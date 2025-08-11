Büyük Sona İlerliyoruz, Kripto Paralarda Yeni Dalga

Kral kripto para birimi bugün CME boşluğu yerine zirveye koştu ve 122 bin doları aştı. Altcoinlerde çok büyük kazançlar olmasa da ETH fiyatının 4.300 dolara yaklaşması olumlu. Yavaş ancak istikrarlı biçimde yükselen Ether altcoin için moral verici. Peki analistlerin güncel piyasa değerlendirmeleri bize ne söylüyor?

Bitcoin 125.000 Dolar Hedefi

Kral kripto para birimi son 24 saatte 122 bin dolara kadar yükseldi. Ancak Quiten Francois daha fazlasının mümkün olduğunu söylüyor. Özellikle 125 bin dolara ulaşıldığında tasfiye edilecek olan 14 milyar dolarlık açığa satış pozisyonu yükseliş için yakın sağlayabilir. Bu tarz büyük short tasfiyelerinin ralliye ivme kazandırdığını biliyoruz. Fiyatsa güncelde beklenen zirvenin sadece 5 bin dolar altında.

Ayı piyasalarındaki düşüşlerde long pozisyonların patladığı ve satışların hızlanmasına neden olduğu günlerin tam tersi versiyonunu yaşamayı bekliyoruz. Özet olarak Quinten’in bahsettiği şey bu.

Bitcoin ve LINK Coin

Bugün için birçok analist CME boşluğuna doğru hareket bekliyordu. Bunlardan biri olan DaanCrypto fiyatın boşluktan ciddi miktarda uzaklaşmasına şaşırdı. Eğer aynı gün veya yakın zamanda boşluk kapanırsa bu şaşırtıcı olmak çünkü sıklıkla gördüğümüz bir şey. Peki korkmalı mıyız? Analist şimdilik o kadar da endişe edecek bir şey olmadığını düşünüyor.

“Daha önce oluşan boşlukların çoğu aynı gün içinde kapanmıştı, ancak bu boşluk diğerlerinden biraz daha ileri gitti. Bununla birlikte, BTC fiyat keşfine ve tüm zamanların en yüksek seviyesine de yaklaştı. Bu da genellikle boşlukla hareket etmesini sağlıyor. Bu nedenle, bu farkı takip etmenizi öneririm. Fiyat farkı kapatırsa, iyi bir tersine dönüş alanı oluşturabilir. Ancak genel olarak, fiyat en azından %1-2 yakınlığa gelene kadar kapanacağına tam olarak bahse girmezdim.”

LINK Coin için Poppe yeni bir değerlendirme paylaştı ve favori altcoini olduğu için bunu sık sık yapmasına alıştık. Uzun vadede halen ciddi kazanç fırsatı olduğunu düşünen Michael 30 dolara ulaşmadan önce fiyat 18-20 dolar bölgesine gerilerse bunun değerlendirilmesini tavsiye ediyor. Tek sorun fiyatın bu aralıktan zaten yeni çıkmış olması.