ALTCOIN

LUNC Neden Yüzde 60 Arttı Fiyat Kaç Dolar Olacak?

Özet

  • LUNC Coin Kasım ayında yüzde 60 arttı.
  • Ralli 0,00012 dolar direncinden durduruldu.
  • Ağ faaliyeti artsa da Terra ekosistemi geçtiğimiz yıl onarılması çok zor yaralar aldı.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Geçtiğimiz yıl yaşanan çöküşten hatırladığımız LUNA sonrasında LUNC olarak hayatına devam etmeye başlamıştı. Çok sayıda mağdur fiyat daha fazla kayıp yaşamaz dedikçe alım yaptı ve fiyatın çift haneli seviyelerden bol sıfırlı fiyata gerilediğini görmüştük. Peki Kasım ayında yaşanan yükseliş artık bir geri dönüşe mi işaret ediyor?

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LUNC Coin Neden Artıyor?LUNC Coin Yorumları

LUNC Coin Neden Artıyor?

27 Kasım’da USTC/USDT döviz kuru 24 saat içinde %176 artışla 0,037 dolara yükseldi ve LUNC fiyatı da yüzde 30’e yakın arttı. Ağı yeniden ayağı kaldırmak için mücadele eden yeni ekip bugüne kadar pek kayda değer başarıya ulaşamadı. Ancak Binance borsasının USTC’yi vadeli işlemlerde listelemesinin ardından talepte önemli ölçüde canlanma oldu.

Üstelik bu tarz altcoinlerin genel piyasa yükselişi sırasında spekülatif ralliler yaşama potansiyelinden de uzun süredir bahsediyorduk. TerraClassic Foundation verileri son fiyat hareketinin spekülasyondan öte ağdaki canlanmayla da bağlantısı olduğunu gösteriyor.

Kullanıcılar 22 Kasım’da ağ üzerinde yaklaşık 589.000 işlem gerçekleştirdi ve bu rakam geçtiğimiz ayın yaklaşık iki katı. Aynı dönemde stake edilen LUNC miktarında da kayda değer artış oldu. Stake edilen LUNC tokenlerinin oranı 24 Kasım itibariyle toplam arzın %15’ine yükseldi.

LUNC Coin Yorumları

Tüm iyimserliğe rağmen LUNC için eski günler çok uzakta. NFT henüz coşkusunu sıfırlamamışken Terra çöküşünün başladığı sırada birçok yatırımcı pahalı koleksiyonlara da hücum etti. Bir kısmı bugüne göre çok pahalı rakamlardan LUNA ve UST biriktirdi (yeni USTC) ancak hiçbiri beklediğini alamadı. Uzun süre de alabilecekmiş gibi görünmüyor.

Do Kwon’un yakalanması, kolluk kuvvetleriyle karşı karşıya gelmesi ve milyarlarca dolarlık Terra ekosisteminin çökmesi kolay atlatılabilecek şoklar değil. Üstelik Terra ve Terra Classic ağından çok daha başarılı rakipler de ayı sezonu boyunca hayatımıza girdi.

Güçlü rekabet ortamında Terra Classic ekosisteminin spekülasyon ağırlıklı anormal hareketler görmesi normal olsa da net bir geri dönüş zor görünüyor.

Nisan ayında 0,00012 dolar bölgesi zorlu dirençti ve yine aşılamadı. Eğer fiyat bu bölgeyi de aşabilirse 0,00015 dolara kadar rallinin uzadığını görebiliriz ancak fiyat bir sıfır da silse iki sıfır da silse mağdurlara verilen telafi tokenleri zararları kapatmayacak.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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Fatih Uçar
By Fatih Uçar
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Yıllar önce yeni teknolojilere merakım beni kripto paraların içine sürükledi. 2017 yılından bu yana hem yazar hem de yatırımcı olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, yazılım gibi alanlardaki merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi. Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
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