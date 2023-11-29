Bu Altcoinde Direnç Seviyesi Kırıldı! Şimdi Token’ı Neler Bekliyor?

FTX (FTT) Eylül ayından bu yana 1,3 doların altında işlem gördü. Ancak token, Kasım 2022’den bu yana mevcut olan 1,65 dolarlık direnci ancak 9 Kasım’da kırmayı başardı.

FTT’de Yükseliş Geldi Mi?

Bu önemli hamleyi boğalar takip etti ve fiyatları 5,53 dolara çekmeyi başardılar. Ancak o zamandan beri FTT bir aralığa yerleşti. Yatırımcılar yakın zamanda bir yükseliş beklemeli mi? FTT, bir diğer öne çıkan borsa token’ı Binance Coin’in (BNB) kan kaybettiği bir dönemde yükselişe geçti. Yazı kaleme alındığında uzmanlara göre, FTX’in yerel token’ı yükseliş eğilimi gösteren bir yapı sergiliyordu.

Bu nedenle piyasa yapısını düşüş yönünde değiştirmek için 2,9 doların altına düşmesi gerekebilir. Göreceli güç endeksi (RSI) birkaç gün önce nötr 50 seviyesinden bir sıçrama gördüğü için bu fikre destek verdi. Bu durum yukarı yönlü momentumun zayıfladığının sinyalini verdi ancak genel olarak kontrol alıcılardaydı. Ayrıca yön hareketi endeksi (DMI) bir günlük grafikte güçlü bir yükseliş trendinin devam ettiğini gösterdi. Ancak FTT, 2,81 dolardan 4,84 dolara kadar uzanan bir aralıkta işlem gördü.

SEC’in Altcoine Etkileri

Belirtilen nedenle, 4,8-5 dolar bölgesine yeniden bir ziyaret yapılması muhtemelen boğaların reddedilmesiyle sonuçlanabilir. Herhangi bir token birkaç gün içinde üç haneli yüzdelik artışlar kaydettiğinde, sosyal medyada büyük yankı uyandırması kaçınılmaz olabilir. Özellikle ABD SEC Başkanı Gary Gensler’in FTX borsasını yeniden başlatma konusunda spekülasyon yapması nedeniyle FTT de durum farklı değildi.

Ancak belirtilen dönemden beri sosyal hacim düştü, bu da katılımcıların token hakkında daha az ilgi oluştuğu anlamına gelebilir. Ayrıca token yukarıda belirtilen aralıkta işlem gördüğü sürece devam edebilir. Yazı kaleme alındığında token’ın MVRV oranı Haziran ve 10 Kasım’da görülen en yüksek seviyedeydi. Bu nedenle yatırımcılar bir miktar kar elde etmeye çalışabilir ve satış baskısını artırabilir.