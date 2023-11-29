Ethereum İçin Son Düzlük: Detaylı Grafik Analizi ve Önemli Seviyeler

Kripto para piyasasında teknik analiz, özellikle vadeli işlem piyasasında işlem yapan yatırımcıların devamlı takip etmesi gereken bir gösterge olarak karşımıza çıkıyor. Peki yazının yazıldığı sırada 2036 dolar seviyesinden işlem gören Ethereum için teknik analiz bize ne gibi ipuçları veriyor? Detaylı grafik incelemesi ve önemli destek ve direnç seviyeleri ile birlikte inceliyoruz.

Ethereum Günlük Grafik Analizi

Ethereum grafikte Temmuz 2021’den bu yana süre gelen yükselen kanal formasyonu, yatırımcıların güvenini kazanmaya devam ediyor. Son destek temasının ardından ciddi bir ivme kazanan Ethereum, son günlerde dar bir alanda sıkıştı ve bu durum yatırımcılar arasında endişeye neden olabilir. Bu süreçte Ethereum için yaşanabilecek bir destek ya da direnç kırılımı yönü tayin edecektir.

Ethereum için günlük grafikte takip edilmesi gereken en önemli destek seviyeleri sırasıyla; 1996 / 1957 ve 1914 dolar seviyeleridir. Özellikle kısa vadede yön tayini için 1996 dolar seviyesinin altında günlük bar kapanışının gerçekleşmesi Ethereum fiyatının kısa vadede ivme kaybı yaşamasına neden olacaktır.

Ethereum için günlük grafikte dikkat edilmesi gereken en önemli direnç seviyeleri ise sırasıyla; 2066 / 2132 ve 2192 dolar seviyeleridir. Özellikle son yükseliş hamlesinde önemli bir engel olarak karşımıza çıkan 2132 dolar seviyesinin üzerinde günlük bar kapanışının gerçekleşmesi Ethereum fiyatında ivmenin hızlanmasını sağlayacaktır.

Ethereum Dört Saatlik Grafik Analizi

Ethereum dört saatlik grafikte dikkat çeken en önemli formasyon yapısı yükselen kanal formasyonu oluyor. Son bar oluşumlarında destek çizgisine değen Ethereum için bu seviyeler ya tamam ya devam sürecinin başlangıcı olacaktır. Ayrıca fiyatın dar bir alanda sıkışması Ethereum için kısa vadede olumsuz bir duruma neden olabilir.

Ethereum dört saatlik grafikte takip edilmesi gereken en önemli destek seviyeleri sırasıyla; 2019 / 1987 ve 1941 dolar seviyeleridir. Özellikle 1987 dolar seviyesinin altında bar kapanışının gerçekleşmesi destek kırılımının gerçekleşmesine ve Ethereum fiyatının uzun vadede ivme kaybı yaşamasına neden olacaktır.

Ethereum dört saatlik grafikte dikkat edilmesi gereken en önemli direnç seviyeleri ise sırasıyla; 2076 / 2130 ve 2189 dolar seviyeleridir. Özellikle 2076 dolar seviyesinin üzerinde bar kapanışının gerçekleşmesi Ethereum fiyatının kısa vadede ivme kazanmasını sağlayacaktır.