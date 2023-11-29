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Terra Ekosisteminde Binance Etkisi! Güven Ortamı Sağlanacak Mı?

Özet

  • Terra Classic (LUNA) ve TerraUSD (USTC), stablecoin'in depegginginden sonra büyük bir darbe aldı ve felaket bir ayı piyasasına giriş yaşandı.
  • Binance, Terra için umut veren bir duyuru yaparak vadeli işlemlerde 50 katına kadar kaldıraçla USD-M USTC sürekli sözleşmesini başlattı, bu da Terra ekosistem token'larına yükseliş ivmesi kazandırdı.
  • USTC ve LUNC gibi Terra ekosistem token'ları, Binance'in duyurusuyla birlikte değer kazandı. Ancak bazı belirtilere göre toplam sahip sayısındaki artışa rağmen balinaların satış yaptığını gösterdi.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Terra Classic (LUNA) ve TerraUSD (USTC), stablecoin’in depegginginden bu yana son birkaç yılda büyük bir darbe aldı. Bu olay, etkileri hala görülebilen felaket bir ayı piyasasını başlattı. Ancak dünyanın en büyük kripto borsası olan Binance, yakın zamanda trendin tersine döneceği konusunda umut veren bir duyuru yaptı.

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Terra’da Zorlu SüreçLUNC Fiyat Analizi

Terra’da Zorlu Süreç

TerraUSD Mayıs 2022’de 1 dolarlık değerinden değer kaybetti ve bu durum, tüm kripto pazarında bir patlamaya neden oldu. Yalnızca Terra ekosistemi token’lara düşmekle kalmadı, aynı zamanda Bitcoin ve Ethereum gibi en iyi token’larda darbe aldı. Belirtilen dönemden beri, LUNC da dahil olmak üzere tüm Terra ekosistemi mücadele ediyor. Ancak Binance’in büyük bir duyuru yapması nedeniyle önümüzdeki aylarda Terra için işler farklı görünebilir. Binance vadeli işlemler, 27 Kasım 2023’te 50 katına kadar kaldıraçla USD-M USTC sürekli sözleşmesini başlattı.

Lansman sırasında USTC/USDT sürekli sözleşmesinin maksimum fonlama oranı +%2,00 veya -%2,00 idi. Bu sayede USTC ve LUNC gibi Terra ekosistem token’ları yükseliş ivmesi kazandı. CoinMarketCap’e göre USTC son 24 saat içinde %36 oranından fazla artış gösterdi. Yazı kaleme alındığında 451 milyon doların üzerinde piyasa değeriyle 0,05032 dolar değerindeydi.

LUNC Fiyat Analizi

Kripto para birimine ilişkin olumlu duyarlılığın artması sayesinde genel yatırımcıların güveni de yüksekti. Bu, toplam sahip sayısındaki artıştan açıkça görülüyordu. Ancak son analizler, üst düzey adreslerin elinde bulundurduğu arzın yakın geçmişte düşmesi nedeniyle balinaların USTC’ye pek güvenmediğini ortaya çıkardı.

USTC gibi Terra Classic de umut verici bir boğa rallisi başlattı. Ayrıca LUNC, yakın geçmişte fiyatının çift haneli yükseliş göstermesiyle övgüye değer bir performans sergiledi. LUNC yalnızca son 24 saat içinde %23’ten fazla artış gösterdi. Yazı kaleme alındığında 394 milyon doların üzerindeki piyasa değeriyle 0,0001194 dolardan işlem görüyordu ve bu da onu 71. en büyük kripto para birimi yapıyor.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik- Elektronik Mühendisliğinden mezun olan Çağrı, kripto para birimlerine olan ilgisinden dolayı kripto medyacılığına ve yazarlığına yönelmiştir.
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