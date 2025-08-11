Kripto Para

Büyük Sona İlerliyoruz, Kripto Paralarda Yeni Dalga

Özet

  • BTC 125 bin dolara ulaştığında 14 milyar dolarlık tasfiye görebiliriz.
  • DaanCrypto BTC fiyat keşfi aşamasında olduğu için CME boşluğuyla farkın açıldığını düşünüyor, kısa vadede risk zayıf.
  • Poppe olası LINK Coin düşüşünde 18-20 dolar aralığının cazip bir giriş yeri olduğunu söylüyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Kral kripto para birimi bugün CME boşluğu yerine zirveye koştu ve 122 bin doları aştı. Altcoinlerde çok büyük kazançlar olmasa da ETH fiyatının 4.300 dolara yaklaşması olumlu. Yavaş ancak istikrarlı biçimde yükselen Ether altcoin için moral verici. Peki analistlerin güncel piyasa değerlendirmeleri bize ne söylüyor?

Alt Başlıklar
Bitcoin 125.000 Dolar HedefiBitcoin ve LINK Coin

Bitcoin 125.000 Dolar Hedefi

Kral kripto para birimi son 24 saatte 122 bin dolara kadar yükseldi. Ancak Quiten Francois daha fazlasının mümkün olduğunu söylüyor. Özellikle 125 bin dolara ulaşıldığında tasfiye edilecek olan 14 milyar dolarlık açığa satış pozisyonu yükseliş için yakın sağlayabilir. Bu tarz büyük short tasfiyelerinin ralliye ivme kazandırdığını biliyoruz. Fiyatsa güncelde beklenen zirvenin sadece 5 bin dolar altında.

Ayı piyasalarındaki düşüşlerde long pozisyonların patladığı ve satışların hızlanmasına neden olduğu günlerin tam tersi versiyonunu yaşamayı bekliyoruz. Özet olarak Quinten’in bahsettiği şey bu.

Bugün için birçok analist CME boşluğuna doğru hareket bekliyordu. Bunlardan biri olan DaanCrypto fiyatın boşluktan ciddi miktarda uzaklaşmasına şaşırdı. Eğer aynı gün veya yakın zamanda boşluk kapanırsa bu şaşırtıcı olmak çünkü sıklıkla gördüğümüz bir şey. Peki korkmalı mıyız? Analist şimdilik o kadar da endişe edecek bir şey olmadığını düşünüyor.

“Daha önce oluşan boşlukların çoğu aynı gün içinde kapanmıştı, ancak bu boşluk diğerlerinden biraz daha ileri gitti. Bununla birlikte, BTC fiyat keşfine ve tüm zamanların en yüksek seviyesine de yaklaştı. Bu da genellikle boşlukla hareket etmesini sağlıyor.

Bu nedenle, bu farkı takip etmenizi öneririm. Fiyat farkı kapatırsa, iyi bir tersine dönüş alanı oluşturabilir. Ancak genel olarak, fiyat en azından %1-2 yakınlığa gelene kadar kapanacağına tam olarak bahse girmezdim.”

LINK Coin için Poppe yeni bir değerlendirme paylaştı ve favori altcoini olduğu için bunu sık sık yapmasına alıştık. Uzun vadede halen ciddi kazanç fırsatı olduğunu düşünen Michael 30 dolara ulaşmadan önce fiyat 18-20 dolar bölgesine gerilerse bunun değerlendirilmesini tavsiye ediyor. Tek sorun fiyatın bu aralıktan zaten yeni çıkmış olması.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Yıllar önce yeni teknolojilere, şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm. 2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi. Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
