca, FTX krizine de işaret ederek, sektördeki riskin hala devam ettiğini belirtti.

Bitcoin’deki Ralli Geçici!

Yapılan tüm uyarılara rağmen Cramer, insanların kripto paralara yatırım yaptığını açıkladı. Yatırımcıları, ellerinden geldiğince paralarını kripto paralardan çekmeleri konusunda uyardı. Cramer, eskiden Bitcoin, Etherum ve NFT’lere yatırım yaptı. Ancak geçen yıl tüm kripto paralarını sattı. Federal Rezerv ekonomiyi sıkılaştırmaya devam ederken, yatırımcılara kripto paralarda da dahil olmak üzere spekülatif varlıklara yatırım yapmaktan kaçınmalarını tavsiye ediyor. Uzman, bu ayın başlarında yatırımcılara kripto paralardan çıkmalarını tavsiye etti ve “korkunç bir pozisyondan” çıkmak için asla çok geç olmadığını vurguladı. Ayrıca bir milyon yıl geçse de kripto paralara dokunmayacağını söyledi.

Haziran ayında Cramer, kripto paralar sayesinde servet kazanılabileceğini ve yatırımcıları, sağlam risk yönetimi ile bu varlıkları portföylerine dahil etmeye çağırdı. Ancak bir ay sonra Crammer kripto paralarda gerçek bir değer olmadığını iddia etti Ayrıca, medyanın Ağustos ayında kripto hakkında haber yapmaması gerektiğini söyledi. Özellikle, Cramer’in tutarsız duruşu ve bir dizi yanlış tahminleri, birçok kişinin onun bir finansal analist olarak yeteneğini ve bilgisini sorgulamasına yol açtı.