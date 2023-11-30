Kripto Para

Kripto Paralardaki Düşüşün Sebebi Neydi? Kasım Ayı Bitiyor

Özet

  • CZ'nin ABD'de de daha fazla kalmak zorunda kalması yatırımcıların moralini bozdu. Hapis cezası korkusu endişeyi artırabilir.
  • Vadeli işlemlerde büyük long pozisyonları kapandı.
  • ETF heyecanı azalırken BTC bir miktar kan kaybetti.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Uptober diyerek başladığımız maceraya Kasım yükselişiyle devam ediyoruz ancak daha fazlasına kesin biçimde ihtiyaç var. Haftalık kapanışa artık saatler kaldı ve hem boğalar hem ayılar kendi lehlerine kapanış için mücadele edecek. Bitcoin ise birkaç saat önce tekrar 38.000 doların altına düştü. Peki düşüşün sebebi neydi?

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Bitcoin Neden Düştü?ETF Heyecanı Azalıyor

Bitcoin Neden Düştü?

21 Kasım’da DOJ, CZ ve Binance ile ilgili yaptırım eylemlerini büyük bir gürültüyle duyurdu. Buraya kadar her şey kabul edilebilirdi. Hatta piyasalarda yükselişi destekleyecek türdendi. Ancak yatırımcıların kafasını karıştıran şey CZ’nin dava kararı çıkmadan ülkeden ayrılmasını yasaklayan karardı. Bu da acaba eski CEO hapis cezası mı alacak sorusunu akıllara getirdi.

Uzaktan danışmanlık hizmeti vereceğini zaten açıklayan CZ eğer hapse girerse bu Binance borsasının itibarı için iyi olmayabilir. Diğer taraftan yeni CEO Teng bugün yaptığı açıklamada üst yönetimin aynı şekilde göreve devam edeceğini söyledi.

Düşüşün temel nedenlerinden biri o veya bu şekilde büyük traderların vadeli işlemlerdeki long pozisyonlarını küçültmesiydi. 8 bin BTC değerindeki long pozisyonun kapanmasıyla BTC fiyatı da 38.000 doların altına indi. Bu da hem kar alma motivasyonu hem de riski dengelemek isteyen yatırımcıların temkin yansıtan bir kararı olabilir.

Yine de aylık kapanışa saatler kala pozisyon boyutunda artış/düşüş görmemiz muhtemel çünkü aylık kapanışın ardından volatilitenin yönü de belli olacak.

ETF Heyecanı Azalıyor

SEC, 15 Kasım’da Grayscale’in Ether vadeli işlem ETF’sine ilişkin kararını erteledi. Bazı analistler, Grayscale tarafından sunulan 19b-4 formunun ajans için potansiyel bir “truva atı” olduğuna inanıyor. BlackRock ise SEC’in ETF retleri için meşru bir nedeni kalmadığını düşünüyor. 17 Kasım’da Hashdex ve Global X ve 28 Kasım’da Franklin Templeton ETF başvuruları ertelendi. Şimdilik yatırımcılar Ocak ayını bekliyor.

29 Kasım’da short pozisyonlar yeniden hakim duruma geçti ve bu da ETF heyecanının en azından Ocak ayı yaklaşırken artmak üzere şimdilik azaldığını gösteriyor. Kısa vadede, kripto para piyasası çok yönlü zorluklarla mücadele etmeye devam edecek olsa da SEC’in kararı önemli bir dönüm noktası olacak.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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Fatih Uçar
By Fatih Uçar
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Yıllar önce yeni teknolojilere merakım beni kripto paraların içine sürükledi. 2017 yılından bu yana hem yazar hem de yatırımcı olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, yazılım gibi alanlardaki merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi. Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
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