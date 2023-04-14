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Bu 5 Altcoin’de Değer Artışları Hız Kazanıyor: Yükselişler Devam Edecek mi?

Bitcoin'in 30.900 dolar seviyelerine kadar yükselmesinin ardından kripto para piyasası da güne güçlü bir yükseliş ivmesi ile başladı.
18:14
14 Nisan 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), sabah saatlerinden bu yana kaydettiği değer artışları ile birlikte 30.900 dolar seviyesini aştı. Kripto para piyasasındaki çoğu altcoin, güne yükseliş yönlü bir ivme ile başladı ve değer artışlarına hız kazandırdı. Piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında da çift haneli değer artışları kaydeden kripto para birimleri oldu ve günün öne çıkan kripto para birimlerinin başında yer aldı.

Değer Artışları Hız Kazanıyor

Bitcoin (BTC), hafta başından bu yana yakaladığı yükseliş ivmesinin etkisiyle son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde de değer artışlarına hız kazandırdı ve 30.000 dolar seviyesini aştı. Piyasadaki çoğu kripto para birimi, son günlerde yeniden yükselişe geçti. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap (CMC) verilerine göre 1,28 trilyon dolar seviyelerini aştı. Son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama %25’lik bir yükseliş kaydeden INJ, CMC verilerine göre piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında, günün en yüksek oranlı değer artışı kaydeden kripto para birimi oldu. Arbitrum (ARB), Rocket Pool (RPL), OKB ve Optimism (OP) de kaydettikleri son değer artışları ile INJ’nin ardından günün yüzdesel olarak en çok yükselen kripto para birimleri arasında yer aldı.

Yükselişler Devam Edecek mi?

Halihazırda hafta başında yükseliş yönlü bir ivme yakalayan lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), hafta içerisinde ABD enflasyon verilerinin de beklentilerin altında %5 olarak açıklanmasının ardından değer artışlarına hız kazandırdı ve günler içerisinde kaydettiği yükselişler ile birlikte 30.900 dolar seviyelerine ulaştı. Shanghai yükseltmesinin başarıyla tamamlanması ve kripto para piyasasındaki yükselişin de etkisiyle Ethereum (ETH) da güçlü bir yükseliş ivmesi yakaladı ve kaydettiği son değer artışlarıyla birlikte 2100 dolar seviyesini aştı.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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